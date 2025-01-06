'Sommige' Pixel 4a-smartphones krijgen na update kortere accuduur

Google brengt vanaf 8 januari een update uit naar Pixel 4a-telefoons, die bij 'sommige' exemplaren voor een kortere accuduur kan zorgen. Het bedrijf zegt dit te doen vanwege de stabiliteit van de accu. Google biedt getroffenen compensatie aan.

Ieder Pixel 4a-toestel krijgt de update, zegt Google, maar die zal niet bij elke smartphone voor veranderingen zorgen. Bij 'sommige' apparaten komt de update met 'nieuwe accubeheerfuncties' die de 'stabiliteit' van de accu verbeteren. Bij deze toestellen wordt de accuduur van de smartphone verminderd. 'Mogelijk' zal bij deze toestellen ook de laadsnelheid verlaagd worden en zal de accu-indicator van de smartphone informatie 'anders' weergeven.

Google benadrukt dat niet elk toestel een kortere accuduur zal krijgen, maar zegt niet voor hoeveel toestellen dit zal gelden. Gebruikers van een Pixel 4a kunnen met hun IMEI-nummer opzoeken of de update voor een verkorte accuduur zal zorgen via een aparte website. Het bedrijf mailt ook klanten direct als de update voor een kortere accuduur kan zorgen, blijkt uit mails die verschillende gebruikers naar Tweakers hebben gestuurd.

Gebruikers van wie de accuduur volgens die webpagina wordt verkort, krijgen van Google compensatie. Het bedrijf zegt de accu gratis te vervangen, maar alleen in fysieke winkels in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Singapore en India. Het toestel was officieel ook niet leverbaar in Nederland of België. Google geeft aan dat andere schade, zoals een gebroken scherm, niet gerepareerd wordt als de accu wordt vervangen. Mogelijk moet deze schade eerst hersteld worden op kosten van de klant, voor de accu gratis vervangen wordt. Bepaalde schade kan er ook voor zorgen dat Google het toestel überhaupt niet wil repareren, zoals waterschade of 'blootstelling aan scherpe voorwerpen'.

Klanten die de accu niet kunnen of willen wisselen, komen in aanmerking voor financiële compensatie. Google biedt 50 dollar direct aan de klant, of een kortingscode van 100 dollar in de Google Store om een andere Pixel-telefoon te kopen. Klanten hoeven hun telefoon niet in te leveren om in aanmerking te komen. De compensatieopties zijn tot 8 januari 2026 te kiezen. Het bedrijf zegt dat de toestellen nog steeds veilig te gebruiken zijn, ook als na de update blijkt dat de accuduur is verkort.

Google brengt de update vanaf 8 januari uit. Deze is dan handmatig door gebruikers te downloaden en komt in de periode daarna automatisch maar gefaseerd naar gebruikers. Het bedrijf meldt niet waarom het nu met de update komt en waarom het alleen voor een deel van de toestellen geldt. De update geldt ook niet voor andere Pixel-modellen, zoals de 4a 5G. Google kondigde de Pixel 4a in augustus 2020 aan en had de ondersteuning inmiddels gestaakt.

Google Pixel 4a

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:58
164 • submitter: bertware

06-01-2025 • 20:58

164

Submitter: bertware

Lees meer

Google Pixel 4a

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Google Pixel 4a Review

29 sep 2020

Google Pixel 4a Review

Geen no-brainer, wel charmant

178
Google Pixel 6a krijgt verplichte update om oververhitting accu tegen te gaan
Google Pixel 6a krijgt verplichte update om oververhitting accu tegen te gaan Nieuws van 12 juni 2025
Na Pixel 4a komt Google ook met update die accuduur van bepaalde Fitbits verkort
Na Pixel 4a komt Google ook met update die accuduur van bepaalde Fitbits verkort Nieuws van 24 januari 2025
Google brengt bèta 1 van Android 13 uit voor Pixel 4 en nieuwer
Google brengt bèta 1 van Android 13 uit voor Pixel 4 en nieuwer Nieuws van 26 april 2022
Google brengt Pixel 4a uit in Duitsland voor 340 euro en kondigt Pixel 5 aan
Google brengt Pixel 4a uit in Duitsland voor 340 euro en kondigt Pixel 5 aan Nieuws van 3 augustus 2020
Meer producten en artikelen
Smartphones Google Pixel Accu Update

Reacties (164)

-Moderatie-faq
164
164
37
4
0
112
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
MrMarcie 6 januari 2025 23:36
Huh, ik dacht dat de Pixel 4a niet meer ondersteund werd. Daarom ook ruim jaar geleden nieuwe telefoon gekocht. Kan ik mijn bank en betaal apps blijven gebruiken namelijk.

