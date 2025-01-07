Netgear brengt nieuw Orbi 870-meshsysteem met Wi-Fi 7 uit vanaf 900 euro

Netgear heeft tijdens de CES zijn Orbi 870-meshrouter aangekondigd. Deze wordt gepositioneerd onder de bestaande Orbi 970-serie, maar behoudt wel ondersteuning voor Wi-Fi 7. De nieuwe routers komen beschikbaar in setjes van twee of drie, respectievelijk voor 900 en 1400 euro.

De Netgear Orbi 870 ondersteunt Wi-Fi 7 en kan daarmee overweg met de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-frequentiebanden. De 2,4GHz-band beschikt over een 2x2-radioconfiguratie, terwijl dat op 5GHz en 6GHz een 4x4-configuratie betreft. Volgens Netgear haalt de Orbi 870 daarmee theoretische snelheden van 11.520Mbit/s op 6GHz. Op 5GHz zou dat in theorie op 8647Mbit/s liggen, terwijl de 2,4GHz-snelheden in theorie maximaal 688Mbit/s zouden bedragen.

De router bevat een 10Gbit/s-wanpoort, naast vier 2,5Gbit/s-lanaansluitingen. Iedere satelliet, die gebruikt wordt om het bereik uit te breiden, heeft op zijn beurt vier 2,5Gbit/s-poorten. De router en de satellieten kunnen daarmee bekabeld met elkaar verbonden worden, maar ondersteunen ook een draadloze backhaul. Dat laatste kan via MLO, waarbij de 5GHz- en 6GHz-banden tegelijk gebruikt worden voor betere stabiliteit en een lagere latency.

Volgens Netgear kunnen zowel de router als de satellieten ieder een gebied van maximaal 200 vierkante meter dekken. Er kunnen maximaal 150 apparaten tegelijk verbonden zijn met het meshsysteem. Het systeem kan via de Orbi-app beheerd worden.

Netgear verkoopt de Orbi 870-meshrouter op het moment van schrijven alleen in sets. Een set met de router en één satelliet kost 900 euro, terwijl een variant met twee satellieten beschikbaar komt voor 1400 euro. Netgear gaat ook aanvullende satellieten verkopen voor 600 euro per stuk. Het meshsysteem is per direct beschikbaar, hoewel momenteel alleen de variant met router en twee satellieten vermeld staat op de Netgear-website.

Netgear Orbi 870 - CES 2025Netgear Orbi 870 - CES 2025Netgear Orbi 870 - CES 2025Netgear Orbi 870 - CES 2025

Bron: Netgear

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 21:19 77

07-01-2025 • 21:19

77

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Netgear Orbi 970

vanaf € 769,80

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Netgear Orbi 870

vanaf € 429,99

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Reacties (77)

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Phusebox 7 januari 2025 21:32
Ik heb een aantal jaar geleden een 850 set gekregen in ruil voor een reviews maar zou ze nooit kopen. De vele bugs zijn deels opgelost, maar die hele software is traag, de apparaten vreten stroom en het bereik is matig. Ook mist de software echt sommige basale functies en is het geheel instabiel, moet zeer regelmatig de router resetten. En Netgear software is al 15 jaar hetzelfde volgens mij, heb ooit ook een Nighthawk R7000 gehad en het is dezelfde jaren 80 software met dezelfde of zelfs minder functionaliteit.

Zelfs met een bekabelde backhaul is de snelheid op de satelliet bedroevend.

Overweeg zelf nu alles te vervangen voor UniFi apparatuur. Dit is echt overpriced rommel.

[Reactie gewijzigd door Phusebox op 7 januari 2025 21:33]

Luchtbakker @Phusebox7 januari 2025 21:37
Bij UniFi moet je ook niet wezen voor stabiele firmware hoor. Ik heb spijt als haar op mijn hoofd met de wifi 6 en 7 serie accesspoints van ze. (De pro versies)

Bereik is bedroevend, vele ping drops, en kan slecht met ruis omgaan.

