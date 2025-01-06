AMD kondigt FSR 4-upscalingtechniek met AI aan, alleen voor Radeon RX 9000-gpu's

AMD heeft een nieuwe versie van zijn FidelityFX Super Resolution-techniek aangekondigd. Deze versie, FSR 4, maakt voor het eerst gebruik van machinelearning. De nieuwe techniek werkt alleen op AMD's nieuwe Radeon RX 9000-videokaarten. De releasedatum is nog niet bekend.

De vierde FSR-versie is volgens AMD gericht op het upscalen van games naar 4k. De techniek gebruikt een nieuw machinelearningmodel, dat draait op de AI-cores in de nieuwe Radeon RX 9000-videokaarten. Voorgaande FSR-versies maakten, in tegenstelling tot Nvidia DLSS en Intel XeSS, juist geen gebruik van ML en waren daarmee compatibel met veel verschillende gpu's, ook van de concurrentie.

Bij FSR 4 lijkt dat niet langer het geval te zijn. AMD bevestigt dat de nieuwe techniek ontwikkeld is voor de RDNA 4-architectuur. Het bedrijf noemt daarbij de Radeon RX 9070 en RX 9070 XT, die later dit kwartaal uitkomen. De fabrikant kondigde die videokaarten op maandagavond aan; het zijn de eerste gpu's op basis van de RDNA4-architectuur.

Met FSR 4 worden frames op een lagere resolutie gerenderd en vervolgens door het ML-model opgeschaald naar een hogere resolutie. Dat moet zorgen voor hogere framerates met zo min mogelijk kwaliteitsverlies. De nieuwe versie wordt compatibel met framegeneration, waarbij extra frames worden geïnterpoleerd voor nog hogere framerates, en AMD Anti-Lag 2 voor een lagere latency.

AMD hint dat de game gaat werken in games die FSR 3.1 al ondersteunen en noemt daarbij specifiek Call of Duty: Black Ops 6. Wanneer het daadwerkelijk beschikbaar komt, is echter niet bekend. De fabrikant deelt ook nog geen concrete benchmarkcijfers, maar komt op een later moment met meer details.

AMD is niet de enige fabrikant die werkt aan nieuwe upscalingtechnieken. Intel introduceerde onlangs al zijn XeSS 2-upscalingtechniek met framegeneration en een lowlatencytechniek. Volgens geruchten kondigt Nvidia deze week ook DLSS 4 aan. Dat bedrijf houdt dinsdag om 03.30 uur Nederlandse tijd een presentatie tijdens de CES.

AMD FSR 4

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-01-2025 20:55 42

06-01-2025 • 20:55

42

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Reacties (42)

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Sylvixor 6 januari 2025 21:07
Wel jammer dat het alleen voor de 9000 series blijkt te zijn.
Astennu
@Sylvixor6 januari 2025 22:10
Zou kunnen dat het later ook nog naar RDNA3 komt dat is wel eerder met dingen gebeurd zoals Image Sharpening. RDNA3 heeft ook AI hardware de vraag is alleen of die hardware snel genoeg is om het model zonder al te veel overhead te draaien of dat FSR3.1 dan een betere keuze is.
Voor oudere GPU's is er in ieder geval nog FSR3.1
SG
@Astennu7 januari 2025 07:11
Dat kan als die hele tensor cores placebo is. Maar als upscaling AI based is hebbje dus goede AI hardware acceleratie nodig ook speciaal ontwikkeld en geoptimaliseerd om dat te versnellen. Een andere optie is dat AI kracht al aanwezig is in rdna3 maar nog niet gebruikt voor deze feature. Gezien het puur voor rdna4 gaat worden lijkt mij eerder senario dat rdna3 wat mist om fsr4 tit recht te laten komen. En dus software fallback op shaders wordt. Ipv dedicated AI hardware in rdna4
Astennu
@SG7 januari 2025 07:35
In de video van HWU wordt aangegeven is dat het op dit moment een aanname is en dst amd nog niet heeft gezegds dst FSR4 alleen voor RDNA4 is. @ launch is het wel alleen voor die kaarten beschikbaar. En ze gaan kijken welke oudere kaarten genoeg rekenkracht hebben om dit te kunnen draaien. Als de Ai cores van RDNA3 het niet zouden kunnen kan je het altijd op de shaders draaien maar dan heb je je relatief veel precisie die je niet nodig hebt. Met rapid pack math Kan Je 2x FP16 doen maar waarschijnlijk is int4 /8 eigenlijk al voldoende.

