Acer komt ook met Radeon-videokaart met twee verschillende soorten fans

Acer brengt nog een videokaart op de markt met zijn ongebruikelijke koelingsontwerp. Net als de Arc A770 BiFrost heeft de nieuwe RX 7600 Predator BiFrost een 'blower' fan en een 'axial' fan. De kaart is voor nu alleen te vinden in de webwinkel van Acer Taiwan.

Het gaat om een AMD Radeon RX 7600 en een overgeklokte variant daarvan. De RX 7600 heeft 8GB GDDR6-geheugen, een pci-express 4.0-bus en krijgt extra energie van een enkele achtpins-pci-express-poweraansluiting. Het ontwerp is twee slots dik. De RX 7600 presteert ongeveer gelijk aan een GeForce RTX 4060, zonder raytracing en upscaling in die vergelijking mee te nemen. Of en wanneer deze kaart naar Europa komt, is niet bekend.

Computerbase tekent aan dat het ongebruikelijke ontwerp met de twee types fans weliswaar visueel opvalt, maar in zijn prestaties niet. Niet in negatieve, maar ook niet in positieve zin. Dat gold in ieder geval voor de Acer Predator BiFrost Arc A770.

In mei, tijdens Computex, maakte Acer wereldkundig dat het van plan is om Radeon en GeForce-videokaarten op de markt te brengen. Daarmee is het een van de weinige fabrikanten die deze drie merken tegelijk produceert.