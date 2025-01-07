ASUS introduceert Vivobooks, waaronder 18"-model

ASUS introduceert tijdens de CES een hele reeks nieuwe Vivobook-laptops. De modellen komen beschikbaar in verschillende schermformaten en met Intel-, AMD-, en Qualcomm-processors. Er komt ook een 18"-model, dat alleen met AMD te krijgen zal zijn.

De nieuwe Vivobooks zijn onder te verdelen in de duurdere Vivobook S-serie, de goedkopere gewone Vivobooks en de Vivobook Flip-reeks.

Vivobook S 14 en 16

ASUS Vivobook lineup 2025De Vivobook S zal beschikbaar zijn met verschillende chassis. Daarbij is de behuizing van het 2024-model het meest 'premium', want dat is volledig van metaal gemaakt. Er komt ook een nieuw 2025-chassis, waarbij de A- en de D-cover van metaal zijn en de rest van plastic is gemaakt.

In het 2025-chassis zal ASUS in ieder geval een 14"-model met typenummer S3407QA en een 16"-model met nummer S3607QA uitbrengen. Die zijn voorzien van een Snapdragon X, Qualcomms nieuwe instapprocessor. Deze laptops voorziet ASUS van een oledpaneel met full-hd-resolutie of een ips-lcd met qhd-resolutie. Die laatste optie heeft volgens ASUS een langere accuduur, van maximaal 24 uur voor de S16 en 20 uur bij de S14. De processor wordt bijgestaan door maximaal 16GB werkgeheugen en er is maximaal 1TB opslag aanwezig. De goedkoopste S14 zal 800 dollar, omgerekend inclusief btw ongeveer 950 euro gaan kosten.

ASUS Vivobook S14 QualcommASUS Vivobook S14 QualcommASUS Vivobook S16 QualcommASUS Vivobook S16 Qualcomm

Behalve uitvoeringen met Qualcomm-processor zal ASUS de Vivobook S14- en S16-laptops ook met Intel-chips en AMD-processor leveren. Daarover geeft ASUS iets minder informatie. De versie met AMD krijgt in ieder geval de beschikking over maximaal een Ryzen AI 7 350-processor, waarbij het lichtste model 1,3 kilogram zal wegen. Deze laptop zal ASUS ook leveren met een oledscherm met '3,2k'-resolutie. Welke exacte configuraties van de Vivobook S ASUS in Nederland en België zal gaan leveren, is nog niet bekend.

Vivobook 14 en 16

De Vivobook 14 en 16, dus zonder 'S' in de productnaam, zijn de goedkopere Vivobooks en hebben een chassis dat gemaakt is van plastic. Deze laptops zal ASUS gaan leveren met Intel-processors van de laatste generatie, maar welke chips dat precies zijn, is nog niet bekend. Datzelfde is het geval voor de uitvoering met AMD-processor.

ASUS Vivobook 14 qualcommASUS Vivobook 14 qualcommASUS Vivobook 16 qualcommASUS Vivobook 16 qualcomm

Over de versies met Qualcomm-chips is meer bekend. De laptops met modelnummer X1407QA en X1607QA zijn voorzien van de Snapdragon X. Ze hebben verder 16GB Lpddr5x en maximaal 1TB opslag aan boord. Beide laptops krijgen ips-lcd's met een 16:10-beeldverhouding en een resolutie van 1920x1200 pixels. De resolutie van de camera is 1920x1080 pixels en heeft ondersteuning voor gezichtsherkenning.

Beide laptops komen halverwege februari beschikbaar. Het 14"-model zal 750 euro gaan kosten, terwijl zijn grote broer voor 770 euro beschikbaar zal komen.

Vivobook 18

ASUS Vivobook 18Voor het eerst introduceert ASUS ook een 18"-laptop in de Vivobook-serie. Dit model is voorzien van een AMD-processor uit de Ryzen 200-serie, wat een refresh is van de Ryzen 8000-processors. De laptop heeft, voor een 18"-model, een relatief lage schermresolutie van 1920x1200 pixels. Het scherm heeft wel een vlotte verversingssnelheid van 144Hz. Ondanks die hoge verversingssnelheid is het geen gamelaptop: het systeem is niet voorzien van een losse videokaart.

Er is verder maximaal 32GB DDR5-5600-geheugen aanwezig en een ssd van maximaal 1TB groot. De camera heeft een full-hd-resolutie en ondersteunt gezichtsherkenning. De laptop weegt 2,6 kilogram. Of de Vivobook 18 naar Nederland en België komt, is nog niet bekend.

Door Jelle Stuip

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Feedback • 07-01-2025 18:30 14

07-01-2025 • 18:30

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Reacties (14)

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SterkeYerke 7 januari 2025 18:41
18” is een form factor die bij mijn weten al heel lang weg is, maar die ik zeker toejuich! Persoonlijk ben ik fervent desktopgebruiker en vind ik alles onder de 17” bekrompen, maar soms is een laptop toch wel handig. Dankzij kleinere bezels hoeft zo’n 18” laptop ook niet per se meer groter te zijn dan de 17”-laptops van een aantal jaar geleden, dus in een grote rugzak of laptoptas zal ‘ie wel passen.
jpsch @SterkeYerke7 januari 2025 19:03
Ieder zijn ding. Ik vind een kleine laptop juist prettig voor transport en ik sluit 'm toch op externe schermen aan. Voor mij geen desktop meer.
SterkeYerke @jpsch7 januari 2025 19:13
Dat begrijp ik, maar op het gebied van kleine laptops heb je keuze zat ;). Je bent dus niet de enige!