Ik denk dat de TP link serie momenteel het beste is wat je kan krijgen voor een fatsoenlijke prijs.
Verwijderd @Luchtbakker7 januari 2025 22:12
Kan je deze mening staven? Ik gebruik en verkoop iedere reeks van Ubiquiti sinds de UAP’s. Daarbij heb ik al verschillende vervangingen meegemaakt van concurrenten. Eén van de concrete cases was een warehouse waarbij de individuele units afgescheiden waren door vuurmuren (vol alufolie) met één deurgat erin. Het ENIGE merk dat de handoff tussen de compartimenten op een aanvaardbare manier kon doen was Ubiquiti. Wij hebben toen meerdere professionele systemen van bekende merken getest en retour gestuurd. Ik weet nog zeer goed dat de leverancier van het Zyxel systeem schermde met dezelfde woorden die je hier nu neerzet. En dat de baseplate van ijzer was en blablabla… Bij real-life testen vallen die als eerste door de mand, in mijn ervaring. Ubiquiti krijgt voor mekaar wat concurrenten verzaken. Met de nieuwste enterprise oplossingen is het zelfs op weg om de nieuwe Cisco te worden.

Dixit consultant die al 20 jaar actief is en met verschillende merken gewerkt heeft.

Serieus, ik kijk echt benieuwd uit naar je cijferwerk! Voorlopig reken in het bij de gebakken lucht.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 7 januari 2025 22:13]

sourcecode @Verwijderd7 januari 2025 22:28
heb je toen ook ruckus getest :)
Bigs @sourcecode8 januari 2025 09:05
Ubiquiti fanboys zijn meestal niet bekend met systemen van Ruckus, HPE/Aruba, of Cisco Meraki. Anders zouden ze geen business kritiek warehouse ermee inrichten.
hatex @sourcecode8 januari 2025 00:22
Alleen om de naam zou je t al laten staan :*) 8)7
danielheynen @Luchtbakker7 januari 2025 21:57
Asus ZenWifi BQ16 zou je eens naar kunnen kijken.
Phusebox @danielheynen7 januari 2025 22:04
Zijn daar wel alle features ook echt beschikbaar of zitten die zoals Netgear achter een abonnement?

Maar ja voor 1200 of 1300 euro koop je ook een compleet Unifi systeem met 3 APs en een paar switches met PoE.

[Reactie gewijzigd door Phusebox op 7 januari 2025 22:07]

i_like_scotland @Phusebox8 januari 2025 10:31
De functies zijn bij Asus (zoals bijvoorbeeld TrendMicro AI protect) gewoon zonder abbo beschikbaar. En met een beetje geluk kan je nog meer functionaliteit toevoegen wanneer er een Merlin Firmware beschikbaar is voor dit type router. Ik gebruik zelf twee Asus XT-8 routers met wireless backhaul en dat werkt hier in huis (met betonnen binnenmuren!) zeer goed en stabiel.
Phusebox @Luchtbakker7 januari 2025 21:40
Hmm, ik dacht dat Unifi qua consumenten spul het beste was. TP Link ben ik niet zo een van.
HKS-Skyline @Phusebox8 januari 2025 01:17
Unify is geen consumentenspul, het is gericht op small business, omada van tp-link is dat ook en richt zich nu ook meer op medium business/small enterprise. Ze bieden al een tijd enterprise switches, snellere aggregation switches en dual 10G high density AP's. Alles gebruikt qualcom chipsets in tegenstelling tot unify, zij gebruiken in sommige modellen mediatek. Firmware is stabieler bij omada en het kost een fractie van wat je bij de grote jongens kwijt bent (cisco, aruba, ruckus etc). En net als unify geen abbo kosten (een cloud based controller abbo is optioneel, een lokale controller is kostenloos als je deze op eigen hardware draait of een eenmalig bedrag voor een hardware controller)
Maargoed, onderaan de streep is Deco de concurrent voor deze netgear set als je het over tp-link hebt, en deco is niet zonder reden marktleider op mesh wifi. Wellicht wat beperkt in instelmogelijkheden voor de gemiddelde tweaker, maar uitstekend voor de gemiddelde consument.
icecreamfarmer @Phusebox7 januari 2025 22:22
De omada lijn is prosumer.
UTMachine @Luchtbakker8 januari 2025 08:48
Dit zal mogelijk per use-case/gebruiker verschillen, want hier is mijn unifi oplossing rete-stabiel.
maevian @Luchtbakker8 januari 2025 08:57
Draai ongeveer een 20 tal unifi accespoints, allemaal op auto update en niets van stabiliteitsproblemen. Is misschien hoe je ze zelf instelt.
rajackar @Luchtbakker8 januari 2025 09:07
Dat is niet mijn ervaring. Ik heb de U7 pro's in gebruik en het is super stabiel. Inclusief draadloze meshing.
Performance is ook geweldig.
Teun! @Phusebox7 januari 2025 21:41
Dit is best schokkend! Ik heb een tijdje geleden een redelijke OpenWRT compatible router gekocht en als dumb ap ingesteld (in de aanbieding, 45 euro, Belkin RT3200, wel maar 1GB poorten helaas) in combinatie met een opnsense routertje (4x 2.5GB, zfs mirror, 16gb ram, 200 euro) en het werkt eigenlijk alleen niet als ik er iets aan verpest!

