ASUS kondigt Ryuo IV-aio-waterkoeler met gebogen 6,7"-scherm aan

ASUS kondigt twee nieuwe aio-waterkoelers aan tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf toont onder meer een Ryuo IV-koeler, die een gebogen amoledscherm van 6,7" krijgt. Er komt ook een nieuwe versie van de Prime LC 360-koeler aan, die ook is voorzien van een scherm.

De Ryuo IV SLC 360 ARGB wordt het topmodel in de ASUS ROG-serie van aio-waterkoelers. De koeler beschikt over een 360mm-radiator en wordt geleverd met drie rgb-fans die aan elkaar 'vastgeklikt' kunnen worden, zodat ze met een enkele kabel aangestuurd kunnen worden. ASUS claimt dat de waterkoeler is voorzien van een 'herontworpen pomp en radiator', waarbij de slangen halverwege de radiator zitten. Daardoor zijn ze korter dan normaal, waardoor ze minder opvallen.

Daarnaast is de Ryuo IV-koeler voorzien van een amoledscherm van 6,7", waarop gebruikers volgens de fabrikant systeeminformatie of eigen beelden kunnen tonen. ASUS deelt vooralsnog geen adviesprijs of releasedatum.

Er komt ook een nieuwe aio-waterkoeler beschikbaar in de Prime-serie van ASUS. Deze beschikt eveneens over een 360mm-radiator, maar heeft een traditioneler ontwerp met de slangen aan het uiteinde van de radiator. De koeler krijgt een plat 2,3"-lcd, waarop ook systeeminformatie weergegeven kan worden. ASUS noemt daarbij gegevens over de cpu en gpu. De meegeleverde 120mm-fans kunnen met elkaar verbonden worden en kunnen daardoor alle drie met een enkele kabel aangestuurd worden.

De Prime LC 360 ARGB LCD komt in het tweede kwartaal beschikbaar in de Benelux. De adviesprijs is nog niet bekend.