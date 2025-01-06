AMD kondigt FSR 4-upscalingtechniek met AI aan, alleen voor Radeon RX 9000-gpu's

AMD heeft een nieuwe versie van zijn FidelityFX Super Resolution-techniek aangekondigd. Deze versie, FSR 4, maakt voor het eerst gebruik van machinelearning. De nieuwe techniek werkt alleen op AMD's nieuwe Radeon RX 9000-videokaarten. De releasedatum is nog niet bekend.

De vierde FSR-versie is volgens AMD gericht op het upscalen van games naar 4k. De techniek gebruikt een nieuw machinelearningmodel, dat draait op de AI-cores in de nieuwe Radeon RX 9000-videokaarten. Voorgaande FSR-versies maakten, in tegenstelling tot Nvidia DLSS en Intel XeSS, juist geen gebruik van ML en waren daarmee compatibel met veel verschillende gpu's, ook van de concurrentie.

Bij FSR 4 lijkt dat niet langer het geval te zijn. AMD bevestigt dat de nieuwe techniek ontwikkeld is voor de RDNA 4-architectuur. Het bedrijf noemt daarbij de Radeon RX 9070 en RX 9070 XT, die later dit kwartaal uitkomen. De fabrikant kondigde die videokaarten op maandagavond aan; het zijn de eerste gpu's op basis van de RDNA4-architectuur.

Met FSR 4 worden frames op een lagere resolutie gerenderd en vervolgens door het ML-model opgeschaald naar een hogere resolutie. Dat moet zorgen voor hogere framerates met zo min mogelijk kwaliteitsverlies. De nieuwe versie wordt compatibel met framegeneration, waarbij extra frames worden geïnterpoleerd voor nog hogere framerates, en AMD Anti-Lag 2 voor een lagere latency.

AMD hint dat de game gaat werken in games die FSR 3.1 al ondersteunen en noemt daarbij specifiek Call of Duty: Black Ops 6. Wanneer het daadwerkelijk beschikbaar komt, is echter niet bekend. De fabrikant deelt ook nog geen concrete benchmarkcijfers, maar komt op een later moment met meer details.

AMD is niet de enige fabrikant die werkt aan nieuwe upscalingtechnieken. Intel introduceerde onlangs al zijn XeSS 2-upscalingtechniek met framegeneration en een lowlatencytechniek. Volgens geruchten kondigt Nvidia deze week ook DLSS 4 aan. Dat bedrijf houdt dinsdag om 03.30 uur Nederlandse tijd een presentatie tijdens de CES.