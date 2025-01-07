Oud-werknemers Annapurna gaan als nieuw bedrijf Tales of the Shire uitgeven

Oud-werknemers van game-uitgever Annapurna Interactive nemen als nieuw bedrijf de distributie van meerdere Private Division-spellen over, schrijft Bloomberg op basis van interne bronnen. Het zou onder meer gaan om het Lord of the Rings-spel Tales of the Shire.

Het voormalige Annapurna-team heeft in de afgelopen weken een deal gesloten met het bedrijf dat game-uitgever Private Division in november heeft overgenomen van Take-Two Interactive, schrijft Bloomberg. De koper, die volgens het persbureau Haveli Investments heet, zou hebben geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf van het Annapurna-team. Dat team neemt ook de distributie van onder meer Tales of the Shire en de Kerbal Space Program-franchise over van Private Division.

Wat er gaat gebeuren met de overgebleven werknemers van Private Division, is nog niet duidelijk. Doordat het voormalige Annapurna-team de taken van Private Division overneemt, is het mogelijk dat er binnenkort werknemers worden ontslagen, schrijft Bloomberg op basis van ingewijden. Er werken momenteel twintig mensen bij Private Division.

Vorig jaar nam het voltallige team van Annapurna Interactive ontslag. De uitgever, die onder meer de kattengame Stray heeft uitgegeven, onderhandelde over een onafhankelijke positie binnen zijn moederbedrijf, maar die onderhandelingen mislukten.