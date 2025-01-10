Intel levert Core Ultra 200-cpu's met nieuwe stockkoelers

Intel onthult de tweede generatie van zijn Laminar-processorkoelers. De fabrikant gaat de stillere Laminar RM2 en RH2 meeleveren met de aankomende 'mainstream' Arrow Lake-desktopprocessors. Intel bracht de eerste Laminar-luchtkoelers samen uit met de eerste zuinige Alder Lake-chips in begin 2022.

Het bedrijf zegt in een pdf-document op zijn website dat de Laminar RM2 is bedoeld voor Core Ultra 5- en 7-desktopprocessors met een tdp van 65W, terwijl de Laminar RH2 is gericht op de Core Ultra 9-serie. Volgens de eerder bekendgemaakte Core Ultra 200S-line-up, die vanaf 13 januari beschikbaar is, gaat het in dat geval enkel om de Core Ultra 9 285. Zoals gewoonlijk zijn de stockkoelers niet afzonderlijk verkrijgbaar.

De Laminar RH2 en RM2 vertonen kleinere uitsparingen dan de vorige generatie. Beide beschikken over een aluminium koelblok. De heatsink maakt in het geval van de RH2 contact met de processor via een koperen Heat Column, en een koperen kern bij de RM2. Die laatste moet beter presteren dan de kern van de RM1, die van aluminium is gemaakt.

De Intel Laminar RH2 (links) naast de oudere RH1
De Intel Laminar RH2 (links) naast de oudere RH1

De afmetingen en het gewicht zijn nagenoeg hetzelfde. De RH2 meet 103x103x71mm en is 2mm hoger dan de RH1. Het gewicht van 450 gram is onveranderd. De RM2 heeft met 100x100x47mm dan weer dezelfde afmetingen als de RM1, maar is met een gewicht van 340 gram tien gram lichter dan zijn voorganger.

De draaisnelheden van de RH2 zijn met een bereik van 1000 tot 3000rpm identiek aan die van de RH1. Bij een temperatuur van 40°C is de nieuwe variant wel iets stiller door op 1400rpm en 'minder dan' 16dBA te draaien. Intel noemt bij dezelfde temperatuur namelijk 1600rpm en 16dBA bij de RH1. Verder beschikken zowel de RH2 als RH1 over een ring met argb-verlichting.

Daarnaast produceert de RM2 naar verluidt 26dBA bij 2400rpm op 40°C, terwijl dat 29dBA is bij de RM1 met dezelfde draaisnelheid. Bovendien levert de RM2 een hoger maximaal toerental van 3250rpm, ten opzichte van 3150rpm bij de RM1. De minimum draaisnelheid is identiek met 600rpm. Net zoals bij de eerste generatie heeft dit model geen lichtring, al is het wel de eerste van zijn soort die 'deels uit recycled plastic' is vervaardigd.

De Intel Laminar RM2 (links) naast de oudere RM1
De Intel Laminar RM2 (links) naast de oudere RM1

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 19:51 21

10-01-2025 • 19:51

21

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Reacties (21)

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MPIU8686
10 januari 2025 20:22
De RM1 en RH1 zien er in design nog steeds beter uit dan de nieuwe .. :)
no_way_today @MPIU868610 januari 2025 20:27
Dat vond ik nou ook, die nieuwe lijken op de koeler die op m’n 3770k zat.
MPIU8686
@no_way_today10 januari 2025 20:30
Dat vond ik nou ook, die nieuwe lijken op de koeler die op m’n 3770k zat.
Lijkt me weer een stap terug .. qua koeling geen idee wat het gaat geven .. :?


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Aardedraadje @MPIU868610 januari 2025 20:33
Zo zie je maar, over smaak valt niet te twisten.. :9
MPIU8686
@Aardedraadje15 januari 2025 08:02
Zo zie je maar, over smaak valt niet te twisten.. :9
Voor de meeste CPU's plaats ik toch een aftermarket luchtkoeling omdat de standaard luchtkoelingen van Intel en AMD gewoon niet voldoen voor mid-range en high-end systemen. Ook komen deze luchtkoelingen van Intel altijd met van de irriterende push-pins achteraan, die soms niet goed vastklikken achteraan je mobo. Heb het al meermaals gehad dat de mobo mooi in de case zit gemonteerd, alles tig keer gecontroleerd en dan hoor je opeens die klik, nadat je dit eenmaal hebt meegemaakt vergeet je dat geluid nooit meer. Die push-pin's weer natuurlijk waarvan er eentje losschiet, veel hangt ook af welk type/merk mobo je hierbij gebruikt is me al opgevallen ... 8)7

De meeste luchtkoelingen die ik plaats zijn niet echt design, ze moeten gewoon voldoen en plaatsbaar zijn. Ik opteer altijd voor bepaalde brands als Noctua, Thermaltake, Scythe, Gelid, be quiet! en Arctic .. moet ik builds samenstellen in een open case kijk ik natuurlijk naar een bijpassende kleur inzake de combo van case/mobo/GPU .. maar soms kan je hier ook gewoon gek in doen. Zo heb ik vroeger nog eens voor iemand (op vraag van) een volledig chocolade/creme kleurige build samengesteld in de kleuren van Noctua en dus ook met allemaal zoveel mogelijk onderdelen van Noctua. Het moeilijkste hiervoor was dan nog een bijpassende mobo te vinden .. :)

We mogen tegenwoordig blij zijn met de vele variëteiten in computeronderdelen die we allemaal krijgen voorgeschoteld, dit was 20 jaar geleden een heel ander verhaal.
Pim0377 10 januari 2025 20:02
Tja, als ik zo de RM1 en 2 naast elkaar zie, zou ik inderdaad denken dat de RM2 meer effectief koeloppervlak heeft vanwege meer en dunnere fins, maar ik vond juist van de RM1 dat Intel eindelijk een keer een redelijk koel uitziende stock koeler meeleverde na jaren van die 4cm hoge totally uninspired aluminium look koelers.

