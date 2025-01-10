Intel levert Core Ultra 200-cpu's met nieuwe stockkoelers

Intel onthult de tweede generatie van zijn Laminar-processorkoelers. De fabrikant gaat de stillere Laminar RM2 en RH2 meeleveren met de aankomende 'mainstream' Arrow Lake-desktopprocessors. Intel bracht de eerste Laminar-luchtkoelers samen uit met de eerste zuinige Alder Lake-chips in begin 2022.

Het bedrijf zegt in een pdf-document op zijn website dat de Laminar RM2 is bedoeld voor Core Ultra 5- en 7-desktopprocessors met een tdp van 65W, terwijl de Laminar RH2 is gericht op de Core Ultra 9-serie. Volgens de eerder bekendgemaakte Core Ultra 200S-line-up, die vanaf 13 januari beschikbaar is, gaat het in dat geval enkel om de Core Ultra 9 285. Zoals gewoonlijk zijn de stockkoelers niet afzonderlijk verkrijgbaar.

De Laminar RH2 en RM2 vertonen kleinere uitsparingen dan de vorige generatie. Beide beschikken over een aluminium koelblok. De heatsink maakt in het geval van de RH2 contact met de processor via een koperen Heat Column, en een koperen kern bij de RM2. Die laatste moet beter presteren dan de kern van de RM1, die van aluminium is gemaakt.

De Intel Laminar RH2 (links) naast de oudere RH1

De afmetingen en het gewicht zijn nagenoeg hetzelfde. De RH2 meet 103x103x71mm en is 2mm hoger dan de RH1. Het gewicht van 450 gram is onveranderd. De RM2 heeft met 100x100x47mm dan weer dezelfde afmetingen als de RM1, maar is met een gewicht van 340 gram tien gram lichter dan zijn voorganger.

De draaisnelheden van de RH2 zijn met een bereik van 1000 tot 3000rpm identiek aan die van de RH1. Bij een temperatuur van 40°C is de nieuwe variant wel iets stiller door op 1400rpm en 'minder dan' 16dBA te draaien. Intel noemt bij dezelfde temperatuur namelijk 1600rpm en 16dBA bij de RH1. Verder beschikken zowel de RH2 als RH1 over een ring met argb-verlichting.

Daarnaast produceert de RM2 naar verluidt 26dBA bij 2400rpm op 40°C, terwijl dat 29dBA is bij de RM1 met dezelfde draaisnelheid. Bovendien levert de RM2 een hoger maximaal toerental van 3250rpm, ten opzichte van 3150rpm bij de RM1. De minimum draaisnelheid is identiek met 600rpm. Net zoals bij de eerste generatie heeft dit model geen lichtring, al is het wel de eerste van zijn soort die 'deels uit recycled plastic' is vervaardigd.