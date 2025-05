AP stelt onderzoek in naar DUO voor discrimineren bij fraudecontrole

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt een onderzoek in naar hoe de Dienst Uitvoering Onderwijs fraudecontroles uitvoert. Volgens onderzoek van NOS op 3 en onderzoeksplatform Investico zou DUO in sommige gevallen discrimineren, wat de overheidsdienst tot dusver ontkent.

Het onderzoek van de AP moet uitwijzen of DUO studenten met een migratieachtergrond inderdaad onevenredig vaak beschuldigt van fraude met hun studiefinanciering. Dat concludeerde NOS op 3 en Investico namelijk op basis van eigen onderzoek, waarvoor tientallen advocaten van studenten die beschuldigd werden van fraude werden ondervraagd.

In een statement tegenover de omroep zegt de AP dat er gekeken wordt naar 'de verwerking van persoonsgegevens in algoritmes'. DUO gebruikt namelijk sinds 2012 een algoritme voor de opsporing van vermeende fraudeurs. Hiervoor verwerkt het algoritme door de dienst bepaalde risico-indicatoren om potentiële fraudeurs op te sporen. Wanneer iemand vervolgens als dusdanig wordt aangemerkt, start de studiefinancieringsdienst een daadwerkelijk onderzoek waarbij controleurs huisbezoeken doen en verklaringen van betrokkenen afnemen.

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs zei eerder al dat hij de vermeende discriminatie van studenten met een migratieachtergrond grondig wilde nagaan. DUO zelf zei: "Bij ons is niet bekend wat de achtergrond van een student is, daar selecteren wij niet op."

Het is niet voor het eerst dat een Nederlandse overheidsdienst beschuldigd wordt van het discrimineren van bepaalde groepen op basis van een algoritme. Afgezien van een mogelijk discriminerend algoritme voor visumaanvragen past ook de toeslagenaffaire in dit rijtje, waarbij de Belastingdienst in meerdere gevallen op basis van persoonskenmerken heeft geselecteerd wie van fraude verdacht zou worden.