Dit heeft dan geen 10G WAN en dus maar 1GB naar het AP, maar toch! Wel mooi 2,5GB naar NAS en desktop.
SVMartin @Verwijderd7 januari 2025 22:49
Als ik het lees zat er geen vulnerability in de software, maar in het build en release proces waardoor een aanvaller malware zou kunnen toevoegen aan firmware images. En heeft het openwrt project het probleem netjes gemeld gekregen via de juiste weg, en vervolgens ook adequaat opgelost en transparant gepubliceerd.
Teun! @Verwijderd8 januari 2025 01:58
Zoals als vermeld, netjes geupdate, gemeld, etc, ik vind dat juist positief! Ook al was dit ook direct exploitable op devices, het is niet alsof commerciele vendors geen serieuze vulnerabilities hebben he, sterker nog, ik denk het merendeel zo niet allemaal! Daarnaast is het in mijn setup alleen mijn access point en zit er nog een firewall tussen natuurlijk.
maevian @Verwijderd8 januari 2025 09:01
Elke firewall of router heeft af en toe een CVE. Zijn ook één van de grootste targets voor hackers.
The Realone @Phusebox7 januari 2025 21:41
Voor Unifi met dezelfde specs ben je niet per se goedkoper uit en die maken ook regelmatig fouten.
Phusebox @The Realone7 januari 2025 21:45
Goedkoper hoeft ook niet. Mijn ervaring met de 850 set is dat het gewoon speelgoed is, totaal niet betrouwbaar. Denk dat Fisher Price mesh beter werkt.
FPSUsername @Phusebox7 januari 2025 22:01
Ik heb dezelfde ervaring. Ik heb danwel een entry level RAX20 gekocht destijds, het bereik matiger dan de witte ziggo modem (uit die tijd), usb share dat constant crasht, een buggy web UI.

En ik vind het heel kwalijk dat je maar 90 dagen support hebt. Daarna is het "zoek het uit op ons forum, waar wij niet actief op zijn". Mocht je bugs vinden en het willen rapporteren, dan ben je out of luck. Het forum is alleen gevuld met consumenten en geen enkel representatief van het bedrijf zit er op.

Een keer en nooit meer.
Canaboid @Phusebox8 januari 2025 10:16
Kan me totaal niet vinden in jouw negatieve post over Netgear Orbi.
Mijn ervaring is totaal het tegenovergestelde.
Heb het bij mezelf maar ook bij andere mensen geïnstalleerd.
Ben in het WiFi 5 tijdperk begonnen met Orbi en heb zelf inmiddels een WiFi 6 set.

Alles draait zeer stabiel.
Heeft zelden een reset nodig (draait zo paar jaar goed zonder reset).
Snelheid en bereik zijn goed.
Bekabelde backhaul werk perfect.

Ik raad het iedereen aan die goede WiFi wil.
laurens0619 @Phusebox7 januari 2025 22:11
Orbi was een ongeveer de eerste serieuze fabrikant die met consumer multi ap setjes kwam die ook draadloos konden meshen.
Was echt een stop vooruit maar na de eerste generatie(s) is de kwaliteit helaas achteruit gegaan maar de prijs hoog gebleven.

Unifi is een mooie oplossing die vooral in de tijd van de ac lijn heel mooi spul had. Ze zijn altijd geplaagd door brakke firmware versies wat niet beter lijkt te worden.
Voor het geld prachtig spul en als je geluk hebt stabiel maar voor mij zit het meer in de hoek van hobby/tweaken.

