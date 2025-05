Samsung kondigt volgende Galaxy Z Flip en Z Fold 26 juli aan in Zuid-Korea

Samsung zal zijn komende vouwbare smartphones Galaxy Z Fold5 en Flip5 aankondigen tijdens een eigen evenement in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul op 26 juli. De fabrikant gaat het evenement livestreamen.

De uitnodiging toont naar alle waarschijnlijkheid een Galaxy Z Flip5 met de tekst: 'join the flip side'. Verder is alleen de zijkant van de telefoon te zien. Het evenement vindt plaats op 26 juli om 13.00 uur Nederlandse tijd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Samsung hield tot nu toe zijn Unpacked-evenementen niet of niet vaak in het thuisland.

Op het evenement kondigt Samsung naar alle waarschijnlijkheid de Z Fold5 en Z Flip5 aan. Het is het derde jaar op rij dat Samsung zijn beide vouwbare smartphones tegelijk zal presenteren. Samsung zegt het evenement te gaan livestreamen. De fabrikant zei vorige maand al dat Unpacked eind juli zou plaatsvinden, maar noemde toen geen exacte datum en details.