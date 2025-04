Gerucht: Apple geeft AirPods thermometers en gehoortests

Apple zou werken aan functies voor zijn aankomende AirPods-modellen. Daaronder zijn thermometers om de lichaamstemperatuur bij te houden en software om gehoortests te doen bij gebruikers.

Apple AirPods

De thermometer in het oorkanaal zou beter moeten werken dan die op de pols van de huidige Apple Watch-modellen, meldt Bloomberg-auteur Mark Gurman. De thermometer in de Apple Watch is nu in gebruik voor het bijhouden van de menstruatiecyclus, maar die in AirPods zou ook zijn voor detectie van bijvoorbeeld verkoudheid en andere virusinfecties.

Daarnaast zou Apple de AirPods willen gebruiken voor gehoortests van gebruikers. Dat is onderdeel van een nieuwe strategie om van AirPods meer een gehoorapparaat te maken. Dat gebeurt nu al deels door opties als Live Listen en Conversation Boost, waarbij de AirPods het geluid van gesprekspartners versterken om ze beter hoorbaar te maken.

Bovendien wisselt de oplaadcase voor AirPods naar USB-C, zo meldt Gurman. Dat laatste was al langer duidelijk. Het is onbekend wanneer nieuwe versies van de AirPods moeten uitkomen. De laatste nieuwe versie was in 2021. Er komen vooralsnog geen nieuwe AirPods Pro-modellen, omdat de recentste versie vorig jaar was. Wel zouden de goedkoopste modellen een prijsverlaging kunnen krijgen, zodat ze in de VS voor het eerst voor onder 100 dollar verkrijgbaar zouden zijn.