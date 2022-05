ASUS: vraag naar gpu's voor cryptomining loopt terug

ASUS-ceo Ted Hsu zegt dat de vraag naar gpu's voor cryptomining terugloopt. Hsu spreekt zelfs over het 'verdwijnen' van de vraag naar gpu's voor cryptominen. Dat kan betekenen dat gpu's na maanden van tekorten weer beter beschikbaar zullen zijn.

Hsu sprak over de vraag naar gpu's in een kwartaalupdate voor aandeelhouders, meldt The Register. Hsu verwacht ook dat de vraag naar pc’s met ongeveer 10 procent zal afnemen. De prijzen van videokaarten stegen in de tweede helft van vorig jaar nog met 25 procent.

Als mogelijke oorzaak van de afnemende vraag noemt Hsu de overstap van proof-of-work naar proof-of-space. Daarnaast is het goed mogelijk dat de vraag verder zal afnemen doordat veel cryptomunten in de afgelopen week veel aan waarde hebben verloren. Onder andere stablecoin Terra daalde meer dan de helft in waarde. Ook de bitcoin had het zwaar.

ASUS maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen over het afnemen van de vraag. Volgens Hsu zal de markt weer 'normaliseren'. Ook is het tekort aan chips niet het belangrijkste probleem voor de productie van hardware. Volgens Hsu veroorzaken op dit moment vooral knelpunten bij het transport problemen voor de productie bij ASUS. Zo noemt hij onder andere een tekort aan containers als groot probleem.

In de kwartaalupdate meldt ASUS een nettowinst van 10 miljard dollar over het eerste kwartaal van 2022. Dat is ruim 7 procent groei ten opzichte van vorig jaar.