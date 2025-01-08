ASUS toont ROG Rapture GT-BE19000AI-router met ingebouwde npu voor 800 dollar

ASUS heeft tijdens de CES zijn ROG GT-BE19000AI-router aangekondigd. Het netwerkapparaat is bedoeld voor gamers en bevat een ingebouwde npu. Die wordt gebruikt om 'AI'-features te gebruiken die voor betere prestaties en efficiëntie moeten zorgen.

De ASUS ROG GT-BE19000AI beschikt over een quadcore-cpu, een npu en een micro control unit. ASUS claimt dat die chips samenwerken om de doorvoersnelheden en efficiëntie van de router te verbeteren en benoemt daarbij verschillende 'AI'-features.

De fabrikant adverteert onder andere met een stroombesparingsmodus die het stroomgebruik met 46 procent zou moeten verlagen. In de praktijk werkt die modus door rekenwerk naar de efficiëntere mcu te verplaatsen bij lage loads. Zodra het netwerk meer wordt belast, wordt de cpu weer ingeschakeld. De fabrikant komt ook met een AI-feature om ruis te detecteren voor een betere wifistabiliteit.

De router zelf lijkt nagenoeg identiek aan de huidige ROG Rapture GT-BE19000 zonder het AI-achtervoegsel. De router ondersteunt Wi-Fi 7 en haalt daarmee volgens ASUS theoretische snelheden van maximaal 11.529Mbit/s op de 6GHz-band. Het apparaat beschikt verder over twee 10Gbit/s-ethernetpoorten, waarvan er één als wanpoort functioneert. Het apparaat heeft ook vier 2,5Gbit/s-poorten, waarvan er ook een gebruikt kan worden als wanaansluiting. De router beschikt ook over één 1Gbit/s-lanpoort, een USB 3.2-aansluiting en een USB 2.0-connector.

De router krijgt ook een ROG AI Game Booster-feature, die de latency met 'maximaal 34 procent' moet verlagen voor minder lag wanneer multiplayergames worden gespeeld. Het apparaat krijgt verder een aantal ingebouwde features zoals een ad- en trackingblocker. De router gaat 800 dollar kosten wanneer hij op de markt komt.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI - CES 2025ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI - CES 2025ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-01-2025 15:53 30

08-01-2025 • 15:53

30

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ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI

vanaf € 582,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (30)

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Tusk 8 januari 2025 16:02
ik snap sws niet dat mensen een wifi router kopen. In deze tijd is het toch veel makkelijker, beter en in dit geval ook goedkoper om gewoon 2 of 3 mesh AP's neer te zetten? Al zij het plug&play TPlink deco spul of the prosumer spulletjes van Unify..
pascallj @Tusk8 januari 2025 16:09
Met die Mesh AP's valt meestal bijna niks te configureren. En vaak moet het ook via een app en/of een verplicht cloud account. Voor de meesten is dat misschien prima, maar mijn huis komt het niet in. Ik wil graag controle over mijn netwerk en alles tot in de puntjes kunnen instellen: daar bieden de 'traditionele' Wifi routers nog steeds meerwaarde.
oef! @pascallj8 januari 2025 17:46
Mensen zitten vaak toch al vast aan de router van de ISP waar je ook niet heel veel mee kan. Een Mesh netwerk dient dan eigenlijk alleen nog maar als access point.
Waah @oef!8 januari 2025 18:41
We hebben juist vrije modem/routerkeuze. Dat veel mensen het hebben, betekent niet dat niemand wat heeft aan een Wifi-Router.
thunder8 @oef!9 januari 2025 07:19
Modem in bridge mode en daarna mijn eigen apparatuur, waaronder een router. Daarna kan je de rest van je netwerk eventueel aanvullen met mesh AP's om het bereik te vergroten. Ik wens volledige controle te hebben over mijn eigen netwerk, mijn eigen instellingen en mijn home automation.
Xbeek @oef!12 januari 2025 21:53
Bij glasvezel van KPN gelukkig niet.
Op de ONT zit een 10 Gbit RJ45 netwerk aansluiting.
Heb deze rechtstreeks met cat.7 kabel aangesloten op 10 Gbit poort van mijn GT-BE 98 wifi 7 router in woonkamer voor real life multi gig wifi line of sight.
Daarnaast nog 10Gb kabel naar asus wifi 7 node op studeerkamer.
Asus AI-mesh is voor mij top oplossing, goede balans tussen ultieme real life snelheid, gemak mesh mogelijkheden voor thuis!
Tusk @pascallj9 januari 2025 10:31
Daarom neem je dan een router zonder wifi waarin je alles configureert en dan neem je losse AP's die je wifi voorzien. Zo'n mesh netwerk levert door je hele huis altijd betere connectiviteit op dan zo'n allin1 ding met 40 antennes :) Wil je geen cloud account of wat meer in te stellen neem je Unifi AP's

@MrDrako @thomasv En moet het dom zijn hang je die dingen aan je huidge router al dan niet van je provider. Mijn ouders hebben op zo'n TP-link mesh ding (3 stuks). Eenmalig instellen als "Acces Points" ipv "Router" en klaar.