Ik verwacht dat een 7900XTX wel snel genoeg is om het via shaders te draaien.
Heel misschien een RX6800 XT of hoger ook nog wel. Maar zou daar niet meteen op rekenen.

Zou wel goed voor het image van amd zijn als FSR4 in ieder geval op RDNA3 kaarten en apu's veschikbaar zal komen.
dgtazzman81 @Sylvixor6 januari 2025 21:33
Kan alleen hopen dat dit ook op de 7900 XTX (en wellicht andere kaarten van de 7xxx generatie) zal komen, deze hebben immers ook tot nu toe nog niet echt gebruikte AI cores...
SG
@dgtazzman817 januari 2025 07:05
Kan zijn dat rdna flink in ML en RT kracht heeft en deze features sterk hardware accelerated afhankelijk zijn RT geeft performance hit en DLSS kan je hogere resoos geven maar ook performance. Kn zijn dat rdna3 het wel kan maar dat performance tegenvalt en vooral hit wordt. De kracht van nv zit in dedicated tensor en RT cores die samen met cudacore blok en tmu rops in aantal mee kunnen groeien. Waar rdna3 ai rt weggewerkt is in shader cores en tmu. Als tsmc top node gebruikt rtx40 vs goedkopere rdna3 node heb je transistor density en tdp handicap maar kost voordeel. Maar concurrent heeft mobile gpu voordeel ivm tdp en kan flinker uitpakken met shader vs RT vs Tensor core verhouding.
Voor FSR4 vs latest DLSS heeft RDNA4 stevige concurrerende AI rekenkracht nodig wat vorige gens missen of te licht voor zijn.
skullsplitter @Sylvixor6 januari 2025 21:39
Ergens wel, ergens knap dat ze het zo lang zo open hebben gehouden. Ik ben zeer benieuwd of dit dan ook open wordt gesteld voor RTX kaarten, maar elke vorm van gezonde concurrentie kan ik alleen maar toejuichen.
SterkeYerke @skullsplitter6 januari 2025 22:00
Hoewel ik het toejuich als AMD FSR 4 beschikbaar stelt voor RTX-kaarten, weet ik niet of nVidia-gamers daar nou echt profijt van hebben. DLSS is historisch gezien vrijwel zonder uitzondering mooier en breder ondersteund dan FSR. Ik zie AMD dat gat niet in één keer dichten - al hoop ik er zeker op!
SG
@SterkeYerke7 januari 2025 07:07
Nieuwe gen nieuwe kansen en work in progress , dat is de stand tot nu toe. Maar verleden is geen garantie voor de toekomst. Gewoon afwachten wat het doet. Naast dat nieuw is en dus ook moet rijpen.
Gropah @SterkeYerke7 januari 2025 07:40
Het voordeel is dat er dan een breed ondersteund platform komt, waardoor het voor ontwikkelaars minder moeite is om frame generation te gaan implementeren voor alle gamers, waardoor ze het hopelijk sneller gaan doen (gezien nog niet alle games zo'n techniek implementeren).
Wolfos @Sylvixor6 januari 2025 22:01
Was geen ontkomen aan. Na drie generaties FSR werd wel duidelijk dat ze met die aanpak de ruis er niet uit gingen krijgen.
Azerox @Sylvixor6 januari 2025 23:20
Voorlopig waarschijnlijk om de verkoop te boosten.
graverobber2 @Sylvixor6 januari 2025 23:37
Kan zijn dat het tijdelijk is: FSR3 framegen was iirc ook eerst alleen op 7000-serie kaarten
SG
@graverobber27 januari 2025 07:13
Ja maar dan gebruik je andere disclaimer als fsr4 komt geleidelijk uit 1st voor rdna4 layer voor rdna3 en 3,5.
SterkeYerke 6 januari 2025 21:57
Ik denk dat dit voor gamers een stap in de verkeerde richting is: het mooie aan FSR was nou juist dat het op vrijwel iedere videokaart draaide, waardoor je altijd wel beschikking had tot een actuele upscaler, ongeacht je videokaart. Zelfs met een GTX 980 kun je gebruikmaken van moderne upscaling.

Nu AMD FSR 4 heeft, zal het daar vermoedelijk de focus op leggen, om kwalitatief dichter bij DLSS te komen. Vanuit marketingoogpunt is dat zeer begrijpelijk, maar het betekent geheid dat FSR 3 langzamer of zelfs niet meer doorontwikkeld zal worden. Daardoor zullen eigenaren van kaarten uit bijvoorbeeld de RX 5000, 6000 en 7000-serie, maar ook oudere kaarten en nVidia GTX-kaarten, dus achtergelaten worden met upscalingtechniek uit 2024. Intussen krijgen eigenaren van alle RTX-kaarten juist een steeds betere versie van DLSS. Dat zal niet alleen voor nieuwe games gelden, maar ook voor games van de afgelopen jaren die nog steeds updates krijgen.

