Nederlandse Rijksoverheid en ministeries krijgen chief privacy officers

Nederlandse ministeries krijgen eigen chief privacy officers en er komt een coördinerende cpo Rijk. Met deze cpo's moet gegevensbescherming een 'stevigere positie' krijgen binnen de Nederlandse overheid.

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen zegt dat er aan een cpo-stelsel wordt gewerkt waarbij alle overheidsdepartementen, waaronder ministeries, een cpo krijgen. Hierbij neemt de staatssecretaris het ciso -stelsel voor informatiebeveiliging als voorbeeld. Elk departement krijgt een eigen cpo en de cpo Rijk zal de situatie rijksbreed in de gaten houden, bijvoorbeeld als het gaat om het privacybeleid, naleving, datalekken en een risicobeeld van de persoonsgegevensbescherming. De cpo Rijk komt onder de cio Rijk te vallen.

Daarnaast komt er een overkoepelende cpo-Raad die onder meer privacykaders en -beleid zal vaststellen. De onderliggende cpo's bij ministeries en andere departementen zullen voornamelijk bezig zijn met het opstellen van een privacystrategie en het adviseren van management. Op dit moment zijn er zes cpo's aangesteld binnen de Nederlandse overheid. Dit jaar nog moeten alle departementen een eigen cpo hebben benoemd. Eind dit jaar moet er ook een formele cpo-Raad zijn; nu is er nog een tijdelijke cpo-Raad.

Met de brief gaat Van Huffelen in op een motie van onder meer Kees Verhoeven, destijds Tweede Kamerlid voor de D66. Daarin werd het kabinet verzocht 'op hoog niveau' een cpo aan te stellen. Met de cpo's streeft de regering volgens de staatssecretaris naar 'meer centrale coördinatie op het gebied van informatievoorziening en privacy'. Van Huffelen verwijst daarbij naar 'verschillende situaties' waarin 'de bescherming van persoonsgegevens door de overheid onvoldoende is gebleken of gegevens van burgers op onrechtmatige wijze worden verwerkt'. Hierbij wordt de toeslagenaffaire genoemd.