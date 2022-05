ASUS Vivobook Pro-laptops krijgen 120Hz-oledpanelen van 14", 15,6" en 16"

ASUS introduceert nieuwe versies van zijn Vivobook Pro 14X, 15X en 16X. Deze modellen worden uitgerust met oledschermen met hoge resoluties en een refreshrate van 120Hz. De laptops krijgen de nieuwste Intel- en AMD-cpu's en gpu's tot aan de RTX 3070 Ti.

In de Vivobook Pro 16X zit een 16"-oledpaneel met een 16:10-verhouding en een resolutie van 3200x2000 pixels. De 15X heeft een 15,6"-paneel met een verhouding van 16:9 en een resolutie van 2880x1620 pixels. In de Vivobook Pro 14X zit een 14,5"-paneel met een resolutie van 2880x1800 pixels, goed voor een 16:10-verhouding. Alle modellen hebben een refreshrate van 120Hz. Eerdere generaties oledschermen voor laptops gingen tot maximaal 90Hz.

ASUS voorziet de nieuwe Vivobook Pro-modellen van Intel Alder Lake-processors en Ryzen 6000-varianten. De Pro 16X krijgt maximaal een Core i9-H of Ryzen 6900HX. Bij de Intel-versie kan tot aan een RTX 3070 Ti gekozen worden en bij de AMD-versie is dat maximaal een RTX 3070. In beide gevallen is dat een flinke upgrade ten opzichte van de RTX 3050 Ti, waarmee het vorige model maximaal kon worden uitgerust.

De kleinere Vivobook Pro 14X heeft maximaal een RTX 3050 Ti-videokaart en wordt enkel als Intel-uitvoering geleverd, met maximaal een Core i9-12900H. De 15X heeft opties die vergelijkbaar zijn met die van het grootste model, maar een kleinere accu en maximaal een RTX 3070.

ASUS presenteerde de Vivobooks op een eigen evenement, waarop ook nieuwe Zenbook Pro-modellen werden gepresenteerd. Dat gaat om de Zenbook Pro 16X en Zenbook Pro 14 DUO OLED. Wanneer de nieuwe Vivobooks en Zenbooks uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.