[Reactie gewijzigd door MrMarcie op 6 januari 2025 23:37]

Micromize @MrMarcie7 januari 2025 08:20
Bank en betaalapps blijven nog lang werken op een telefoon die geen updates meer ontvangt.
MrMarcie @Micromize7 januari 2025 13:24
Lekker handig op een telefoon met geen security updates.
Micromize @MrMarcie7 januari 2025 17:23
Je bank app krijgt nog wel security updates.
NorMath @Micromize7 januari 2025 13:27
Oei, nooit zo'n reactie verwacht op tweakers. |:(
Micromize @NorMath7 januari 2025 17:23
Jeminee.

De gemiddelde tweaker weet toch wel wat hij met zijn telefoon niet/wel moet doen? De beveiliging van je bank app zit hem toch echt vooral in de app zelf. Waarom denk je dat de app nog werkt na al die tijd? Een telefoon die een jaar geen beveiligingupdate heeft gekregen is niet meteen onveilig voor iemand die zijn telefoon normaal gebruikt. Als je er gekke dingen mee gaat doen is een up to date toestel ook niet veilig.
FPSUsername 6 januari 2025 21:08
Het bedrijf zegt dit te doen vanwege de stabiliteit van de accu.
Dit doet me denken aan wat Apple een aantal jaren geleden had geflikt. Telefoon werd langzamer zodat de accu niet zo snel zou opwarmen.

En ja. De compensaties zijn niet om over te spreken. Uiteraard mooi dat je een gratis accu wissel kunt krijgen als je in het gebied woont, maar $50 op je rekening of $100 (voucher) is ook vreemd. Ze hadden netzogoed het niet kunnen doen, het gaat immers vrijwel altijd goed bij elke andere telefoon.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 6 januari 2025 21:11]

incapable @FPSUsername6 januari 2025 21:18
Ik snap je reactie niet. Het fiasco van Apple was precies dat ze dit stilletjes uithaalden zonder enige vorm van compensatie.

Google doet dit nu, ook om de gebruikers ervaring te waarborgen. Als deze telefoons last hebben van wisselende batterij prestaties en google was stil gebleven, was er veel meer gezeur geweest.

Ze melden dit openlijk, duidelijk, en ook persoonlijk. Ze bieden een vervanging van betreffende batterijen, of compensatie in de vorm van geld.

Volgens mij hadden ze dit niet beter kunnen doen. 50 euro voor een telefoon die 4 jaar terug 350 euro kostte is erg schappelijk zou ik zeggen.
Wulfric92 @incapable6 januari 2025 22:01
Hoe bepaal je dat een update de batterijduur van je telefoon heeft verlaagd?

Edit:
Het is heel leuk dat Google dit aangeeft maar hoe ga je dit als consument aantonen?

Al mijn smart apparaten zijn Google, maar dit is iets wat de snelle consument als een "feit" gaat zien.

[Reactie gewijzigd door Wulfric92 op 6 januari 2025 22:05]

