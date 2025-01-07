ASUS introduceert Vivobooks, waaronder 18"-model

ASUS introduceert tijdens de CES een hele reeks nieuwe Vivobook-laptops. De modellen komen beschikbaar in verschillende schermformaten en met Intel-, AMD-, en Qualcomm-processors. Er komt ook een 18"-model, dat alleen met AMD te krijgen zal zijn.

De nieuwe Vivobooks zijn onder te verdelen in de duurdere Vivobook S-serie, de goedkopere gewone Vivobooks en de Vivobook Flip-reeks.

Vivobook S 14 en 16

De Vivobook S zal beschikbaar zijn met verschillende chassis. Daarbij is de behuizing van het 2024-model het meest 'premium', want dat is volledig van metaal gemaakt. Er komt ook een nieuw 2025-chassis, waarbij de A- en de D-cover van metaal zijn en de rest van plastic is gemaakt.

In het 2025-chassis zal ASUS in ieder geval een 14"-model met typenummer S3407QA en een 16"-model met nummer S3607QA uitbrengen. Die zijn voorzien van een Snapdragon X, Qualcomms nieuwe instapprocessor. Deze laptops voorziet ASUS van een oledpaneel met full-hd-resolutie of een ips-lcd met qhd-resolutie. Die laatste optie heeft volgens ASUS een langere accuduur, van maximaal 24 uur voor de S16 en 20 uur bij de S14. De processor wordt bijgestaan door maximaal 16GB werkgeheugen en er is maximaal 1TB opslag aanwezig. De goedkoopste S14 zal 800 dollar, omgerekend inclusief btw ongeveer 950 euro gaan kosten.

Behalve uitvoeringen met Qualcomm-processor zal ASUS de Vivobook S14- en S16-laptops ook met Intel-chips en AMD-processor leveren. Daarover geeft ASUS iets minder informatie. De versie met AMD krijgt in ieder geval de beschikking over maximaal een Ryzen AI 7 350-processor, waarbij het lichtste model 1,3 kilogram zal wegen. Deze laptop zal ASUS ook leveren met een oledscherm met '3,2k'-resolutie. Welke exacte configuraties van de Vivobook S ASUS in Nederland en België zal gaan leveren, is nog niet bekend.

Vivobook 14 en 16

De Vivobook 14 en 16, dus zonder 'S' in de productnaam, zijn de goedkopere Vivobooks en hebben een chassis dat gemaakt is van plastic. Deze laptops zal ASUS gaan leveren met Intel-processors van de laatste generatie, maar welke chips dat precies zijn, is nog niet bekend. Datzelfde is het geval voor de uitvoering met AMD-processor.

Over de versies met Qualcomm-chips is meer bekend. De laptops met modelnummer X1407QA en X1607QA zijn voorzien van de Snapdragon X. Ze hebben verder 16GB Lpddr5x en maximaal 1TB opslag aan boord. Beide laptops krijgen ips-lcd's met een 16:10-beeldverhouding en een resolutie van 1920x1200 pixels. De resolutie van de camera is 1920x1080 pixels en heeft ondersteuning voor gezichtsherkenning.

Beide laptops komen halverwege februari beschikbaar. Het 14"-model zal 750 euro gaan kosten, terwijl zijn grote broer voor 770 euro beschikbaar zal komen.

Vivobook 18

Voor het eerst introduceert ASUS ook een 18"-laptop in de Vivobook-serie. Dit model is voorzien van een AMD-processor uit de Ryzen 200-serie, wat een refresh is van de Ryzen 8000-processors. De laptop heeft, voor een 18"-model, een relatief lage schermresolutie van 1920x1200 pixels. Het scherm heeft wel een vlotte verversingssnelheid van 144Hz. Ondanks die hoge verversingssnelheid is het geen gamelaptop: het systeem is niet voorzien van een losse videokaart.

Er is verder maximaal 32GB DDR5-5600-geheugen aanwezig en een ssd van maximaal 1TB groot. De camera heeft een full-hd-resolutie en ondersteunt gezichtsherkenning. De laptop weegt 2,6 kilogram. Of de Vivobook 18 naar Nederland en België komt, is nog niet bekend.