[Reactie gewijzigd door Tusk op 9 januari 2025 10:34]

pascallj @Tusk9 januari 2025 11:05
Het unify spul is mooi, maar duur en ook heel erg op de Cloud gericht. In elk geval vroeger, of het nog steeds zo is weet ik niet, maar het heeft wel een nare nasmaak achter gelaten.

Het probleem blijft dat als je een mesh set neemt, je deze vaak via de cloud/app moet instellen. En dingen als wifi kanalen etc. veranderen blijft lastig en kan soms zelf niet.

Overigens vervangt inderdaad 1 wifi AP geen mesh set, maar meerdere bedraad aansluiten werkt vaak prima. Het roaming probleem van de ene AP naar de andere blijft vaak wel wat uitzoekwerk.

Zelf heb ik trouwens overal OpenWRT voor het ultieme nerd gevoel, maar dat terzijde.
Tusk @pascallj9 januari 2025 11:56
ik heb PFSense dus zelfde niveau ongeveer ;)

En Unifi weet niets van mij. Management draait volledig lokaal en offline. En ja je betaalt ook zeker voor de naam.
keroner @pascallj10 januari 2025 07:28
Kom je denk ik toch weer bij Asus aimesh uit.
Beide punten werken hier zoals jij ze beschrijft.
MrDrako @Tusk8 januari 2025 16:05
Die mesh AP's zijn ook vaak volwaardige routers, dus de term AP/Router is tegenwoordig in veel gevallen hetzelfde.
thomasv @Tusk8 januari 2025 16:06
Dit vereist soms alsnog enige kennis van zaken merk ik in mijn naaste kennissenkring.
FireBladeX @Tusk8 januari 2025 16:14
Is niet altijd een betere oplossing. In een kleine huis kunnen meerdere mesh-nodes juist voor glitches en performance issues veroorzaken. Daarbij is een mesh systeem in een gemiddeld flat ook echt een overkill.

Daarnaast is mijn deco xe75 overleden verklaard omdat app geen toegang meer gaf en ik dus niets meer kon instellen.
DCG909 @Tusk8 januari 2025 18:28
De GT-BE19000 is anders interessant als fully wifi-7 en met 10-Gbit poorten, dan kost een losse switch ineens al 300 euro en de wifi apparatuur ondersteunt maar 2 v/d 3 punten van wifi 7.

Deze met npu is minder interessant imo, omdat ik daar inderdaad geen gebruik van kan/zal maken, omdat ik een apparte router heb met betere specs.
cricque @Tusk8 januari 2025 19:57
1 device voor alles, voor velen is het meer dan genoeg hoor. Ik heb hier centraal zo een unit staan van Asus, wel met wrt erop, en dekt gewoon heel het huis. Die rommel van telenet dus niet. Ik zeg niet dat er misschien geen betere oplossingen zijn, maar waarom ingewikkelder maken dan het is. Voor Henk om de hoek is 1 device al te moeilijk hoor.

Uiteraard kan je ook wel het doosje van Telenet/Ziggo etc buitengooien en je eigen ding gebruiken. Het enige probleem dan is ... als je support belt want het werk niet ... dan is het jouw probleem. Daarom hangt hier dus nog gewoon de "standaard" installatie. En van daaruit een kabel naar mijn "ding".

En unify is wel leuk en tamelijk user friendly maar leg aan Henk maar eens uit wat je allemaal nodig hebt. En dan koopt Henk toch wel eentje van Asus, want dat ken ik, heb ik een videokaart van !
Hij kan ook uiteraard voor zo een dream router gaan ... Maar Henk gaat dan waarschijnlijk prutsen en dan werkt het niet meer. Voor Henk is zo een asus volgens mij toch net iets meer user friendly

[Reactie gewijzigd door cricque op 8 januari 2025 19:59]

0x0 @Tusk9 januari 2025 02:50
Asus routers zijn heel fijn,vooral met Merlin firmware.
Alles in te stellen zoals jij het wilt, schijfjes eraan, verschillende VPNs, enzovoorts.