Tegenwoordig vind ik voor consumenten de deco of aruba instant on lijn heel mooi. Zeer stabiel en toch genoeg instellingen mogelijk.
Phusebox @laurens06197 januari 2025 22:14
TP Link kan ik niet serieus nemen als ze geen deftige web interface hebben. Als ik alles via een app moet doen haak ik al af.

Die andere ken ik niet, ga ik eens bekijken.
laurens0619 @Phusebox7 januari 2025 22:17
Dan valt die af

Dan kan ik een fritzbox met (bedrade) fritz extenders ook wel adviseren. Dat gaat allemaal via de web interface.

Ook zeer degelijk spul!
icecreamfarmer @Phusebox7 januari 2025 22:24
De omada lijn moet je hebben.
Gohan040 @Phusebox7 januari 2025 23:52
TP-link omada heeft zowel "deftige" web interface (geen idee wat je verwachtingen zijn overigens) als een app.
wvkreg
@Phusebox7 januari 2025 22:49
Nogal flame, hoe vaak gebruik je een webinterface? Hang er een managed switch achter!?
Ik heb een Orbi973, die is rete stabiel en werkt alleen niet als Odido geen zin heeft. Bereik is waanzinnig goed. Wifi 7 is nog in een vroege fase op clients, maar met een 2.5Gb backhaul ken ik geen beter alternatief. Alleen die prijs... ik ben beta - tester.
n4m3l355 @wvkreg8 januari 2025 04:35
Zelf een 54 hier en het is toch wel een beetje hit en miss qua stabiliteit. Ik merk dat als de units ietwat ongelukkig staan de hele setup niet lekker werkt. Verbindingen die wegvallen, trage snelheden, sateliet die van tijd tot tijd zichzelf reset, you name it. Maar als het allemaal goed staat werkt het fantastisch. Qua software ben ik ook niet zo gecharmeerd met het deels verplicht subscriben online.

Met een prijspunt van 500-900 euro heb ik hogere verwachtingen en die maakt Orbi niet waar. Het is maar een kleine stap naar ubiquiti in dit geval (hoewel dat ook met problemen komt).
wvkreg
@n4m3l3558 januari 2025 07:17
Ubiquity heb ik vanwege de software de deur uit gedaan. Prijzen zijn inderdaad hoog.
SVMartin @Phusebox7 januari 2025 22:51
Hier gekozen voor Aruba instant-on, werkt zonder issues met voor mij voldoende mogelijkheden.
eggiebirdie @Phusebox7 januari 2025 23:26
Vreemd, ik heb al jaren een 850 set. Was 1 van de eerste denk ik want nog FW 2x. toen ik ze kocht eind 2019 (denk ik).
Router en 3 satellieten.
FW 2x en 3x waren... uitdagend maar grotendeels wel bruikbaar.
Het werkte wel maar niet altijd, zullen we maar zeggen.

Nu op FW 7x en al jaren geen problemen meer.
Bekabelde backhaul vanaf het begin, nooit zonder kabel gebruikt. Misschien dat dat verschil maakt.
Router staat al jaren aan, nooit resets nodig.
Updates draaien automatisch.
Ik gebruik ook de on-board Armor (bitdefender) en dat werkt ook prima.
Geen idee of de software langzaam is, dat stel je 1x in en kijk ik nooit meer naar.

Enige is dat de app wel ok is maar al jaren dezelfde paar irritante dingen heeft (zoals me paar keer per week vragen of ik smart parent controls wil instellen. Nee, nee en nog eens nee).

Stroomverbruik nooit naar gekeken. Ik kan de Watt meter er wel eens achterhangen om te kijken wat het doet.

Wifi snelheid is overal in huis 600Mbs of meer down, 120Mb up (op ziggo 1Gb/120Mb).
Handover tussen de AP gaat ook zonder problemen (maar dat kan natuurlijk ook komen doordat ik die vier AP wel nodig had door rare metalen balken in huis.)

Dus ja, geweldige set in mijn beleving.
Ik zou zo weer 1000-1500 eur voor een nieuwe set uitgeven als me dat de beste snelheid en meest stabiele verbinding zou geven. Te veel afhankelijk van goede wifi.

TP Link Deco heb ik ook goede ervaringen mee, XE75 PRO voor familie in beheer. Wel ook daar met bekabelde backhaul (ik ben ouderwets en denk dat kabels een goed ding zijn) App is simpel maar verder ook heel stabiel.
Phusebox @eggiebirdie8 januari 2025 07:00
Ik heb de 852 set sinds begin 2020. Dus heb ook de nodige firmwares meegemaakt.

