Netgear brengt nieuw Orbi 870-meshsysteem met Wi-Fi 7 uit vanaf 900 euro

Netgear heeft tijdens de CES zijn Orbi 870-meshrouter aangekondigd. Deze wordt gepositioneerd onder de bestaande Orbi 970-serie, maar behoudt wel ondersteuning voor Wi-Fi 7. De nieuwe routers komen beschikbaar in setjes van twee of drie, respectievelijk voor 900 en 1400 euro.

De Netgear Orbi 870 ondersteunt Wi-Fi 7 en kan daarmee overweg met de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-frequentiebanden. De 2,4GHz-band beschikt over een 2x2-radioconfiguratie, terwijl dat op 5GHz en 6GHz een 4x4-configuratie betreft. Volgens Netgear haalt de Orbi 870 daarmee theoretische snelheden van 11.520Mbit/s op 6GHz. Op 5GHz zou dat in theorie op 8647Mbit/s liggen, terwijl de 2,4GHz-snelheden in theorie maximaal 688Mbit/s zouden bedragen.

De router bevat een 10Gbit/s-wanpoort, naast vier 2,5Gbit/s-lanaansluitingen. Iedere satelliet, die gebruikt wordt om het bereik uit te breiden, heeft op zijn beurt vier 2,5Gbit/s-poorten. De router en de satellieten kunnen daarmee bekabeld met elkaar verbonden worden, maar ondersteunen ook een draadloze backhaul. Dat laatste kan via MLO, waarbij de 5GHz- en 6GHz-banden tegelijk gebruikt worden voor betere stabiliteit en een lagere latency.

Volgens Netgear kunnen zowel de router als de satellieten ieder een gebied van maximaal 200 vierkante meter dekken. Er kunnen maximaal 150 apparaten tegelijk verbonden zijn met het meshsysteem. Het systeem kan via de Orbi-app beheerd worden.

Netgear verkoopt de Orbi 870-meshrouter op het moment van schrijven alleen in sets. Een set met de router en één satelliet kost 900 euro, terwijl een variant met twee satellieten beschikbaar komt voor 1400 euro. Netgear gaat ook aanvullende satellieten verkopen voor 600 euro per stuk. Het meshsysteem is per direct beschikbaar, hoewel momenteel alleen de variant met router en twee satellieten vermeld staat op de Netgear-website.

Bron: Netgear