Mesh is een hoop gedoe, kost je een hele band, het liefst de snelste, en is behoorlijk prijzig.
Als je huis echt zo groot is dat het nodig hebt dan zou ik alsnog een eigen router kiezen.

Die ISP routers zijn meestal maar heel beperkt in te stellen.
Probeer bij Ziggo eens port-forwarding in te stellen.

Al die gaming poes-pas gebruik ik niet. Ik heb nog nooit de indruk gehad dat al die dingen ook maar iets toevoegen en de privacy-inbreuk bij het gebruik van al die, zogenaamd, gratis diensten en extra features is absoluut.

Voordat ze met data-leechers Trend Micro in zee gingen kon je meer features gebruiken en ik vind het idee dat een bedrijf ál het verkeer en ál je connected devices in de gaten houdt niet echt fijn.

De laatste jaren vind ik ook dat er wat spreekwoordelijke kinkjes in de spreekwoordelijke kabels komen.
Mijn laatste twee routers rebooten geregeld, en dat zou niet moeten.
De Sony mobieltjes hebben soms moeite met verbinden (dan moet ik een reboot doen).
Zo zijn er nog een paar vervelende dingetjes, maar dat schijnt tegenwoordig bij software de mode te zijn.

De vormgeving wordt er ook niet mooier op.
Ik heb nu een GT-AXE16000, en dat gaat nog net. Een BE versie heb ik voorlopig niet nodig en eerlijk gezegd vind ik ze spuuglelijk... en dan de prijs!... Dat gaat mij toch echt te ver.

AI in mijn router? Liever niet.
Bovendien... een paar algorithmes die iets aan of uitzetten maakt nog geen AI.

Ik heb al jaren een Asus router en eerlijk gezegd heb ik geen idee of een router van een ander merk hetzelde kan of doet. Ik ben te lui om dat uit te zoeken, maar misschien wordt het wel eens tijd.
ZpAz 8 januari 2025 16:04
Als je toch 800 euro gaat uitgeven voor gaming performance van je netwerk, kan je beter wat kabeltjes trekken lijkt me. Misschien kan je voor dat geld iemand betalen om het voor je te doen.

[Reactie gewijzigd door ZpAz op 8 januari 2025 16:04]

metalmania_666 @ZpAz8 januari 2025 16:06
Ik gebruik mijn Wifi alleen voor de smartphones in huis (3stuks)
Voor de rest heb ik overal kabels liggen, Rete stabiel :)

//Edit:// Typo

[Reactie gewijzigd door metalmania_666 op 8 januari 2025 16:07]

Sparks.nl @metalmania_6668 januari 2025 17:20
Toen ik naar dit huis verhuisde heb ik voor het grootste deel CAT6a gelegd en het restant CAT6 gegeven. Elke kamer is voorzien. En dus ook hier alleen voor mobieltjes Wifi.
Teun! @metalmania_6668 januari 2025 20:39
Interessant, ben zef ook van de kabels maar nu ik wat meer smart dingen binnenhaal hebben die veelal ook WiFi nodig. Dit heeft mij zeker doen overwegen een fatsoenlijk AP te halen.
OptimusPrima 8 januari 2025 15:59
AI Game Booster-feature, is dat een synoniem voor QoS? Beetje flauw natuurlijk, maar het is ook wel lachwekkend hoeveel er door marketing met AI wordt gestrooid tegenwoordig.

Wel mooi om te zien dat de throughput van de fysieke poorten steeds verder wordt opgekrikt. Ik zal van z'n leven geen router voor 900 euro kopen, maar door innovaties als deze komt het moment waarop dit mainstream wordt weer wat dichterbij.
vlaaing peerd @OptimusPrima8 januari 2025 16:34
Dat het de hype is zal ik niet ontkennen, daarentegen zijn de tools AI booster, AI protection, AI cloud en AI Suite van hun al zo oud als de WL500G router.
0x0 @OptimusPrima9 januari 2025 03:00
Nee.

Er zitten verschillende QoS opties in een Asus router.
De gaming features zijn iets anders. Die zoekt de kortste/snelste route van jou naar de gaming-server.

Zo zit er al jaren een WTFast functie in sommige modellen.

Ze hebben laatst wel iets veranderd, maar ik gebruik het allemaal niet en schenk er verder ook geen aandacht aan. Bijna al die features verplichten mij om mijn hele internet hebben en houwen met Trend Micro te delen.