jongetje @Wulfric926 januari 2025 22:10
Je hoeft niets aan te tonen, je kunt online je imei checken zoals in het artikel staat.
Wulfric92 @jongetje6 januari 2025 22:17
Dat heb ik over het hoofd gezien. Ben benieuwd of er hier gebruikers in aanmerking voor komen.
GerhardBurger @Wulfric927 januari 2025 06:48
Net de 50 euro geaccepteerd, zat toch al te denken om iets anders te kopen, met als voornaamste reden dat ik geen security updates meer krijg EN dat de accu niet meer geweldig is. Dus ben benieuwd naar wat de update later deze week met de accu gaat doen :)
leon0013 @GerhardBurger9 januari 2025 11:18
Dat heb ik net ook gedaan. Ik kreeg dan de boodschap dat een externe firma contact zou opnemen. Maar heb er verder niets van in mijn mailbox en krijg e.e.a. ook niet teruggevonden in mijn account.
Had jij dat ook ?
GerhardBurger @leon00139 januari 2025 17:55
Ze nemen pas contact op als de zaak bij Google gereviewd is. Heb vandaag een mailtje gehad van Payoneer (wat een prutimplementatie van 2FA hebben die zeg, en dan ook nog van die achterhaalde security questions :/)
Spock777 @GerhardBurger26 februari 2025 19:00
hoi, heb je al je 50 dollar ontvangen? ik had voor de 100 dollar gekozen maar tot op heden niks vernomen, heb inmiddels een ander telefoon gekocht van een ander merk.
GerhardBurger @Spock77728 februari 2025 12:19
Ja zeker! Op 27 januari een e-mail van Payoneer ontvangen met "betaling ontvangen van Google", op 28 januari een e-mail met "betaling overgemaakt naar uw bankrekening", en op 29 januari stond het geld op mijn rekening. (Dacht dat het met Google Store credit wel sneller zou gaan... )
Popcorna @Wulfric926 januari 2025 22:23
Heb net de 100 dollar aangevraagd, kom helaas in aanmerking dus ben bang dat ik een brick bezit eind van deze week.
Echt groot liefhebber van deze telefoon, had het idee nog zeker een jaar te gebruiken.
SVMartin @Popcorna6 januari 2025 23:06
Waarom verwacht je een brick? Telefoon blijft toch werken, weliswaar met langere laadtijd en kortere accuduur? (Artikel vermeld overigens niet of dit significant/merkbaar is)
JayPe @SVMartin6 januari 2025 23:33
Klinkt als een pessimist: komt niet in aanmerking, kan ook betekenen: telefoon niet getroffen door update en blijft gewoon functioneren
jh26 @Popcorna7 januari 2025 01:22
Of de update niet uitvoeren?
jongetje @jh267 januari 2025 07:15
En dan met een telefoon zonder (beveiligings)updates en patches rondlopen?
Micromize @jongetje7 januari 2025 08:14
Telefoon is al een aantal jaar niet geüpdatet.
jongetje @Micromize7 januari 2025 09:43
Dan is het de vraag of je die überhaupt nog wil gebruiken?
p.klokgieters @jongetje7 januari 2025 09:12
De Pixel 4a ontvangt al enige tijd geen (beveiligings)updates meer.
P_Tingen @Popcorna7 januari 2025 08:32
Je kan toch zelf de accu laten vervangen met die $100 die je hebt gekregen? Even naar de telefoonwinkel op de hoek en klaar is Kees
Marc3l @P_Tingen18 januari 2025 17:08
Je krijgt 50 dollar, niet 100. Die 100 is als je een nieuwe Pixel telefoon bij Google koopt.
thomas1907 @Popcorna7 januari 2025 12:08
Je kan je ook aanstellen he :?
Popcorna @thomas19077 januari 2025 13:03
Aanstellen hoe? Apparaat dat nog prima werkt en fantastische foto's maakt wordt de nek half omgedraaid. Stel ik me dan aan?
thomas1907 @Popcorna7 januari 2025 14:58
Nou ja, je beweerd dat het een brick is aan het einde van de week maar waar haal je dit vandaan?
Apparaat dat nog prima werkt krijgt update die batterij leven kan beinvloeden en iedereen die er last van heeft krijgt een gratis swap, of geld terug om het zelf te laten repareren. Dus een baksteen is het niet.
Popcorna @thomas19077 januari 2025 19:15
Helaas niet. In Europa geen swap. En wat heb je aan 48 euro cash of 98 euro waardebon voor de internet shop als je paar honderd moet bijleggen op een apparaat dat je zelf nog lang niet wou vervangen?
Kikk0r @Popcorna7 januari 2025 21:23
Exact dit. Best vreemd hoe sommigen hier het positieve, liefdadigheids frame van Google klakkeloos aannemen. M'n 4a werkt nog naar behoren, en Google besluit de 'levensduur' (in de zin van: de tijd dat ik nog dagelijks van het apparaat geniet en niet gedwongen voel om een nieuwe aan te schaffen) in te korten.
thomas1907 @Popcorna7 januari 2025 23:58
Je kan gewoon 50 euro teruggestort krijgen om de batterij te laten vervangen....? Je hoeft er geen nieuwe telefoon van te kopen..? 8)7
Popcorna @thomas19078 januari 2025 07:28
Jij hebt het ergens horen luiden, maar geen idee waar de klepel hangt.
thomas1907 @Popcorna9 januari 2025 01:46
Leg dan uit wat het probleem is, want volgensmij verzin je maar iets.
Kikk0r @thomas19077 januari 2025 21:26
een brick is aan het einde van de week maar waar haal je dit vandaan?
Los van de brick hyperbool: het artikel op de Pixel Support website leest alsof ze Android 13 gaan pushen naar alle devices, ongeacht of je nog op een oudere (snellere) Android versie zit. Tegelijk heeft deze update de 'feature' dat het je batterij kunstmatig zal gaan degraderen.
Apparaat dat nog prima werkt krijgt update
En dat moet je niet willen. If it ain't broke, don't fix it.
tomas123 @Popcorna26 januari 2025 13:18
Hoe snel had je de code binnen als ik vragen mag?
Superstoned @Wulfric926 januari 2025 22:11
Het gaat duidelijk om een bepaalde batch, die ze via je imei nummer kunnen identificeren en als je daarbij hoort dan zijn de compensatie opties beschikbaar, en zo niet dan is het niet relevant. Lijkt me heel netjes en heel duidelijk.
Wulfric92 @Superstoned6 januari 2025 22:22
Ja en nee,

Ja, het is inderdaad mooi dat ze consumeren willen helpen.

