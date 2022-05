Intel Arc A370M-gpu presteert vergelijkbaar met RTX 3050 in laptops

De eerste benchmarks van een laptop met Intel Arc A370M-gpu zijn gepubliceerd. Daaruit is op te maken dat de videokaart ongeveer gelijk presteert aan een Nvidia RTX 3050 voor laptops. De A370M is op dit moment de snelste Intel-gpu. Hoger geplaatste modellen volgen.

Benchmarks uitgevoerd door PCWorld laten zien dat een MSI Summit E16 Flip Evo-laptop met de A370M-gpu een score haalt van 4405 punten in 3D Mark Time Spy. Een ASUS Vivobook Pro-laptop met RTX 3050 haalt een score van 4396 punten. Ook is een Acer Nitro 5 met RTX 3060 opgenomen in de test; die haalt 8201 punten.

Intel Arc A370M-benchmark door PCWorld

In Shadow of the Tomb Raider haalt de A370M bij een 1080p-resolutie en High-instellingen een framerate van 59fps. Dat is meer dan de 50fps die de RTX 3050-laptop haalt bij gelijke instellingen. In Metro Exodus Enhanced met raytracing aan en High-settings, doet de Arc A370M het met 19fps slechter dan de RTX 3050, die 22fps haalt. De RTX 3060-laptop haalt in die test 62fps.

PCWorld voerde de benchmarks uit bij Intel zelf. De publicatie kreeg daar toegang tot vijf identieke referentiesystemen om de benchmarks op uit te voeren. De getoonde resultaten zijn het gemiddelde van vijf tests.

Eind maart kondigde Intel zijn Arc Alchemist-videokaarten voor laptops aan. Het bedrijf zei toen dat de A350M en A370M direct beschikbaar zouden zijn. In de praktijk bleek dat niet het geval en begin april 'verduidelijkte' Intel dat het alleen ging om een model van Samsung in Zuid-Korea en het bedrijf zei toen dat de beschikbaarheid 'in de komende weken' zou toenemen.

Er zijn diverse laptops met de Intel Arc A370M-videokaart aangekondigd, maar in de praktijk zijn die laptops niet beschikbaar. Er zijn nog geen uitgebreide onafhankelijke reviews van Intel Arc-videokaarten verschenen.

Intel Arc-gpu's voor laptops Serie Arc 3 Arc 5 Arc 7 Model A350M A370M A550M A730M A770M Xe-cores 6 8 16 24 32 Raytracingcores 6 8 16 24 32 Kloksnelheid 1150MHz 1550MHz 900MHz 1100MHz 1650MHz Geheugen (GDDR6) 4GB (64bit) 4GB (64bit) 8GB (128bit) 12GB (192bit) 16GB (256 bit) 'Graphics Power' 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W Release 30 maart 2022 Begin zomer 2022

Specificaties en gecommuniceerde releasedata van Intel