Je kan beter een VPN nemen. Mijn ping (en het aantal hops) is vele malen lager met dan zonder VPN.
OptimusPrima @0x010 januari 2025 09:10
Kun je dat stuk over VPN verder toelichten? Ik begrijp de techniek, alleen kan ik me even niet indenken hoe dit in de praktijk wordt ingezet. Je wilt een VPN concentrator zo dicht mogelijk bij een gameserver, maar het is toch niet zo dat alle gameservers op dezelfde locatie worden gehost?
0x0 @OptimusPrima12 januari 2025 20:38
Sure.

Je hebt gelijk over waar gameservers worden gehost.
Dat is natuurlijk enorm willekeurig, maar vaak weet je wel het land van je game-server (of heb je een bepaalde voorkeur voor bepaalde regio).
Dan zijn er VPN-providers die specifieke game-VPNs aanbieden (die uitkomen in specifieke landen).
Er zijn online games die servers hebben in verschillende landen of werelddelen.

Genoeg variabelen dus.

Het is niet waarschijnlijk dat je meerdere games tegelijkertijd speelt.

Als ik geen VPN gebruik dan gaan mijn verbindingen altijd over minstens 30 hops.
Schakel ik een VPN aan dan is dat ineens de helft. Dat is een behoorlijke winst die je ook duidelijk terugziet in je latency en dus zou je minder "last" van lag moeten hebben.

Op een (Asus) router zitten vaak snufjes die games voorrang geven op je verbinding, automatische port-forwarding aanzetten, enzovoorts. Dat zou kunnen helpen, maar het is twijfelachtig dat je daar vandaag de dag nog echt winst mee behaalt.

De WTFast functie is een veredelde VPN (zij noemen het een G(ame)PN.
De functie daarvan is precies hetzelfde als dat van een (reguliere) VPN, behalve dat het een automatische functie heeft die games herkent en de dichstbijzijnde exit-node voor die game/server kiest.

Persoonlijk vind ik mijn "normale" VPN service uitstekend (alleen wordt het wel eens tijd dat ze WireGuard configuraties toestaan op routers). Zoals gezegd halveert het mijn hops/ping en biedt het (meer) bescherming tegen vervelende trolletjes die je IP willen DDoSsen omdat ze niet tegen hun verlies kunnen.
Ook is het wel prettig dat mijn internetverkeer niet langs mijn ISPs (en GCHQ) data-filtering en metadata-opslag gaan.

Ik heb nog nooit een probleem gehad met games via een VPN, maar dat kan een persoonlijke ervaring zijn.

Ik hoop dat dit iets meer duidelijkheid schept.
Bongoarnhem 8 januari 2025 15:59
800 dollar voor een Ai router, ik ben benieuwd naar de Tweakers test zodat we kunnen zien hoeveel energie er echt wordt bespaard. Dan zou dit in het beste geval nog te verantwoorden zijn…
thomasv @Bongoarnhem8 januari 2025 16:05
800 dollar voor een Ai router, ik ben benieuwd naar de Tweakers test zodat we kunnen zien hoeveel energie er echt wordt bespaard. Dan zou dit in het beste geval nog te verantwoorden zijn…
Niet genoeg om 600 euro meer uit te geven aan een degelijke router ga ik nu al van uit.
SgtElPotato 8 januari 2025 16:20
Goed om te zien dat 10Gb en 2,5Gb gemeengoed aan het worden is, maar voor dit geld ga ik liever voor prosumer spul. Vaak net iets meer mogelijkheden en wat stabieler, daarnaast ook makkelijker uit te breiden dankzij het eco systeem wat erom heen hangt.
Mailootje 8 januari 2025 16:27
Haal toch liever een Unifi Dream Machine :)
itlee 8 januari 2025 17:39
Wat een complete onzin is dit. Als je even bij ubiquiti kijkt wat je daar krijgt voor minder dan de helft heb je en meer mogelijkheden, en net zo snel en die grap over snellere latency slaat nergens op.

Als jij een ouderwetse knaken ADSL verbinding heb in je spaanse vakantie woning of je woont in een uithoek in Nederland wordt je latency door de internet provider bepaalt. Snelle latency naar je router heb je helemaal niks aan.

Ik zeg in t schap laten liggen en Ubiquiti kopen.

Cloudgateway Max in je mandje gooien icm met de U7 Pro en dan ben je de man.
https://eu.store.ui.com/eu/en?category=all-wifi
https://eu.store.ui.com/e...=all-unifi-cloud-gateways

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