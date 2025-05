Meta blokkeert Threads-gebruikers uit de EU die vpn gebruiken

Meta zet stappen om Threads-gebruikers uit Europa die via een vpn-verbinding inloggen, te weren. De app is in de EU nog niet uit vanwege de relatief strenge privacywetgeving hier, maar geïnteresseerde gebruikers konden dat omzeilen met een vpn, tot nu.

TechCrunch krijgt van Meta bevestigd dat het 'aanvullende stappen' zet om EU-gebruikers te weren. "Europa blijft een ongelofelijk belangrijke markt voor Meta en we hopen dat we Threads daar beschikbaar kunnen maken in de toekomst," vult een woordvoerder aan.

Het struikelpunt voor Threads is het feit dat de app veel informatie over gebruikers verzamelt. Op de App Store-pagina voor Threads staat dat het informatie over 'gezondheid en fitness, aankopen, financiële gegevens, locatie, contactgegevens, zoekgeschiedenis, browsergeschiedenis, gebruiksdata, gevoelige informatie' en meer verzamelt.

Het is tegen de EU-wetgeving in om zo'n breed net aan informatievergaring uit te werpen zonder goed te onderbouwen waarvoor die data allemaal nodig is. Meta lijkt dat ook op te geven als reden waarom Threads nog niet in de EU beschikbaar is; Instagram-chef Adam Mosseri zei eerder dat er 'complexiteiten rondom wetten die volgend jaar ingaan' zijn. Daarmee lijkt gedoeld te worden op de Digital Markets Act, waar Tweakers eerder een achtergrondverhaal over schreef.

Threads is opgezet als concurrent van Twitter en is een soort zusterapp van Instagram. Threads bereikte na zijn release eerder deze maand al gauw 100 miljoen gebruikers.