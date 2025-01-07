ASUS kondigt Ryuo IV-aio-waterkoeler met gebogen 6,7"-scherm aan

ASUS kondigt twee nieuwe aio-waterkoelers aan tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf toont onder meer een Ryuo IV-koeler, die een gebogen amoledscherm van 6,7" krijgt. Er komt ook een nieuwe versie van de Prime LC 360-koeler aan, die ook is voorzien van een scherm.

De Ryuo IV SLC 360 ARGB wordt het topmodel in de ASUS ROG-serie van aio-waterkoelers. De koeler beschikt over een 360mm-radiator en wordt geleverd met drie rgb-fans die aan elkaar 'vastgeklikt' kunnen worden, zodat ze met een enkele kabel aangestuurd kunnen worden. ASUS claimt dat de waterkoeler is voorzien van een 'herontworpen pomp en radiator', waarbij de slangen halverwege de radiator zitten. Daardoor zijn ze korter dan normaal, waardoor ze minder opvallen.

Daarnaast is de Ryuo IV-koeler voorzien van een amoledscherm van 6,7", waarop gebruikers volgens de fabrikant systeeminformatie of eigen beelden kunnen tonen. ASUS deelt vooralsnog geen adviesprijs of releasedatum.

Er komt ook een nieuwe aio-waterkoeler beschikbaar in de Prime-serie van ASUS. Deze beschikt eveneens over een 360mm-radiator, maar heeft een traditioneler ontwerp met de slangen aan het uiteinde van de radiator. De koeler krijgt een plat 2,3"-lcd, waarop ook systeeminformatie weergegeven kan worden. ASUS noemt daarbij gegevens over de cpu en gpu. De meegeleverde 120mm-fans kunnen met elkaar verbonden worden en kunnen daardoor alle drie met een enkele kabel aangestuurd worden.

De Prime LC 360 ARGB LCD komt in het tweede kwartaal beschikbaar in de Benelux. De adviesprijs is nog niet bekend.

ASUS-aio-waterkoelers - CES 2025ASUS-aio-waterkoelers - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 20:52 18

07-01-2025 • 20:52

18

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ASUS ROG Ryuo IV SLC ARGB

vanaf € 373,51

4.5 van 5 sterren

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ASUS Prime LC 360 ARGB LCD

vanaf € 118,60

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

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Reacties (16)

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T!mothy 7 januari 2025 22:14
Lijkt mij lastig spelletjes spelen op zo’n scherm.
venqwish @T!mothy8 januari 2025 07:58
Ongetwijfeld komt Doom er als eerste op :D
8bitkid 8 januari 2025 11:25
Sinds de nieuwe update in armoury crate is me ryuo 120 hardware info mooi verkloot. Bedankt asus!
UnknownTweaker 13 januari 2025 18:05
NOOIT geen enkel ANUS product voor mij ooit ! Ben helemaal klaar met ASUS ! Krijg nog steeds €130,- "cash back" van ze , nu alweer 28 maanden geleden, dus dat komt nooit meer. Ergste is alle tijd die ik erin gestoken heb, door screenshots, facturen, en tiental heen en weer mails. Ben er HELEMAAL klaar mee ! Gewoon oplichterij !

[Reactie gewijzigd door UnknownTweaker op 13 januari 2025 18:08]

secretqwerty10 @Buck Naked7 januari 2025 21:17
Daarnaast is de Ryuo IV-koeler voorzien van een amoledscherm van 6,7"
Als je het over de PRIME hebt, PRIME is hun goedkopere segment.

Plus zoals The Chosen One al zei, het scherm laat veelal hetzelfde zien in een donkerdere omgeving, wat kan leiden tot snelle inbranding bij hogere helderheid

[Reactie gewijzigd door secretqwerty10 op 7 januari 2025 21:19]

The Chosen One @Buck Naked7 januari 2025 21:17
Kosten zullen mogelijk meespelen maar LCD heeft ook voordelen voor zo'n scherm. En OLED.... nadelen! Het zit in een "donkere" omgeving, achter glas, wat mogelijk 3-7 jaar dezelfde gegevens/plaatje/gifs weergeeft. Dus heeeel misschien dat die ook nog meespelen.
Finraziel
@The Chosen One7 januari 2025 22:09
In een donkere omgeving komt oled toch juist beter tot zijn recht... En oled zit meestal achter glas.
Maar ja het zal wel een kostending zijn, al verwacht ik dat dat ding zo vies duur gaat worden dat dat niet echt een goed excuus zal zijn.
The Chosen One @Finraziel7 januari 2025 22:10
Hoe dat zo? LCD kan veel helderder zijn. En als je nog iets van een tinted zijpaneel hebt wordt het nog lastiger.
xSNAKEX @The Chosen One7 januari 2025 22:17
Wat heb je aan orts wat extreem helder is in een donkere omgeving? Het is toch geen bouwlamp O-)
Finraziel
@The Chosen One8 januari 2025 07:50
Als de omgeving donkerder is dan heb je juist minder licht nodig om iets goed zichtbaar te laten zijn. Als je in het donker met een scherm werkt dan zet je toch ook juist de helderheid omlaag, niet omhoog? En oled tv's worden ook juist aangeraden voor minder lichte omgevingen en niet als je bv vol zon in je huiskamer hebt.

Een tinted zijpaneel is een ander verhaal maar dat is niet gebruikelijk.
The Chosen One @Finraziel8 januari 2025 09:47
Dat doe jeomdat je er recht achter zit en het slecht is voor je ogen. Niet het geval met zon klein extra scherm pje.
Finraziel
@The Chosen One8 januari 2025 10:27
Maar dan nog... Als de binnenkant van je kast juist superlicht is, dan moet dat schermpje toch nog lichter zijn om het goed te kunnen zien?
Ik begrijp echt niet hoe een donkere omgeving een nadeel kan zijn voor oled...
adje123 @Buck Naked7 januari 2025 21:16
Omdat ik niet extra wil betalen voor Oled in mijn cooler en dat weten ze.
Verwijderd @adje1237 januari 2025 21:27
Ik wil niet extra betalen voor een scherm in mijn koeling, but ok. Als de keus van scherm toch gemaakt word, heb ik liever oled of iets beters dan LCD.
GameNympho @Verwijderd7 januari 2025 22:32
Alles wat op dat schermpje weer gegeven wordt, kan toch ook op de normale monitor?
Software draait op de achtergrond en meeste gamers hebben 2 schermen, 1 voor het gamen, andere voor info en chat en dus ook deze software.
Meer alleen een gimmick dan echte toevoeging.

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