Oftewel: waar een RX 6600 XT en een RTX 3060 in 2021 aan elkaar gewaagd waren (alles draait immers op native 1080p), zal de 3060 in 2026 vermoedelijk gebruik kunnen maken van de nieuwste DLSS om de framerate acceptabel te houden, terwijl de 6600 XT vastzit met een FSR-versie die twee jaar eerder al minder mooi was dan wat nVidia toen te bieden had. Het gat in beeldkwaliteit wordt alleen maar groter dan het de afgelopen jaren al was. Ik heb grote zorgen over de "FineWine technology" van AMD.
helldogbe @SterkeYerke6 januari 2025 23:52
Ik had begrepen dat DLSS versies ook niet compatibel zijn met oudere kaarten? Dat DLSS 3 enkel op de RTX4000 kaarten werkt?
cnieuweboer @helldogbe7 januari 2025 00:17
Framegen werkt alleen op 4000+, maar ray reconstruction is ook onderdeel van DLSS 3 en werkt wel op 3000 (en ik denk ook 2000?) series.

[Reactie gewijzigd door cnieuweboer op 7 januari 2025 00:17]

MelvinGr @SterkeYerke6 januari 2025 22:09
FSR 3 is open source dus developers kunnen makkelijker zelf een upscaler maken met die broncode. Het hoeft dus niet compleet dood te bloeden.
Aerophobia1 @SterkeYerke6 januari 2025 23:22
Je kan nog steeds FSR3 gebruiken
SG
@SterkeYerke7 januari 2025 07:19
Dat is omdat FSR geen AI gebruikt dan hoeft je gpu geen AI kracht patser te zijn.
Bij nv ben je ook afhankelijk van tensor generatie en aantal cores om meer uit dlss te halen.
Astennu
@SterkeYerke6 januari 2025 22:11
Je moet een keer wat. Intel's en vooral nVidia's upscalers die al "AI' Algo's gebruiken zijn gewoon beter dan wat AMD voor elkaar krijgt met een lightweight shader algo. FSR 3.1 doet het al erg goed voor wat het is maar wil je beter kwaliteit en het gat met nVidia dichten moet je een keer iets.
4play 6 januari 2025 21:17
Ik ben afgelopen jaar overgestapt van een 1050TI naar een 4060 en dat hele upscaling was totaal langs me heen gegaan. Nog altijd zie ik de voordelen er niet echt van, maar ik stoor me gelukkig niet aan een haper in de framerate en of een lelijke texture links dan wel rechts :)

Ik speel voornamelijk action RPG's (Diablo 4, Path of Excile 2 etc) dus echt heel erg nodig heb ik het niet :)
In spellen als helldivers 2 komt de noodzaak van het upscalen wel iets beter naar voren inderdaad :) maar ik vindt het nog wel veel turen naar het scherm en kijken of je verschil ziet. Ik moet er nog een keer goed induiken.
Leo33 @4play6 januari 2025 21:26
Het is alleen maar mooi dat je geen verschil ziet, gaat erom dat je meer frames behaald.
skullsplitter @4play6 januari 2025 21:40
Je gaat dan ook van een budget kaart naar een budget kaart die doen wat je speelt, maar je moet er geen wonderen van verwachten. Daar is heel DLSS overkill voor.
SG
@4play7 januari 2025 07:18
Tja als budget lijkt mij 1080p je ook eerder lower setting gebruikt en upscaling van 640 tot 900 binnen die 1080p kwaliteit van dlls ook flink stuk minder is. Dus native met medium setting en setting opties tweaken. Sommige setting brengen niks behalve een performance hit.
Bliksem B @4play6 januari 2025 21:51
Bij steeds meer spellen wordt het standaard aangezet op basis van je preset. Bij veeleisende spellen (Indiana Jones) is het een must om enigzins acceptabele framerates te krijgen met budgetkaarten.

Maar als je enkel native resoluties speelt, zie je natuurlijk geen verschil. ;).
PdeBie @4play6 januari 2025 22:42
Helldivers 2 ondersteunt geen DLSS toch?
4play @PdeBie7 januari 2025 23:11
Klopt kwam ik ook achter je kunt alleen de renderen lager zetten.

