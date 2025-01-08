ASUS introduceert ExpertCenter PN54-mini-pc met AMD Zen 5-cpu - update

ASUS komt met een nieuwe ExpertCenter PN54-mini-pc. Die beschikt over een AMD Ryzen AI 300-cpu op basis van de Zen 5-architectuur. De pc krijgt daarmee een geïntegreerde RDNA 3.5-gpu en ondersteunt Copilot+. De fabrikant deelt geen details over de beschikbaarheid.

De ASUS ExpertCenter PN54 wordt uitgerust met maximaal een nieuwe AMD Ryzen AI 7 350-cpu, die deze week ook werd aangekondigd tijdens de CES. Die chip beschikt over vier Zen 5- en vier Zen 5c-cores, voor een totaal van acht kernen en zestien threads. De Ryzen AI 7 350 heeft daarnaast een Radeon 860M-igpu met acht RDNA 3.5-compute-units en een npu die 50Tops aan AI-rekenkracht biedt. Er komt ook een variant met Ryzen AI 340-chip: die heeft zes cpu-cores en een minder krachtige igpu.

De mini-pc zelf heeft verder een behuizing die 130x130x36mm meet. Het systeem biedt ruimte voor twee M.2-2280-ssd's met een PCIe 4.0-interface en maximaal 64GB aan DDR5-geheugen, verdeeld over twee SO-DIMM-modules.

Aan de voorkant zitten twee USB-A-poorten en een USB-C-poort, die alle drie 10Gbit/s-bandbreedte ondersteunen. De voorzijde herbergt ook een 3,5mm-jack voor audio, een microfoon en de aan-uitknop. De mini-pc krijgt ook een Copilot-knop, waarmee de gelijknamige AI-dienst van Microsoft wordt geopend, en een vingerafdrukscanner. Aan de achterkant zit een USB-C-poort met 40Gbit/s-bandbreedte, twee DisplayPort-poorten, een HDMI-aansluiting, twee USB-A-connectors en een of twee 2,5Gbit/s-ethernetpoorten, afhankelijk van de variant.

Update, 15.47 uur - ASUS bevestigt tegenover Tweakers dat de ExpertCenter PN54-mini-pc's vanaf april verkrijgbaar zijn. De adviesprijs is op dit moment nog niet bekend.