Threads werkt aan verwijderen account zonder Instagram-account te verwijderen

Adam Mosseri, hoofd van Instagram, zegt dat het bedrijf een mogelijkheid onderzoekt om een Threads-account te verwijderen zonder het gekoppelde Instagram-account ook te moeten verwijderen. Het is niet duidelijk wanneer deze functie moet verschijnen.

Wie nu een Threads-account aanmaakt, kan hiervoor een e-mailadres gebruiken of een bestaand Instagram-account. Als een gebruiker een Threads-account aanmaakt met een Instagram-account, is dat Threads-account niet te verwijderen zonder ook het Instagram-account te verwijderen. Mosseri zegt dat het wel mogelijk is om een Threads-account privé te zetten en alle individuele posts te verwijderen zonder het Instagram-account te moeten verwijderen. Hij zegt echter ook te kijken naar de mogelijkheid om een Threads-account los van een Instagram-account te verwijderen.

Threads is een sociaal medium waarbij tekstberichten centraal staan, net als Twitter. Het platform is sinds deze week beschikbaar, maar EU-burgers kunnen nog geen account aanmaken. Threads heeft nu ruim dertig miljoen gebruikers, maar ligt onder juridisch vuur van Twitter, omdat het platform onrechtmatig gebruik zou hebben gemaakt van diens bedrijfsgeheimen.