Samsung meldt dat problemen met Multiroom-speakers verholpen zijn

Samsung zegt in een statement tegenover Tweakers dat de problemen met Multiroom-speakers ondertussen verholpen zijn. Een update aan de 'thirdparty-contentproviderserver' zou het probleem hebben opgelost.

Op het officiële Samsung-forum schrijft de techgigant donderdag dat alle eerder getroffen speakers die geen verbinding konden maken met internet, dat nu weer moeten kunnen. Het bedrijf maakt niet duidelijk wat het oorspronkelijke probleem was, alleen dat de oorzaak van het probleem bij derden zou liggen.

Vorige week meldden verschillende Samsung-klanten dat hun speakers niet meer goed functioneerden. Onder meer R1-, R3-, R6- en R Lite-speakers zouden in bepaalde scenario's in een bootloop terechtkomen. Het blokkeren van connectieverzoeken met de api's van iHeartRadio en Deezer zou een goede workaround zijn. Het is niet duidelijk of Samsung specifiek iets met deze applicaties heeft gedaan om de problemen op te lossen.

Update, 17.50 uur: Extra informatie over de update is aan het artikel toegevoegd.