Nee, want wie heeft het nog over de pixel 4. De gebruikers nu zijn consumenten die een type telefoon niet zoveel uitmaakt.

Er zal een klein aandeel langdurige gebruikers zijn. Die dit voordeel bied. Maar (mening) ze zijn ook in verhouding de grootste groep die op forums posten.

Marketing technisch is dit wel heel mooi.
Kikk0r @Wulfric926 januari 2025 22:31
De gebruikers nu zijn consumenten die een type telefoon niet zoveel uitmaakt.
Ik durf te wedden dat een aanzienlijk aantal huidige Pixel 4a gebruikers het wel degelijk veel uitmaakt. Er is een reden dat zij dit zogenaamde oude toestel met plezier blijven gebruiken. De 4a was de laatste Pixel die met goede (lees: niet low-end) specs, een goede prijs, en een headphone jack kwam. En bovenal: hij is relatief ''''klein''''; hierna werden de Pixels alsmaar groter.
JvZ @Kikk0r7 januari 2025 12:39
Precies dit. Heb nu een aantal jaar een 4a. Omdat het een van de laatste normaal formaat telefoons is. Alles is tegenwoordig minimaal 7mm groter waardoor het een probleem wordt voor de broekzak. Plus de andere punten die je noemt ook allemaal. Prima telefoon voor de prijs die het heeft gekost. High-End prijzen zijn mij te duur geworden. Niet dat ik het niet kan betalen, maar ik vind het dat gewoon echt niet meer waard.
MHV642 @Wulfric927 januari 2025 09:16
Ik heb voor dit toestel gekozen omdat het een groot scherm biedt voor een relatief korte hoogte. Heb er LineageOS op gezet. Kan dus nog vele jaartjes mee. Maar hoe het met de batterij zal gaan na update naar LineageOS 22 weet ik niet
netmeester @Superstoned7 januari 2025 16:02
Bepaalde batch, of bepaalde variant.
Ik heb voor de lol eens gekeken bij GrapheneOS of zij de 4a nog ondersteunen en daar wordt de 4a twee keer genoemd: Bramble en Sunfish. Zou zomaar kunnen dat er twee hardware-varianten zijn van de 4a.

Pixel 4a (5G) (bramble): extended support from GrapheneOS via a legacy branch based on Android 14 with only the Android Open Source Project security backports, certain other security patches, and other minimal changes to keep them working

Pixel 4a (sunfish): extended support from GrapheneOS via a legacy branch based on Android 13 with only the Android Open Source Project security backports, certain other security patches, and other minimal changes to keep them working

Bron: https://grapheneos.org/faq#supported-devices

[Reactie gewijzigd door netmeester op 7 januari 2025 16:03]

vrilly @FPSUsername6 januari 2025 23:24
Ze hadden netzogoed het niet kunnen doen, het gaat immers vrijwel altijd goed bij elke andere telefoon
Er zal vast wel een goede reden erachter zitten, dat de accu versleten zal zijn bij een 4½ jaar oude telefoon is logisch. Maar waarschijnlijk gaat het hier vaker mis met bijvoorbeeld opzwellen batterijen, en dan met deze software update verhinderen dat er nog een dure terugroepactie uitgevoerd moet worden.
FPSUsername @vrilly7 januari 2025 11:17
dat er nog een dure terugroepactie uitgevoerd moet worden.
Is de garantie dan niet al lang voorbij? Voor het meeste electronica heb je maar 1 a 2 jaar garantie.
vrilly @FPSUsername7 januari 2025 13:16
Tenzij het potentieel letsel kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de galaxy note 7, of de vele terugroepacties met auto's omdat een veiligheidssysteem na jaren toch kritische issues heeft.

Google vertelt het natuurlijk niet maar er zal wel incidenten geweest zijn of een paar rechtszaken waardoor ze tot deze beslissing zijn gekomen
-DarkShadow- 6 januari 2025 21:33
Als Pixel 4a eigenaar kreeg ik vanmiddag een e-mail hierover. Ik heb de aanvraag zojuist gedaan bij Google voor mijn Pixel 4a. Je logt in met je Google account, en dient dan je IMEI nummer in te vullen. Als Nederlander kreeg ik de keuze uit 50 USD geld terug, of 100 USD Google store credit. De Pixels zijn in de Google Store niet te duur, dus 100 USD korting daarop is prima. Na het invullen van het formulier kreeg ik te horen dat het tot 3 weken kan duren voordat ik de uitslag krijg, dat is wel jammer.
WORPspeed @-DarkShadow-7 januari 2025 00:28
Weet je hoe die store credit en cash uitgedeeld zal worden?

Moet je een rekening opgeven (en zij storten het equivalent van 50usd in eur daarop)? Of gaat t naar de betaaloptie waarmee je de pixel destijds gekocht hebt?