Zelfde geldt qua looks voor de RH1 en 2 btw.

[Reactie gewijzigd door Pim0377 op 10 januari 2025 20:03]

foppe-jan @Pim037710 januari 2025 23:09
ik vind het wel wat zorgelijk dat de ene 110 g lichter is dan de ander, of 10 gram, afhankelijk van welke tekst je gelooft. :+)
SuperDre @Pim037711 januari 2025 00:58
Nou, vind zelf de RH2/RM2 mooier dan de 1 variant. Maar uiteindelijk interesseert me dat helemaal niets, ding moet zo stil/goed mogelijk zn werk doen want gaat toch in een dichte kast.
Aardedraadje 10 januari 2025 20:08
Esthetisch zijn ze zowaar mooi te noemen. Veel mooier dan de oude modellen. Althans, dat vind ik dan.

[Reactie gewijzigd door Aardedraadje op 11 januari 2025 05:39]

nelizmastr @Aardedraadje10 januari 2025 20:17
Het is alleen jammer dat met name de RM1 een ongelooflijk jankend geluid maakt bij hogere temperaturen waardoor hij dan weer vervelender is om naast te zitten dan de voorgangers.
JWL92 10 januari 2025 21:23
Begrijp ik goed dat de RH schroeven heeft, en de RM de verschrikkelijke (meningen verschillen i know) push pins?
Roel1966 @JWL9210 januari 2025 23:20
Ja, voor zover ik op de foto hierboven zien kan zit er een backplate bij.
andru123 10 januari 2025 21:28
Ik vond de stock RM1 koeler prima. Onhoorbaar bij lage belasting, en dan het is ook niet de bedoeling om i3 CPU op 100% langdurig te draaien. Voor zware workloads kies je een andere CPU en koeler.

In mijn server CPU koeler is de enige die constant draaiit. Dus voor kleine systeem zonder extra fans het is van belang dat de lucht in alle richtingen blaast om zoveel mogelijk lucht verfrissing voor geheugen, SSD, chipsets te verzorgen.
Dat is niet het gevaal met vierkante Noctua, bijv. - de lucht blast in maar 2 richtingen.
Dekar @andru12311 januari 2025 09:31
Onhoorbaar wil ik die zeker niet noemen. Het is ook niet gek dat zoveel mensen een aftermarket koeler kopen voor hun processor.
Roel1966 10 januari 2025 23:25
Snap echt niet dat Intel nog steeds bij die RM 2 vast blijft houden aan die vervelende push-pins. Oke voor montage zijn ze op zich wel gemakkelijk maar ze zijn gewoon onbetrouwbaar. Wel vaker meegemaakt dat cpu's opeens veel te warm werden en bleek zo'n pushpin losgeschoten te zijn.

En tja, verder ben ik nooit zo kapot van top/down koelers en zet zelf dan veelal al standaard een torenkoeler op de cpu. Enigste voordeel van zo'n standaard koeler kan dan wel zijn in een mediapc'tje waar maar weinig plek in is.
kujinshi
@Roel196611 januari 2025 12:18
Grote voordeel van dit ontwerp koelers is dat je minder ruimtebeslag inderdaad hebt, en daarnaast goede koeling voor alle chips om de CPU heen. Natuurlijk allemaal lowend. Voor mid en highend koeling kijk je niet meer naar deze producten.

Enige die dan nog positie houdt is de Noctua NH-C14S.
andru123 @Roel196611 januari 2025 16:05
Oh ja de pushpins zijn verschrikkelijk. Weet je nooit of alle 4 goed gesloten, of toch eentje niet. En dat een kan spontaan uit poppen.
Roel1966 @andru12311 januari 2025 18:16
Wat ik meestal doe is even het board omdraaien en kijken of het pinnetje in het midden van de pushpin ietwat uit steekt. Meestal zit die dan wel goed maar evenzogoed nog wel eens gehad dat er eentje toch na verloop van tijd los ging.
whersmy 10 januari 2025 21:43
Koelen prima. Mooi design IMO :)
NeverSettle 11 januari 2025 00:21
Goede keuze dat Intel wel koelers blijft leveren aan de "mainstream" CPU lijn. AMD heeft dat achterwegen gelaten voor de Ryzen 9000 series (geen X). Waarschijnlijk omdat zij ook wel weten dat je tegenwoordig een goedkope, maar zeer degelijke CPU lucht koeler kan kopen van tussen de €20 tot €30. Thermalright heeft een hele hoop "budget" koelers.
brugj03 11 januari 2025 07:41
Ziet er leuk uit.
Maar best klein en inefficiënt.
Niet meer dan bare bones koeling voor erbij.

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