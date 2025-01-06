'Sommige' Pixel 4a-smartphones krijgen na update kortere accuduur

Google brengt vanaf 8 januari een update uit naar Pixel 4a-telefoons, die bij 'sommige' exemplaren voor een kortere accuduur kan zorgen. Het bedrijf zegt dit te doen vanwege de stabiliteit van de accu. Google biedt getroffenen compensatie aan.

Ieder Pixel 4a-toestel krijgt de update, zegt Google, maar die zal niet bij elke smartphone voor veranderingen zorgen. Bij 'sommige' apparaten komt de update met 'nieuwe accubeheerfuncties' die de 'stabiliteit' van de accu verbeteren. Bij deze toestellen wordt de accuduur van de smartphone verminderd. 'Mogelijk' zal bij deze toestellen ook de laadsnelheid verlaagd worden en zal de accu-indicator van de smartphone informatie 'anders' weergeven.

Google benadrukt dat niet elk toestel een kortere accuduur zal krijgen, maar zegt niet voor hoeveel toestellen dit zal gelden. Gebruikers van een Pixel 4a kunnen met hun IMEI-nummer opzoeken of de update voor een verkorte accuduur zal zorgen via een aparte website. Het bedrijf mailt ook klanten direct als de update voor een kortere accuduur kan zorgen, blijkt uit mails die verschillende gebruikers naar Tweakers hebben gestuurd.

Gebruikers van wie de accuduur volgens die webpagina wordt verkort, krijgen van Google compensatie. Het bedrijf zegt de accu gratis te vervangen, maar alleen in fysieke winkels in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Singapore en India. Het toestel was officieel ook niet leverbaar in Nederland of België. Google geeft aan dat andere schade, zoals een gebroken scherm, niet gerepareerd wordt als de accu wordt vervangen. Mogelijk moet deze schade eerst hersteld worden op kosten van de klant, voor de accu gratis vervangen wordt. Bepaalde schade kan er ook voor zorgen dat Google het toestel überhaupt niet wil repareren, zoals waterschade of 'blootstelling aan scherpe voorwerpen'.

Klanten die de accu niet kunnen of willen wisselen, komen in aanmerking voor financiële compensatie. Google biedt 50 dollar direct aan de klant, of een kortingscode van 100 dollar in de Google Store om een andere Pixel-telefoon te kopen. Klanten hoeven hun telefoon niet in te leveren om in aanmerking te komen. De compensatieopties zijn tot 8 januari 2026 te kiezen. Het bedrijf zegt dat de toestellen nog steeds veilig te gebruiken zijn, ook als na de update blijkt dat de accuduur is verkort.

Google brengt de update vanaf 8 januari uit. Deze is dan handmatig door gebruikers te downloaden en komt in de periode daarna automatisch maar gefaseerd naar gebruikers. Het bedrijf meldt niet waarom het nu met de update komt en waarom het alleen voor een deel van de toestellen geldt. De update geldt ook niet voor andere Pixel-modellen, zoals de 4a 5G. Google kondigde de Pixel 4a in augustus 2020 aan en had de ondersteuning inmiddels gestaakt.