En is de Store credit gebonden aan de Google account waar t mee gecheckt wordt of kan ik dat ook koppelen aan mijn nieuwe meer relevante google account waar mijn pixel 4a een backup account gebruikt.
GerhardBurger @WORPspeed7 januari 2025 06:53
Volgens het formulier gaat de uitbetaling via https://www.payoneer.com/
Cyaankali @GerhardBurger7 januari 2025 21:53
Ik vertik het om daar gebruik van te maken omdat je blijkbaar een account moet aanmaken. Dan maar geen 50 USD of 100 USD store credit.
_fool @Cyaankali11 januari 2025 09:34
Same here. Ik heb halverwege het onboarding proces van Payoneer eieren voor m'n geld gekozen. Het hele proces voelde super phishy. Dan maar geen 50,- inderdaad.

Ik blijf voorlopig lekker bij mn 4a. We zullen eens zien hoe erg die verminderde batterijduur in de praktijk is.
svd87 @WORPspeed8 januari 2025 20:17
Zojuist een mail ontvangen met een kortingscode twv 120€ voor in de Google Store. Wel opvallend dat de prijzen voor de Pixel 8a opeens flink zijn gestegen tov twee weken geleden...
WORPspeed @svd879 januari 2025 01:53
Hoe lang is die voucher geldig dan? En geldt t ook icm met sales en speciale aanbiedingen in de store?
svd87 @WORPspeed9 januari 2025 10:27
Geldig tot 8 januari 2026. Er staat in de voorwaarden dat je de voucher niet kan combineren met promoties. Weet niet of daar ook afprijzingen of kortingen onder vallen.
Dronepower @-DarkShadow-6 januari 2025 21:40
De google store bied de pixel 9 aan voor 824 euro. Via pricewatch zie ik een prijs van 699 euro. Dan is geld teruggestort krijgen voordeliger.
-DarkShadow- @Dronepower6 januari 2025 21:55
Jammer dat ze niet voor alle modellen redelijk scherpe prijzen voeren. Ik had alleen naar de Pixel 8a gekeken, omdat daar mijn interesse naar uit gaat. Pixel 8a 256GB is via de Google store €459, dat is een tientje duurder dan de goedkoopste uit de Pricewatch. Na aftrek van 100USD dus zo'n €80 goedkoper dan via andere kanalen. Het ligt dus aan het model dat je kiest.
MicGlou @-DarkShadow-6 januari 2025 22:16
Doe dan de 50 euro en haal de Pixel 98 256GB... in de pricewatch te vinden voor €499,- ;) 549 bij Google zelf. En bij Google zelf kan je ook nog de 4a inwisselen, dan heb je de 8 voor minder dan 400. Qua materiaal en gewoon overall look and feel is de 8 beter dan de 8a en marginaal duurder.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 6 januari 2025 22:34]

tomaszcs @MicGlou6 januari 2025 22:22
Waar zie je de pixel 9 256GB voor 499?
MicGlou @tomaszcs6 januari 2025 22:33
Excuus... typo!
GerhardBurger @-DarkShadow-7 januari 2025 06:51
Behalve dat de Pixel 8a al regelmatig voor onder de 350 op Pepper heeft gestaan, dus ik heb voor de 50 gekozen (en ik overweeg evt ook nog een overstap naar de nieuwe iPhone SE)
svd87 @-DarkShadow-8 januari 2025 20:20
Die prijs is inmiddels flink gestegen naar 609€ ;( Net als de Pixel 8a...
-DarkShadow- @-DarkShadow-9 januari 2025 17:09
Kortingscode is binnen. Bedrag van €120 is leuk, maar voorwaarden zijn ruk. Je hebt er dus niks aan. Bedankt Google!
We hebben geverifieerd dat je in aanmerking komt voor een kortingscode als onderdeel van het Batterijprestatieprogramma van de Pixel 4a.

Dit is je kortingscode: XXXXXXXXX. Met deze code krijg je € 120 korting op de aankoop van een nieuwe Pixel-telefoon. Als je de kortingscode wilt inwisselen, ga je naar store.google.com, voeg je een in aanmerking komende Pixel-telefoon toe aan je winkelwagen en voer je de promotiecode in tijdens het afrekenen. De code kan alleen worden gebruikt in de Google Store en kan alleen worden gebruikt om een andere Pixel-telefoon te kopen. Deze hardwarekortingscode verloopt op 08-01-2026. Check de informatie op de betaalpagina voordat je de bestelling bevestigt. Algemene voorwaarden zijn van toepassing*.

De kortingscode is alleen geldig voor aankopen van Pixel-telefoons, zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet worden gebruikt voor de aankoop van andere producten.