Bekabelde backhaul, 2 meter van de satelliet in dezelfde (lege!) ruimte haal ik 300/250 van de 1000/1000. Bekabeld haal ik op die outlet 900/900 zonder tussenkomst van de Orbi.

Al mijn apparatuur die bekabeld aangesloten kan zijn is dat ook. Stroomverbruik hoef je niet eens echt te meten, als je een satelliet vastpakt voel je gewoon dat deze rond de 40 a 45 graden is, in een kamer die 16 graden is.
eggiebirdie @Phusebox9 januari 2025 13:38
vreemd, inderdaad.
met welke devices heb je het geprobeerd?
Ik heb nogal een Apple ecosysteem. Alle iPhones en laptops hier in huis hebben wifi 6.
Zelfs in de slechtste hoekjes van het huis haal ik minimaal 300Mbs down.
Phusebox @eggiebirdie9 januari 2025 13:43
Samsung S23 Ultra, Mac Mini m4, Dell Precision.
eggiebirdie @Phusebox9 januari 2025 16:08
tja, das toch ook geen rommel!
Finraziel @Phusebox8 januari 2025 07:55
Ik weet niet hoeveel anders de pro is... Ik heb een pro srk60 set, ooit bij ibood gekocht, maar die is superstabiel en snel. Volgens mij heb ik die in bijna 4 jaar tijd misschien 2 keer moeten resetten, buiten als ik zelf aan het netwerk aan het knutselen was.
Phusebox @Finraziel8 januari 2025 08:01
Kende het bestaan van de pro eerlijk gezegd niet. Ik heb er inmiddels een tijdschema aanhangen dat de stroom er 1x per week afgooit omdat ik weet dat die anders toch wel op een moment dat ik er niet bij kan weer gecrasht is.
1Mark @Phusebox8 januari 2025 10:10
Dan is mijn cheape deco setje beter. Ik kan me niet heugen dat ik die in de afgelopen 5 jaar een keer heb moeten resetten 8)7
ruutbrandsma @Phusebox8 januari 2025 08:53
Ik heb 2 jaar geleden de Orbi 850 gekocht (Netgear Orbi RBK853) met 2 satellieten die ik bedraad heb. Super tevreden over. Ik heb 20 WiFi apparaten aangesloten. Kan van woonkamer naar zolder (op vierde verdieping) lopen terwijl streaming video op telefoon gewoon doorloopt. Niks aan hoeven tweaken, gewoon zo uit de doos aangesloten. Op Fritzbox wifi uitgezet. Zelfs video call op laptop gaat net zo soepel via wifi als via bedraad internet
OptimusPrima @Phusebox8 januari 2025 09:26
Ik kan het Omada spul van TP-link wel aanbevelen. Kan eindelijk draadloos de volledige internetpijp (1 gbit) dicht trekken en heb tot op heden nog geen issue waargenomen. Moet wel zeggen dat ik de hardware controller gebruik, maar heb in een half jaar de management app maar 3 keer open gehad.
Marve79 @Phusebox8 januari 2025 09:28
Ik heb ook Orbi pro gehad wat een bagger was dat. Sats die steeds de verbinding verliezen, zelfs met backhaul. Buggy software niet te doen, echt nooit meer Orbi.

Nu Asus zenpro, werkt 1000x beter.
mapa2011 @Phusebox8 januari 2025 15:27
Kan me echt maar dan ook echt totaal niet vinden in jouw negatieve post over Netgear Orbi, zelfs de 850 krijgt op de dag van vandaag nog steeds firmware support(s) en op de roadmap van Netgear nog 5 jaar support, je kan bijvoorbeeld ook de Netgear helpdesk contacteren voor hulp.

De 850 is bij ons geïnstalleerd, Gebruik zelf wifi 6 en voor mijn dochters apparaten en domotica thuis wifi 5, de enige reset die ik nodig vindt, is bij een firmware-update of driver update, dat is tot nu toe 3 keer gebeurd. Daarbij gebruik ik ook de ORBI app en kan alles prima uitlezen (data parameters etc.)

Draait gewoon goed zonder uitzondering en is zeer stabiel.