Ik heb even in de pricewatch gekeken en blijkbaar is 18" niet eens helemaal dood, maar de enige laptops die in dat formaat nog te krijgen zijn, zijn zware gaminglaptops die meestal meerdere duizenden euro's kosten. Ze zijn gelukkig wel 16:10.

Toch mag het ondanks z'n formaat van mij wel licht zijn. Ik zit al jaren met een schuin oog naar een LG Gram 17 te kijken.
WillySis @jpsch7 januari 2025 20:43
Niet iedereen heeft overal een extern scherm ter beschikking.
Voor veel werkzaamheden zijn laptops krachtig genoeg, dus die desktop heeft lang niet voor iedereen nog meerwaarde.
WillySis @SterkeYerke7 januari 2025 20:47
Het formaat van 17 of 18 inch is wel prettig om mee te werken. Het formaat is al een stuk lastiger om mee te nemen, maar vooral het gewicht van 2.4 kg is toch wel veel. Dat is voor deze tijd eigenlijk wel een pondje te veel.
SterkeYerke @WillySis7 januari 2025 21:47
Ik gebruik zelf nog altijd m'n 17" MacBook Pro uit 2011 - dus dan weet je ook hoeveel rekenkracht ik nodig heb. Die is zelfs 3,0 kg. Helaas is de LG Gram de enige 17"-laptop die onder die 2,4 kg zit, maar met 1,4 kg is die dan ook wel serieus licht voor een 17"er. Dat is zelfs de variant met dedicated gpu. Die gpu stelt niet superveel voor, maar je hebt wel de drivers en featureset van een moderne nVidia-gpu. Voor mij is dat wel een plus.
WillySis @SterkeYerke8 januari 2025 10:30
Ik ben de laatste tijd veel op pad en mijn laptop is een heel belangrijk hulpmiddel die ik continu mee sjouw. Het gewicht is daarom belangrijker dan de grootte van het scherm. Mijn laptop weegt 1.8 kg. Als je een uurtje met zo'n gewicht op de arm door de fabriek loopt begin je toch wel een lamme arm te krijgen.

Onderweg is een 17 of 18 inch niet altijd even handig, want ik zit nogal eens met de laptop op schoot om even een verslag te maken of aantekeningen te verwerken. Tijdens vergaderingen is zo'n groot scherm ook wel een serieus obstakel waardoor anderen geen goed zicht op je hebben. Dus hoewel een groot scherm prettig werkt, is het lang niet altijd praktisch.
N8w8 @SterkeYerke8 januari 2025 02:50
Die 18" is ook nog eens 16:10, dus extra hoog.
Die kan je mss beter vergelijken met andere 16:10 laptops, die zelden groter dan 16" zijn.
17" laptops zijn bijna altijd 16:9, wat even hoog is als 16" 16:10.
Dus ja dan is 18" 16:10 wel erg hoog!
Exirion 7 januari 2025 18:47
Drie jaar geleden was de Vivobook Pro met AMD platform de beste optie om een compacte 14" notebook met 32GB en Ryzen 9 te hebben, inclusief metalen body en OLED display. Helaas geen volwaardige USB-C interface, dus geen charging en display signaal. Hopelijk komt er weer een dergelijk model, maar dan zonder de minpunten.

[Reactie gewijzigd door Exirion op 7 januari 2025 18:49]

apeklootje @Exirion7 januari 2025 19:09
Idd heb dezelfde en enigste dat ik mis is laden op usb, voor de rest een prachtig toestel
Exirion @apeklootje7 januari 2025 20:00
Ja, het blijft een fijn apparaat hoor. Gaat nog wel even mee :)
hawaltie @Exirion7 januari 2025 22:36
Afgelopen jaar ook een vivobook K3405VF gekocht, maar ben toch iets minder tevreden. Zeer langzame bootttijd -zo'n 30 - 40 seconden voordat het bootscherm zichtbaar is- en nauwelijks bios updates, Voor laptops in deze prijs klasse had ik meer verwacht.
Oled scherm is daarentegen prachtig.
In het verleden kocht ik vooral 2e hands zakelijk laptops van HP en Dell, en daar zijn eerder genoemde purten beter.
Kenhas @hawaltie8 januari 2025 08:51
Er zitten de laatste jaren inderdaad wel wat rare dingetjes in de vivobook modellen. Zeer lange boottijd is er één van. Maar bij mijn toestel mocht er ook niets aangesloten zijn anders startte die totaal niet op en kwam ie op het bios scherm. Zelfs met enkel de lader aangesloten, wil die niet booten. Andere toestellen regelmatig BSOD. Heb indertijd veel Asus aangeraden maar ben daar toch beetje van afgestapt
TQMA 7 januari 2025 22:53
Zucht bijna perfect bij 18inch, het had 300-serie (om Radeon 8060S Graphics (versloeg mobiel n rtx 4060))

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