ASUS toont ROG Rapture GT-BE19000AI-router met ingebouwde npu voor 800 dollar

ASUS heeft tijdens de CES zijn ROG GT-BE19000AI-router aangekondigd. Het netwerkapparaat is bedoeld voor gamers en bevat een ingebouwde npu. Die wordt gebruikt om 'AI'-features te gebruiken die voor betere prestaties en efficiëntie moeten zorgen.

De ASUS ROG GT-BE19000AI beschikt over een quadcore-cpu, een npu en een micro control unit. ASUS claimt dat die chips samenwerken om de doorvoersnelheden en efficiëntie van de router te verbeteren en benoemt daarbij verschillende 'AI'-features.

De fabrikant adverteert onder andere met een stroombesparingsmodus die het stroomgebruik met 46 procent zou moeten verlagen. In de praktijk werkt die modus door rekenwerk naar de efficiëntere mcu te verplaatsen bij lage loads. Zodra het netwerk meer wordt belast, wordt de cpu weer ingeschakeld. De fabrikant komt ook met een AI-feature om ruis te detecteren voor een betere wifistabiliteit.

De router zelf lijkt nagenoeg identiek aan de huidige ROG Rapture GT-BE19000 zonder het AI-achtervoegsel. De router ondersteunt Wi-Fi 7 en haalt daarmee volgens ASUS theoretische snelheden van maximaal 11.529Mbit/s op de 6GHz-band. Het apparaat beschikt verder over twee 10Gbit/s-ethernetpoorten, waarvan er één als wanpoort functioneert. Het apparaat heeft ook vier 2,5Gbit/s-poorten, waarvan er ook een gebruikt kan worden als wanaansluiting. De router beschikt ook over één 1Gbit/s-lanpoort, een USB 3.2-aansluiting en een USB 2.0-connector.

De router krijgt ook een ROG AI Game Booster-feature, die de latency met 'maximaal 34 procent' moet verlagen voor minder lag wanneer multiplayergames worden gespeeld. Het apparaat krijgt verder een aantal ingebouwde features zoals een ad- en trackingblocker. De router gaat 800 dollar kosten wanneer hij op de markt komt.