Alleen beschikbaar als de gebruiker 18 jaar of ouder is en een verzendadres in Nederland opgeeft. Je moet toegang hebben tot internet en een betaalmethode hebben of toevoegen bij het afrekenen. Afhankelijk van de verzendkosten in jouw regio worden er mogelijk geen kosten in rekening gebracht. Je moet ingelogd zijn op je Google-account om de code in te wisselen.

Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties.
Jensw19 @Dronepower6 januari 2025 21:56
Als de voorwaarden van die credit aangeven dat het incl store-promoties gebruikt mag worden, laatst kon je die Pixel 9 Pro via google's store krijgen voor ~500 euro (+extra korting als je een device van bijv samsung inleverde)

Dan zou het wel nuttig zijn om die credit te ontvangen
naamOnbekend @Jensw1918 januari 2025 15:03
Iemand die dit weet, de pixel 8a is nu weer 399 dus met 100 euro korting word het een mooie prijs.
Maar of afprijzing als promotie geld is natuurlijk de vraag.
Jensw19 @naamOnbekend18 januari 2025 21:52
Je kan ze gewoon combineren zover ik weet, want het is net als een giftcard die je kan inwisselen voor account-credit, zoals op bijv Steam, Microsoft Store etc..
Zou niet uit moeten maken of het een afprijzing / promotie of iets anders is, zolang de credit op jouw account staat moet het gewoon werken
EvertSchut
6 januari 2025 23:51
Mail gehad en ik moest ook aan die Apple truc denken. Ik heb geen problemen met de batterij duur. Ik laad zijn hele leven al 99% expres op n oudere trage lader en vermijd opladen tot 100% en helemaal leegrekken.

Ik heb al jaren een Pixel 6a liggen, sporadisch gebruikt. Zonde van het geld. Ik wil geen zwaar lomp ding en kom niet van die fijne 4a af, omdat hij prima is. Android 13, altijd updates geaccepteerd. GPS is enige dat wat zorgen gaf soms, gek genoeg al n half jaar niet meer. S23 van mn vrouw batterij is nieuwer en met de snellader is die in kortere tijd veel meer gedegradeerd.

Als ik n qua formaat en weer 143 grammen of lichtere keuze zou krijgen zou ik het overwegen. Dat is er niet. Ik vind het belachelijke bemoeizucht om een niet terug te draaien update te pushen en de informatie is zo vaag dat je geen idee hebt waar je aan begint. Een splinternieuwe 4a (met support :-) ), die mogen ze aanbieden.

Beter zou Google wat security updates doen voor deze super telefoon, dat deze populaire is zullen ze toch ook kunnen zien net zoals die zogenaamde batterij problemen. Of is hij té populair soms?

Trouwens een telefoon opsturen kan jou in een gegijzelde toestand brengen als ze (vanzelfsprekend?) beginnen over waterschade. Je hebt geen poot om op te staan, terwijl jij niet was begonnen over een reparatie heb je dit risico (onderzoekskosten of betalen) en dat van een gerepareerd toestel. (Van reparatie wordt het nooit beter van qua sealings, connectors enz). If it aint broke, dont fix it is wijsheid.

Ik zou graag meer feiten zien wat hier nou het probleem is en wat de impact zou zijn van het oplossen van een vaag probleem.

Ik ben benieuwd of Belsimpel waar de mijne vandaan komt nog wat aanbiedt. Batterij vervangen zonder enig voorbehoud bijvoorbeeld. Alternatief is n Samsung is de enige die het nog n beetje compact houdt maar een nieuwe telefoon biedt mij eigenlijk niks meer dan hinder bij sporten, hinder van migreren en kosten.

De extra processing van nieuwe modellen gaat naar mijn idee vooral naar de bizarre hoeveelheid informatie vergaring ipv wezenlijke nieuwe functionaliteit. €500 betalen zodat Google Pay al je bankzaken trackt bijvoorbeeld. Ik red me zonder NFC wel. Ik ga na een hele dag nu op 20% en aan de trage lader, en zet mijn telefoon ook echt uit in de nacht. Kan ik iedereen aanraden.

Nee dit pushen kan ik niet sympathiek vinden. Repareren absoluut wel maar wat is er dan stuk en maak geen voorbehouden dan.

[Reactie gewijzigd door EvertSchut op 7 januari 2025 00:23]

thomas1907 @EvertSchut7 januari 2025 12:15
Ik denk dat totaal 5 zinnen in jouw hele reactie te maken hebben met het artikel, maar:
ik moest ook aan die Apple truc denken
Dat was inderdaad een truc, omdat het niet aangekondigd was. Dit is gewoon netjes aangekondigd en je krijgt er zelfs geld voor terug als je telefoon in de slechte batch valt.
EvertSchut
@thomas190720 januari 2025 21:43
Netjes aankondigen maakt deze actie nog niet netjes. Het is totaal belachelijk om MIJN toestel op afstand onbruikbaar te maken. Dat recht hebben ze m.i. niet. Alsof je een evt claim van een 4,5 jaar oud toestel zou gaan indienen als hij.. ja wat eigenlijk dat vertellen ze ons niet..