Slecht voorbeeld van mij uit.
PdeBie @4play8 januari 2025 06:52
HD2 is gebouwd op een 6 jaar oude engine waar DLSS ondersteuning toen nog niet in zat. Vandaar :)
Zolex1985 7 januari 2025 01:04
Er staat nergens te lezen dat FSR4 enkel op de 9000 serie zal werken.

Op de slide staat dat het ontwikkeld is voor RDNA 4 in gedachten (zal dus sneller werken op de 9000 serie)

Er staat wel dat je FSR 3.1 via driver zoals FSR4 zal kunnen laten werken, hiervoor heb je wel een 9000 serie voor nodig.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Zolex19857 januari 2025 12:36
FSR4 werkt écht alleen op RDNA 4-gpu's, in ieder geval bij de release. Zie ook https://gathering.tweaker...message/81233466#81233466 :)
Madshark 6 januari 2025 22:12
Beetje donkerbruin vermoeden dat PSSR van de PS5 PRO eigenlijk een vroege versie is van FSR4. Qua timing zou het wel kunnen kloppen.
Jelle Brolnir 6 januari 2025 23:13
Nou, dit is nu niet meteen een product waarvan ik denk dit is een goede opvolger voor mijn 6900xt. Even de kat uit de boom kijken wat er nu precies voor plan zit achter het vastzetten van een feature achter een bepaalde serie.
Peahimaui 6 januari 2025 23:50
Ligt het aan mij of is al die upscaling tech een excuus voor devs om games niet meer fatsoenlijk mooi te maken? Ik zie zoveel visuele problemen als ik upscaling technieken gebruik. Blurry textures op afstand, flickering zodra ik beweeg waar ik hoofdpijn van krijg en extreme ruis alsof ik naar een TV kijk die zijn signaal door een kleine antenne ontvangt.
Ik vindt het een hele slechte ontwikkeling.

[Reactie gewijzigd door Peahimaui op 6 januari 2025 23:51]

SG
@Peahimaui8 januari 2025 07:11
Dat zie je helemaal verkeerd. Goed voorbeeld is hoe dev consoles benaderen.
Publisher willen een game dat goed marketable is. Dus in game trailers moeten er heel mooi uitzien elke fps stap 30 60 90 120 houd in dat je game load lichter moet zijn.
Dus op de lichtste console waar cross-platform uitkomt is 30FPS met optie om zware features te schrappen. BF mplay lager speler aantal .

Dus DLSS zal door dev gebruikt worden om games nog zwaarder te maken en dus ervan afhankelijk worden en voor native te zwaar wordt. Dus games worden juist kwa load mooier dmv DLLS fps boost minus artifacts. Frame gen ziet het er mooi smooth uit met een hidden lag . Ik zou liever gaan voor lichtere load waar je 1080p 90fps native
Want met een 5070 haal 30fps x4 120. Het ziet eruit als 120 maar voelt aan als 30fps.
Vooral first person waar je heel intens cam oriëntatie veranderingen met moving juist in bunnyhop combat situatie . Top down rts die 30fps x4 120 zal het geweldig zijn.
Games die schappelijker zijn in renderload. Ook zoals RTS die al 60 haalt is x2 zat.
Voor fps wil minstens die native 60hebben max x2.
Voor competive e-sports first person is een native x1 240fps must dus low setting rt dlls off. Simple rendering heeft ook competive gameplay voordeel.
Peahimaui @SG8 januari 2025 13:08
Ik heb alleen maar problemen met Frame Generation. Ik kan niet begrijpen dat iemand het mooi vindt. Misschien ben je fan van Motion Blur.
Amanoo 7 januari 2025 01:48
Leek me ook wel nodig. Ik heb in Horizon Forbidden West FSR3 geprobeerd, maar ik was er snel klaar mee. Zelf bij minimale upscaling zit het beeld vol met afzichtelijke ruis.
Robin4 7 januari 2025 02:17
Dacht dat RDNA 3 ook speciale cores had..
Neem aan dat die nooit gebruikt zal worden?

Wel voor betaald, maar feature niet actief gemaakt.. Ach ja koop maar een RDNA 4 kaart..
TheTeek 7 januari 2025 12:29
Ik hoop dat het daarmee kan concureren met DLSS, toen ik nog een nvidia GPU had heb ik DLSS wel geregeld aan gehad. Maar FSR zet ik meteen uit.
DLSS had een heel beperkte invloed op beeld kwaliteit, maar een grote op performance, terwijl bij FSR (in alle generaties) ik dat niet merk en nadelig is tov beeldkwaliteit.

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