Snelheden + bereik 150mtr plus zijn goed. (1 bij router, bekabelde einde tuin 25mtr, bekabelde 50mtr begin schuur en op 75mtr bekabelde einde stal licht hogere ping 2ms.
Onze backhauls werken vlekkeloos en echt perfect en is bedraad overal op ons land bereik, zelfs waar ik dacht dat het moeilijk zou zijn (achter in de stal) werkt alles prima!
Phusebox @mapa20118 januari 2025 15:47
Ik mag blij zijn als ik in de garage nog bereik heb, hemelsbreed 10 meter van de router.
mapa2011 @Phusebox8 januari 2025 19:40
Van wie mag dat?
Phusebox @mapa20118 januari 2025 19:41
Van Netgear blijkbaar.
mapa2011 @Phusebox8 januari 2025 20:48
Kan hier echt geen kaas van maken. Sorry maar ik ken redelijk wat mensen die hier absoluut geen last van hebben. Stuur mij eens wat foto's in DM. Kan me hier echt geen voorstelling van maken.

Ligt er ook aan veel factoren oa waar je jouw points ophangt / neerzet en uiteraard kanalen die al bezet zijn in de buurt.
Phusebox @mapa20118 januari 2025 21:08
Foto's waarvan, de Orbi?

Kanalen heb ik het best mogelijke gekozen maar 2.4 GHz zit overvol hier. 5 GHz niet zo maar helaas gaat de Orbi maar van 32 t/m 40 en zijn alle hoge kanalen niet beschikbaar.
mapa2011 @Phusebox8 januari 2025 23:03
Plaatsing, situatie thuis, soms gaan mensen die dingen heel hoog ophangen tegen een betonnen muur / plafond of in een afgeschermde ruimte of zelfs op zolder. Dan krijg je inderdaad verlies van signaal. Denk dan aan bewapening in beton of leidingen die langs de wifi lopen etc.

Er zijn overigens diverse tooltjes beschikbaar online op voor jouw situatie de beste kanalen uit te kiezen.

Als je Netgear support belt dan helpen ze jou graag om het op te lossen, zou ze zeker bellen, mailen of een ticket aanmaken op de website.

[Reactie gewijzigd door mapa2011 op 9 januari 2025 11:01]

xxxMaverick 7 januari 2025 21:23
Vind dit echt wel belachelijke prijzen hoor .
Kan je nu echt verantwoorden dat deze meerprijs echt veel meer weet te bieden dan de sets van 400 euro ?
The Realone @xxxMaverick7 januari 2025 21:41
Welke set heeft vergelijkbare specs?
laurens0619 @The Realone7 januari 2025 21:53
Als de 10gbit belangrijk is de deco be85
Anders lijkt de be65 wel vergelijkbaar
The Realone @laurens06197 januari 2025 22:30
Maar het ging om de prijs in dit geval en de BE85 is voor een enkele node al bijna €500 en een 2-pack ruim boven de €800.
laurens0619 @The Realone7 januari 2025 22:38
Daarom de be65. Mis je alleen de 10gbit dus niet helemaal vergelijkbaar maar vraag is in hoeverre je die mist op een ap :)
jongetje @xxxMaverick7 januari 2025 22:12
Omdat het kan?

Ik heb afgelopen jaar geïnvesteerd in nieuwe wifi accesspoints thuis. En ook maar wifi 7 gekeken. En toen dacht ik, welk apparaat heeft er meer dan 50Mbit nodig via WiFi? Toen voor wifi 6 accesspoints gegaan. Zonde van de stroom die wifi 7 kost en de datavreters zoals de gameconsoles zitten bekabeld op 1Gbit en sneller is mijn internet niet.
Verwijderd @xxxMaverick7 januari 2025 22:18
Happy WiFi, happy wife. Happy wife, happy life.
Ik zou alleen wel in een andere oplossing investeren.
-ChRiZz- @Verwijderd8 januari 2025 11:14
In december 2024 heb ik de overstap gemaakt van mijn eerste orbi, de witte Orbi 852 naar de zwarte Orbi 972 (met een korting van 100 euro via een actie van Netgear). De witte Orbi 852, die ik in 2018 had gekocht, heeft jarenlang stabiel gewerkt via wireless backhaul. Maar mijn vrouw was er helemaal klaar mee – niet vanwege het internet, maar vanwege de kleur! 😄 De witte router paste steeds minder in ons strakke interieur, en ze stelde zelfs voor om hem zwart te spuiten. Ik grapte dat dat misschien niet zo goed zou zijn voor het internet. Uiteindelijk gaf ik toe en bestelde ik de Orbi 972. Win-Win.

