NBMiner omzeilt Lite Hash Rate-beperking van RTX 30-gpu's op Linux en Windows

NebuMiner heeft NBMiner v41.0 uitgebracht. De nieuwe versie van de software voor cryptomining omzeilt de LHR-beperking van Nvidia RTX 30-videokaarten. Onlangs omzeilde NiceHash die beperking al in zijn QuickMiner, maar NBMiner is ook beschikbaar voor Linux.

Volgens de makers van NBMiner is de werking getest op driverversie 512.15 voor Windows en 510.60 voor Linux. Met andere driverversies zouden er compatibiliteitsproblemen kunnen optreden. Voorgaande LHR-modi, die de beperking deels ongedaan maakten, zijn uit de software verdwenen.

Het is niet bekend hoe NebuMiner de LHR-beperking heeft kunnen omzeilen. NiceHash, dat dit in het afgelopen weekend als eerste deed bij zijn QuickMiner-software, heeft ook niet bekendgemaakt hoe het dat heeft gedaan. Of de twee makers van crytpominingsoftware hebben samengewerkt, is evenmin bekend.

Een Twitter-gebruiker bevestigt dat het opheffen van de beperking werkt op HiveOS. Dat is een Linux-distributie die voor miningrigs is bedoeld. De QuickMiner van NiceHash heeft alleen een Windows-client.

Nvidia voerde de LHR-beperking begin vorig jaar in bij nieuwe RTX-gpu's. Door die beperking zijn videokaarten minder efficiënt bij het minen van ethereum, terwijl de gamingprestaties gelijk blijven. De fabrikant wilde daarmee de beschikbaarheid van videokaarten voor gamers verbeteren.