Daar is hij dan eindelijk. Na maanden uitstel en op het moment dat de Pixel 5 al bijna uitkomt, is de Google Pixel 4a uit. Nou ja, niet echt, of in elk geval niet in Nederland helaas. Toch hebben we er een kunnen bemachtigen om te recenseren. Het blijft immers een interessante propositie. Op de hardware moet je inleveren en dingen als draadloos laden, een luxueuze behuizing of een tele- of ultragroothoeklens zul je niet tegenkomen op deze telefoon. Wat je wel krijgt, is een middenklassetoestel waar de meesten wel even mee voort kunnen en vooral: een goede camera en fijne, schone software.

Het is misschien raar om dat te zeggen in de inleiding van een review en we gaan dat uiteraard uitgebreid testen, maar tenzij er heel rare dingen aan de hand zijn, zijn dit zekerheidjes waar je met deze Pixel-telefoon vanuit kunt gaan. Of het een smartphone voor jou is, hangt er natuurlijk meer vanaf of de concessies die onherroepelijk gedaan worden bij een middenklassetoestel, bij je passen.

Voorganger Pixel 3a was wat ons betreft een succes. Het grootste nadeel was de beperkte afleesbaarheid van het scherm in de zon. Dat was vorig jaar en de tijd staat niet stil. Er zijn op dit moment een paar interessante concurrenten in deze prijscategorie, zoals de Poco F2 Pro en de OnePlus Nord. Beide hebben een snellere soc en ook andere interessante features aan boord om de Pixel 4a het leven zuur te maken. Wel heeft de Pixel 4a in vergelijking met vorig jaar dubbel zoveel opslaggeheugen en als je hem in Duitsland kunt halen, een heel competitieve prijs van 340 euro.

Hoe houdt de Pixel 4a zich staande tegenover deze moordende concurrentie? Je leest het op de volgende pagina's.