Binnen 30 minuten na het uitpakken was de nieuwe router geïnstalleerd. Zelde ssid en alle apparaten waren weer actief. Hij werkt tot nu toe net zo stabiel als zijn voorganger, maar is ook een stuk sneller. Ik heb nog nooit echte problemen gehad met de vorige Orbi-serie, behalve als Ziggo eruit lag – en dat gebeurt eigenlijk alleen tijdens onderhoud.

De snelheid op mijn Pixel 6 is nu 900/95 Mbps van de beschikbare 1000/100 Mbps. Kortom, mijn vrouw en ik zijn super tevreden! Qua oog en snelheid :D De 870 had ik zeker overwogen als deze vorige jaar beschikbaar was.
danielheynen 7 januari 2025 21:54
Nooit meer ORBI. De RBK750 set met satellieten liep na een update niet meer goed. Oude firmware werkte ook niet meer stabiel daarna en het geheel was niet in AP modus meer te gebruiken. Support......laten we daar maar niet over spreken.
Zonde van het vele geld!
wvkreg
@danielheynen7 januari 2025 22:50
Je kan altijd een versie terug he met TFTP of Netgear tools.
EliteGhost @danielheynen8 januari 2025 10:21
Die van mij gaf het op na een firmware update van de KPN modem. Om de 10 tot 20 minuten verloren de satelieten verbinding met de router-sateliet. Heel raar, heel irritant.
The Realone 7 januari 2025 21:24
Prima specs voor een enorme prijs, meer kun je er eigenlijk niet van zeggen. Het Orbi spul en de daarbij behorende software werken naar mijn ervaring wel prima voor de leek.
Stefan1987 7 januari 2025 21:37
Zo dat is flink aan de prijs. Ik heb onlangs een 852 setje gekocht. Basale dingen als een schotel via een utp koppelen kan niet. Dit moet via wifi (om daarna vervolgens via utp alsnog de schotel aan te sluiten). Of een cliënt handmatig overzetten naar een andere schotel. Iets wat met mijn oudere x50 van tplink wel kon.
Daarnaast is de er natuurlijk het abonnement wat je kan afsluiten voor zaken als netgear armor...
Ik dacht met orbi premium te kopen, maar ben wel echt teleurgesteld.
Trunksmd 8 januari 2025 09:04
Ik heb een van de eerste orbi’s gehad. Ze staan nog steeds bij familie. Ze zijn superstabiel. Nooit problemen. Zelfs zonder bedrade backhaul bleken ze heel stabiel. Dan kan ik niet van mijn huidige Asus XT8 zeggen. Die werken goed, maar heel gevoelig kwa positie in huis.
Elmarrr 8 januari 2025 09:17
De vele negatieve reacties hier verbazen mij ook enigszins. Ik heb enkele jaren een RBR750 setje staan met een paar satellieten waarbij eentje op ong. 50 meter afstand. Ik ben eigenlijk heel tevreden over deze set-up. Ja, het pushen van een security abonnement is irritant in de app - eens. En de prijs is zeker aan de hoge kant (zelf in black friday deal gekocht). Maar verder niks te klagen en het was snel geïnstalleerd. Omdat ik in buitengebied woon push ik het systeem echter ook zeker niet tot de limiet.. Daarvoor is de internetsnelheid hier te matig.
Blaze85 7 januari 2025 21:20
Zal de Paus blij mee zijn
Llopigat @Blaze857 januari 2025 22:57
Zonder Urbi heeft hij er niks aan :+
arithcoder 7 januari 2025 22:09
Netgear was altijd overpriced en hun consumenten meuk is gewoon barslecht meuk, 2de slechtste firmware na D-Link. Gewoon afblijven!
Pasc66 7 januari 2025 22:20
Best lastig om hier een goede keuze te maken omdat het qua prijs in de range van de profi apparatuur (aruba, ubiquity, mikrotik) valt zonder dat er echt een goed vergelijk tussen de verschillende merken en oplossingen is gemaakt..
Vooralsnog kan ik alleen maar concluderen dat het reteduur is en ik het niet zou kopen..

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