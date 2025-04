Snap zet Gfycat stop per september

Snapchat-eigenaar Snap zet gifjesdatabase Gfycat stop. Het bedrijf verwijdert per september alle data van het platform en vanaf dan zullen ook gifjes vanaf dat domein niet meer werken. Snap kocht Gfycat vorig jaar.

Gfycat heeft een melding op de homepage gezet die het stopzetten bevestigt. "De Gfycat-dienst wordt beëindigd. Bewaar of verwijder alsjeblieft je content door in te loggen. Na 1 september zal alle content van Gfycat verwijderd worden." Waarom Snap stopt met Gfycat, is onduidelijk.

De site is al langer af en toe slecht bereikbaar en uploads lukten naar verluidt ook al niet. Daarnaast verliep in mei het tls-certificaat van de site. Snap kocht Gfycat nadat Meta had aangekondigd concurrent Giphy te kopen. Meta heeft inmiddels met fors verlies Giphy verkocht aan Shutterstock. Gfycat heeft ongeveer tien jaar bestaan.