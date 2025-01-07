Oud-werknemers Annapurna gaan als nieuw bedrijf Tales of the Shire uitgeven

Oud-werknemers van game-uitgever Annapurna Interactive nemen als nieuw bedrijf de distributie van meerdere Private Division-spellen over, schrijft Bloomberg op basis van interne bronnen. Het zou onder meer gaan om het Lord of the Rings-spel Tales of the Shire.

Het voormalige Annapurna-team heeft in de afgelopen weken een deal gesloten met het bedrijf dat game-uitgever Private Division in november heeft overgenomen van Take-Two Interactive, schrijft Bloomberg. De koper, die volgens het persbureau Haveli Investments heet, zou hebben geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf van het Annapurna-team. Dat team neemt ook de distributie van onder meer Tales of the Shire en de Kerbal Space Program-franchise over van Private Division.

Wat er gaat gebeuren met de overgebleven werknemers van Private Division, is nog niet duidelijk. Doordat het voormalige Annapurna-team de taken van Private Division overneemt, is het mogelijk dat er binnenkort werknemers worden ontslagen, schrijft Bloomberg op basis van ingewijden. Er werken momenteel twintig mensen bij Private Division.

Vorig jaar nam het voltallige team van Annapurna Interactive ontslag. De uitgever, die onder meer de kattengame Stray heeft uitgegeven, onderhandelde over een onafhankelijke positie binnen zijn moederbedrijf, maar die onderhandelingen mislukten.

Tales of the Shire
Tales of the Shire. Bron: Wētā Workshop

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 20:52 9

07-01-2025 • 20:52

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Reacties (9)

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Kerngezond 8 januari 2025 04:07
Nou, ik ben benieuwd. Ik was als groot fan van Kerbal Space Program vast van plan KSP2 te kopen zodra het kon. Bij uitgave weet ik echter nog goed dat me een gevoel bekroop dat er iets niet klopte. Ik heb toen net zolang de aankoop uitgesteld tot ik er vertrouwen in zou krijgen. Dat moment is nooit gekomen en dit was een zeldzaam geval waarin naar m’n onderbuik luisteren een goed idee was.
Ben benieuwd of dit commerciële gedrocht KSP2 wel uit de modder kan trekken, maar ik heb een wijze les geleerd en ga het pas kopen als het af of bijna af is.

[Reactie gewijzigd door Kerngezond op 8 januari 2025 04:09]

Wraldpyk @Kerngezond8 januari 2025 05:12
Aangezien niemand die aan KSP2 gewerkt heeft nog werkt voor Private Division, en het project effectief al ten minste een jaar stil ligt, ga ik er vanuit dat, als het (opnieuw) uit komt, het op basis van een nieuwe code-base moet gaan gebeuren. De huidige heeft al te veel problemen, en zonder ervaring in het team gaat het onmogeijk worden (financieel gezien dan) om daar iets mee te kunnen.

Ik ga er vanuit dat we KSP2 permanent kunnen vergeten, maar ik laat me graag verassen. Het is ook voor mij een spel die super hoog op mijn wishlist stond, maar door releaseproblemen en beloftes niet nakomen heb ik ook (thank god) het nooit gekocht.
Jahe1990 @Kerngezond8 januari 2025 06:59
Precies dezelfde ervaring hier - ik was zelfs van plan weer een PC aan te schaffen (na jarenlang alleen een macbook te hebben) voor deze game. Maar inderdaad, dat gevoel dat er iets niet klopte was zeer sterk aanwezig en dat bleek gelukkig (want nooit KSP2 aangeschaft) correct te zijn.

Laten we hopen dat "KSP3" wel ooit uitkomt als ijzersterke game of dat Kitten Space Agency (naam vind ik nog steeds om te walgen) wat wordt.
Kerngezond @Jahe19908 januari 2025 08:29
Och, wat de naam betreft, Kerbal Space Program vond ik ook een gedrocht van een naam. Het zal mijn eigen beperking zijn maar ik kon die naam altijd alleen maar een beetje vloeiend uitspreken als ik óf alle R-en inslikte óf het zo Nederlands mogelijk uitsprak.
Jahe1990 @Kerngezond8 januari 2025 14:02
Ochja, dan houden we het toch lekker bij KSP en KSA. Makkelijker :)
Kerngezond @Jahe19908 januari 2025 20:25
Ja, het probleem is alleen dat die termen alleen ingeburgerd zijn bij mensen die er actief mee bezig zijn. Zelfs vrienden die verder wel gamen weten al snel niet meer wat er mee bedoeld wordt. Tegenvoorbeeld: Battlefield. Rolt makkelijk van de tong ondanks dat het drie lettergrepen zijn, kort, en iedereen weet wat er mee bedoeld wordt.
RobbyDoozy 8 januari 2025 08:58
Ik was blij toen tales of the shire werd aangekondigd. Eindelijk weer een lord of the rings game. Ik heb lang en met veel plezier lotro gespeeld, maar dat is ondertussen een 18 jaar oude game en dat merk je. Maar na het zien van de eerste gameplay beelden van tales of the shire vrees ik dat het een middelmatige game gaat zijn. Een standaard farming life sim met een tolkien sausje. Wat mij opviel is dat er blijkbaar bewust is gekozen voor geen voice acting maar text vensters?Is naar mijn mening anno 2025 echt achterhaald.... voor de geïnteresseerden: YouTube: Tales of the Shire: The First 16 Minutes of Gameplay
Nimja 7 januari 2025 21:35
> According to Bloomberg, the buyer was the Austin-based private equity firm Haveli
- https://www.haveliinvestments.com/

Van de wal in de sloot zeg maar. Van het ene grote bedrijf naar het andere. Ik raad aan om te kijken naar de makers van Kitten Space Agency, aangezien die wel lijken te weten wat ze aan het doen zijn.
darknessblade 7 januari 2025 22:53
gaan ze het in de "huidige" vorm uitgeven, of gaan ze het geheel remaken?

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