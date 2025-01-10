Zes AMD-partners tonen hun custom Radeon RX 9070- en RX 9070 XT-videokaarten

ASRock, ASUS, Gigabyte, Powercolor, Sapphire en XFX tonen op de CES-beurs hun eigen varianten van de AMD Radeon RX 9070 en RX 9070 XT. Een aantal van de fabrikanten hadden een eigen ruimte, de andere modellen troffen we aan in een demoruimte van AMD.

AMD kondigde de Radeon RX 9070 en RX 9070 XT maandagavond aan via een persbriefing; in de op hetzelfde moment gelivestreamde keynote ontbraken de videokaarten echter. De gpu-ontwerper gaf tegenover diverse media, waaronder Tweakers, aan dat er in de presentatie niet genoeg tijd was om de aankondiging van de nieuwe videokaarten recht te doen, en er op een later moment op terug te komen.

Ook voor de diverse AMD-partners kwam het ontbreken van de RX 9070 en RX 9070 XT in de keynote als een verrassing. Een medewerker van een van de videokaartfabrikanten zei op CES tegen Tweakers na de keynote nog een keer extra met AMD gebeld te hebben, om te vragen of de kaarten desondanks wel echt getoond mochten worden.

Zodoende kregen we op CES heel wat RX 9070- en RX 9070 XT-kaarten te zien, en hoewel de specificaties officieel nog niet zijn bevestigd, zijn ze inmiddels een slecht bewaard geheim. Stickers met typenummers van diverse kaarten gaven aan dat beide modellen voorzien zijn van 16GB GDDR6-geheugen. Bij de RX 9070 XT zijn alle 4096 cores van de Navi 48-gpu ingeschakeld, bij de RX 9070 zijn dat er vermoedelijk maar 3584. De videokaarten komen volgens de laatste geruchten rond 23 januari uit.

ASRock Challenger, Steel Legend en Taichi

We lopen de kaarten netjes op alfabetische volgorde af en beginnen dus bij ASRock. In zijn hotelkamer toonde deze fabrikant in totaal drie series. Van de RX 9070 had het bedrijf de Challenger en Steel Legend meegenomen, van de RX 9070 XT diezelfde Steel Legend en de high-end Taichi.

De Challenger is de goedkoopste variant, maar heeft toch een triple-fan koeler en zelfs een kleine strip met rgb-verlichting op de bovenkant. De Steel Legend heeft een wit-grijs ontwerp met rgb-verlichte fans en ook nog eens een verlicht logo bovenop. De triple-fan koeler is wat dikker dan bij de Challenger. De Taichi is als enige een echt volledige triple-slot kaart en heeft niet zoals de andere kaarten twee achtpins PEG-stekkers, maar een 12Vhpwr-connector zoals we die van moderne Nvidia-kaarten kennen. Alle ASRock-modellen hebben een fysieke schakelaar om de rgb naar wens uit te zetten.

De ASRock RX 9070-serie Challenger, Steel Legend en Taichi

ASUS TUF Gaming

ASUS had vooralsnog maar één model klaar, de RX 9070 XT TUF Gaming. De kaart heeft een ietwat industrieel design, met bijvoorbeeld de uiteindes van 'bouten' op de shroud. De printplaat is veel korter dan de kaart zelf, waardoor de derde fan volledig door het koelblok heen kan blazen. Er zijn maar liefst drie achtpins PEG-connectors aanwezig.

Gigabyte

Bij Gigabyte troffen we een Radeon RX 9070 Gaming OC en een luxere RX 9070 XT Aorus Elite aan. De RX 9070 heeft twee achtpins stroomconnectors, de RX 9070 XT is zelfs met drie stuks uitgerust. Op beide kaarten gebruikt Gigabyte een vaporchamber en drie vernieuwde Hawk-fans. De Gaming OC heeft een verschuifbaar stukje op het bovenpaneel, waarmee je de rgb-verlichting kunt verbergen.

De Gigabyte RX 9070 Gaming OC en RX 9070 Aorus Elite

Powercolor

Powercolor had een drietal kaarten meegenomen, die uitkomen met zowel de RX 9070 als RX 9070 XT. Het nieuwe instapmodel is de Reaper, die het Fighter-model uit de voorgaande generatie opvolgt. Deze nieuwe naam past beter bij de 'duivelse' modelnamen van de overige kaarten; de Hellhound en de Red Devil. Alle drie de modellen hebben een triple-fan koeler en een zwart i/o-plaatje.

De Reaper heeft een wat ander ontwerp dan zijn voorloper. De volledig zwarte backplate en de afgeronde hoeken geven hem een wat elegantere look. De kaart is niet dikker dan twee PCIe-slots en datzelfde geldt voor de Hellhound, die in tegenstelling tot de Reaper is voorzien van verlichting. Die kan echter maar in één witachtige kleur branden, en is ook gemakkelijk uit te zetten met een fysieke schakelaar, die naast de bij dit model aanwezige dual-bios-switch zit. Zowel de Reaper als de Hellhound hebben twee achtpins stroomconnectors.

Het topmodel, de Red Devil, is als enige een triple-slot kaart. In het hoekig vormgegeven uiteinde zit rgb-verlichting verwerkt. Voor de stroomtoevoer heb je maar liefst drie achtpins connectors nodig.

De Powercolor Radeon RX 9070 XT Reaper, RX 9070 Hellhound en RX 9070 XT Red Devil

Sapphire

In de ruimte van AMD toonde Sapphire zijn eerste Radeon RX 9070 XT, namelijk de witte Pure-variant. Het is een kaart die drie slots in beslag neemt en ook drie fans telt. Wat de aansluitingen betreft zagen we twee achtpins stroomconnectors en een uitgang voor het aansturen van argb.

XFX

Van XFX troffen we op dezelfde plek twee modellen aan. Het witte model lijkt een wat lager gepositioneerde variant te zijn, met twee slotplaatjes (al steekt de koeler wel wat uit) en twee stroomconnectors. De zwarte versie is een triple-slot kaart met een drietal stroomaansluitingen.