Een waarschuwing zou prima zijn geweest. Dan waren we gewaarschuwd. Maar de update dringt zicht op en lijkt toch niet terug te draaien. Ik vind het achterlijk en schandalig. Right to Repair wordt Right to Destroy. Idioot is het.

En het is maar zeer de vraag of je het snelle laden terug krijgt, en de extra snelle batterij leegzuiging, bij een vervanging van je batterij in Nederland. De 4a is grijze import dus zou er al een tool zijn om Google te laten weten dat je een nieuwe batterij hebt, dan zal die dun gezaaid zijn in NL. Ik heb nog niet gelezen wat er na een vervanging van de batterij gebeurt. Dat vragen veel mensen hier zich af. Je krijgt een gratis probleem en je mag het uitzoeken. Ik wil gewoon zelf uitmaken wat ik met mijn telefoon doe en daarnaast zijn alle nieuwe telefoons bakstenen, daar helpt die aalmoes niet tegen, en ik was al zeer voorzichtig met de batterij: traag laden, vaak laden. De koper mag zelf uitmaken wat hij er mee doet. Het is een misselijke actie.

Laat ze een nieuwe 4a opsturen met 7jaar updates, compact en 143 gram of minder. Daar zou ik wel voor willen bijbetalen. Maar niet deze shit. Arrogante k actie.

[Reactie gewijzigd door EvertSchut op 20 januari 2025 21:51]

Kikk0r @EvertSchut22 januari 2025 15:52
Ik heb nog niet gelezen wat er na een vervanging van de batterij gebeurt
Van wat ik zoal heb gelezen, voornamelijk op de Pixel 4a subreddit, is dat het beide kanten op kan vallen. Sommigen zeiden dat alles weer prima was, zonder waarschuwingen, met een betere battery life dan voorhen (logisch, omdat ze al jaren op dezelfde batterij zaten). Anderen zeiden weer dat de battery life nog steeds kunstmatig generfd was. Het is ook niet duidelijk of een genuine Google battery het verschil maakt. Er waren ook mensen die een maandje voordat deze update kwam hun batterij nog hadden vervangen, en een perfecte battery life hadden. Na de update is de 4a helemaal verkloot. Deze onduidelijkheid (en bewuste vaagheid) draagt bij aan het gehele 'arrogante k actie' gehalte zoals jij het terecht noemt.
racao @EvertSchut7 januari 2025 00:41
Ik vind het belachelijke bemoeizucht om een niet terug te draaien update te pushen
Hoe kom je erbij dat de update niet terug te draaien is? Zie https://developers.google.com/android/ota#sunfish om je toestel naar elke willekeurige update terug te zetten. En waarom zou je de update überhaupt accepteren als je hem niet wilt hebben?
EvertSchut
@racao7 januari 2025 13:52
Oke, goede reactie, dat is een hele goede aanvulling. Ik had het aangenomen dat updates niet kunnen worden teruggedraaid, omdat ik denk dat dit veel voorkomt. Ook las ik hierboven dat er mensen zijn die de update blokkeren. Dat is misschien wel makkelijker? Maar ik heb teveel aangenomen. Ik zie dat je data zelfs blijft staan.
svd87 @racao10 januari 2025 22:48
Ik ben nu bezig om de update te downgraden maar dit lukt niet. Krijg de melding update package is older than the current build and downgrade is not allowed...
Gerard Stolk @racao22 januari 2025 18:47
Hey, bedankt voot de info.
Heb de voorlaatste gedownload en uigepakt maar hoe instaleer ik?

Bvd, Gerard
EvertSchut
@Gerard Stolk23 januari 2025 17:51
Dat kan je vast via een zoekmachine vinden, bijv op XDA developers of google info over android zelf.

Mijn bange vermoeden is dat áls je al een oudere image er op zet / of kan zetten, mogelijk ook firmware als zou kunnen zijn aangepast, zoals de firmware voor de batterijlader (BMS, battery management). Ja het is giswerk maar wel met wat ervaring met embedded cpus en BMS én, en dat is juist waar die update zijn werk doet denk ik, zoals Fast Charge (permanent?) uitzetten.

Mocht dat flashen/updaten van een BMS in die update gebeurd zijn, dan ga je dat nooit meer terugdraaien. Zelfs niet met een alternatief voor het stock Google Android OS.

