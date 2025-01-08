ASUS introduceert ExpertCenter PN54-mini-pc met AMD Zen 5-cpu - update

ASUS komt met een nieuwe ExpertCenter PN54-mini-pc. Die beschikt over een AMD Ryzen AI 300-cpu op basis van de Zen 5-architectuur. De pc krijgt daarmee een geïntegreerde RDNA 3.5-gpu en ondersteunt Copilot+. De fabrikant deelt geen details over de beschikbaarheid.

De ASUS ExpertCenter PN54 wordt uitgerust met maximaal een nieuwe AMD Ryzen AI 7 350-cpu, die deze week ook werd aangekondigd tijdens de CES. Die chip beschikt over vier Zen 5- en vier Zen 5c-cores, voor een totaal van acht kernen en zestien threads. De Ryzen AI 7 350 heeft daarnaast een Radeon 860M-igpu met acht RDNA 3.5-compute-units en een npu die 50Tops aan AI-rekenkracht biedt. Er komt ook een variant met Ryzen AI 340-chip: die heeft zes cpu-cores en een minder krachtige igpu.

De mini-pc zelf heeft verder een behuizing die 130x130x36mm meet. Het systeem biedt ruimte voor twee M.2-2280-ssd's met een PCIe 4.0-interface en maximaal 64GB aan DDR5-geheugen, verdeeld over twee SO-DIMM-modules.

Aan de voorkant zitten twee USB-A-poorten en een USB-C-poort, die alle drie 10Gbit/s-bandbreedte ondersteunen. De voorzijde herbergt ook een 3,5mm-jack voor audio, een microfoon en de aan-uitknop. De mini-pc krijgt ook een Copilot-knop, waarmee de gelijknamige AI-dienst van Microsoft wordt geopend, en een vingerafdrukscanner. Aan de achterkant zit een USB-C-poort met 40Gbit/s-bandbreedte, twee DisplayPort-poorten, een HDMI-aansluiting, twee USB-A-connectors en een of twee 2,5Gbit/s-ethernetpoorten, afhankelijk van de variant.

Update, 15.47 uur - ASUS bevestigt tegenover Tweakers dat de ExpertCenter PN54-mini-pc's vanaf april verkrijgbaar zijn. De adviesprijs is op dit moment nog niet bekend.

ASUS ExpertCenter PN54 - CES 2025
De ASUS ExpertCenter PN54, naast een al eerder uitgebrachte NUC 14 Pro. Foto: Tweakers

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-01-2025 10:41 12

08-01-2025 • 10:41

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Reacties (12)

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scsirob 8 januari 2025 12:08
Overal wordt bij die Zen5 systeempjes geschreven dat er maximaal 64GB in past. Maar in de praktijk blijkt dat 96GB met 2x 48GB SO-DIMM ook gewoon werkt. Waarom wordt dat dan niet officieel ondersteund?
vlaaing peerd @scsirob8 januari 2025 15:33
De Ryzen AI 7 350 ondersteund zelfs tot 256GB, maar 64GB is het maximale wat ASUS wil/kan garanderen onder elke mogelijke situatie.

Dit zie je wel vaker bij PC's die maar 1 uitbreidingsslot hebben, de fabrikant OEM geheugen gebruikt die je niet dual channel kan inkopen en mogelijk de uitbreiding beperkt.

Als er maar een scenario is waar het niet verder gaat dan 64GB, zal dat op de verpakking komen te staan.
- peter - 8 januari 2025 14:27
Ik snap niet waarom al die mini pc's met 2 x 2.5Gbit ethernet poorten komen? Lekker onnuttig? Wie heeft daar nu behoefte aan? Stop er dan mooi nog een USB-C poort op? (Die al vrij karig bedeeld zijn om een of andere reden)
Defspace @- peter -8 januari 2025 19:55
Iedereen die ze als firewall, router en homeserver in willen zetten misschien?
goarilla @- peter -8 januari 2025 20:27
Ik zou er liever een 10 gbit ethernet poort of 2/4 op zien zitten eerlijk gezegd. Je weet wel datgene wat de Intel Xeon D van 2015 al op de SOC had.
JSBach 8 januari 2025 10:48
Voor nuc mini pc’s kan je dus sinds Asus’ overname van de Intel nucs bij Asus blijven, of je nou Intel of AMD cpu’s wenst: nieuws: ASUS kondigt NUC 15 Pro-mini-pc's met Intel Arrow Lake-processors aan
betwetor 8 januari 2025 11:18
Dat intel dat contractueel niet heeft dichtgetimmerd bij de overname van de NUC afdeling.
Ik heb de afgelopen 10 jaar honderden NUCs uitgeleverd, met minimale issues (al was de eerste batch van een nieuwe generatie wel eens een bios lotto). Tot de 10e generatie ongeveer. Misschien dat ze van leverancier zijn gewisseld oid.
In totaal een stuk of tien moeten vervangen, 8 van vrij recent. De 12e generatie heb ik geheel terug genomen omdat ze veel te veel te vaak lawaai maakten voor een stille kantoor omgeving.
Ik ben benieuwd hoe betrouwbaar de AMD's gaan zijn.

[Reactie gewijzigd door betwetor op 8 januari 2025 11:20]

Cageman1984 9 januari 2025 08:14
en twee 2,5Gbit/s-ethernetpoorten.
Wat heb je als consument aan twee poorten?
c3ng 8 januari 2025 11:13
De toekomstige geschiedenis boeken "Op het hoogtepunt van de AI hype werden er zelfs hardwarematige knoppen naar AI diensten op computers geplaatst".
YGDRASSIL @c3ng8 januari 2025 11:42
Tsja. De TV Remote heeft tegenwoordig ook vaak een NetFlix knop.
styno @c3ng8 januari 2025 12:12
Uit privacy overwegingen is een fysieke knop te verkiezen boven microfoons en sleutelwoorden.
UnknownTweaker 14 januari 2025 15:23
Aangezien ASUS mij al genoeg heeft belazerd, ga ik NOOIT niet 1 ASUS product meer kopen. Qua moederborden hou ik het nu alleen nog bij ASRock. Wat andere componenten betreft, maakt het mij niet zoveel uit, zolang het maar GEEN ASUS is !

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