Samsung bundelt producten voor gamers in apart webshopgedeelte

Samsung heeft een apart gedeelte in zijn webshop gemaakt voor producten die geschikt zijn voor gaming. Het portaal is nog niet beschikbaar in de Benelux.

De Game Portal werkt onder meer in Duitsland en Frankrijk, zegt Samsung. De bedoeling is om gamers beter te bedienen door op deze manier productinformatie en producten te bundelen. In het portaal licht Samsung de producteigenschappen eruit die belangrijk zijn voor gamers, zoals prestaties bij een smartphone en inputlag bij een monitor. De subsectie van de webshop is live in dertig landen. Het is onbekend of en wanneer de Game Portal in de Benelux beschikbaar zal zijn.