Uiteraard zou t mooi zijn als iemand zou meten of de batterij voor en na de battery killer Android 13 update op een alternatief OS voor Google Android anders is en dat post. Bijv dat Fast Charging na de update weer werkt als je er een alternatief OS op zet???
yamlel 6 januari 2025 21:21
Ik mis mijn pixel 4a, het was mijn favoriete smartphone.
vanGenne @yamlel6 januari 2025 21:29
Hey formaat was echt perfect. Ik heb hem een jaar geleden ingewisseld voor de pixel 8, maar de 4a was wel echt een toppunt van betaalbaarheid / prestaties / formaat / camera
racao @vanGenne6 januari 2025 22:12
Formaat én gewicht. Nieuwe Pixels zijn zó zwaar. Net mijn 4a geüpdatet naar Android 15 (custom ROM), kan nog wel even mee. Mijn volgende telefoon wordt waarschijnlijk een basismodel uit de Samsung S-serie, de enige Android-toestellen van een A-merk die nog relatief compact en licht zijn.
Kikk0r @racao6 januari 2025 22:33
Inderdaad, relatief. Wat een treurnis allemaal. Als deze (geforceerde?) battery up downgrade gepusht wordt naar mijn 4a, dan moet ik ook geloven aan de Samsung S24 of iets dergelijks. Alleen mag ik dan weer gaan kutten met custom ROMs voor een stock Android ervaring. Zucht.
racao @Kikk0r7 januari 2025 00:25
Niemand verplicht je de update te installeren... ik ben zelf heel lang op Android 11 gebleven omdat ik Android 12 ruk vond. Updaten is optioneel.
Kikk0r @racao7 januari 2025 03:28
Ik blijf daarom ook op Android 11, en met succes. Maar lees de aankondiging op de Pixel support pagina van Google hierover. Het klinkt alsof ze deze keer het idee 'updaten is optioneel' niet respecteren.
racao @Kikk0r7 januari 2025 12:04
Klinkt voor mij als een update via het gebruikelijke uit te schakelen toestelspecifieke updatemechanisme (Instellingen > Systeem > Systeemupdates):
An automatic update to Android 13 will roll out to all Pixel 4a devices starting January 8, 2025.
(..)
From January 8, 2025, Pixel 4a devices will receive an automatic software update to Android 13.
(..)
If you own a Pixel 4a, you can manually download the latest software update from January 8, 2025. Otherwise, the software update will be automatically downloaded to your device when the software is released and your device is charged and connected to the internet.
Edit: ik lees an automatic software update to Android 13 ook als een automatische software update voor Android 13, niet naar Android 13. Misschien zit daar de verwarring.

[Reactie gewijzigd door racao op 7 januari 2025 12:12]

MrMarcie @vanGenne6 januari 2025 23:42
Vond ik ook. Als ze (zoals mijn Pixel 8 nu) nog jaren support hadden gegeven dan had ik 'm gehouden. Maar ja, ze willen telefoons verkopen natuurlijk. Voordeel van die 8 is wel de camera.
racao 6 januari 2025 22:02
Ik heb geen e-mail gehad van Google en de check op de site geeft aan dat mijn van oorsprong Franse Pixel 4a niet in aanmerking komt: [IMEI] is not eligible for a repair, cash payment, or discount. Of dat dan ook betekent dat het geen "Impacted Device" is is me niet duidelijk.
P. vd Loo @racao6 januari 2025 22:17
Ik heb ook geen mail gehad.
Uit het artikel leid ik af dat wij met onze toestellen geen last krijgen van een kortere accuduur. Blij om. Liever dat dan 50 dollar.
Het blijft een fijn toestel.

[Reactie gewijzigd door P. vd Loo op 6 januari 2025 22:17]

euchromatic 6 januari 2025 21:34
Ik heb mijn Pixel 4a inmiddels 4 jaar in gebruik en ben nog wel tevreden, ondanks de slechter wordende accuduur. Wel reboot de telefoon zo af en toe spontaan, meestal net als ik 'm oppak. Ik vraag me af of deze update van Google daar iets aan gaat doen. Google geeft iig aan dat mijn toestel in aanmerking komt voor de regeling.
Mative 6 januari 2025 21:35
Ik ben benieuwd naar het exacte percentage van de kortere accuduur. 10% of 50% is wel een groot verschil.
Basilange 6 januari 2025 21:36
Wonen in Zweden en de telefoon via FNAC gekocht.
Geen reparatiemogelijkheid. Update voorlopig gepauzeerd. Willen eerst zien wat de problemen zijn voor anderen.

Mijn vrouw vindt het een super telefoon en ik ben nog jaloers met mijn s20+ batterijduur en al haar snelladen.
Dionos 7 januari 2025 00:48
Ter info, ik kocht mijn Pixel 4a via Fnac België en kreeg ook een mail van Google. Bij het doorlopen van het proces kreeg ik de keuze voor $ 50 op een rekening of $ 100 tegoed op de Google Store. Er zou binnen de drie weken contact worden opgenomen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.