Google brengt enkele Pixel 5- en 4a-functies naar Pixel 3-smartphones en nieuwer

Google brengt enkele Pixel 5-functies naar oudere Pixel-toestellen, waaronder extreme battery saver en adaptive charging. Deze functies komen met de december-update beschikbaar voor de Pixel 3-, Pixel 3a- en Pixel 4-smartphones en hun XL-varianten.

Onder de functies die worden overgebracht naar de Pixel 3 en nieuwe, valt onder andere extreme battery saver. Deze functie pauzeert 'non-essentiële' apps en schakelt zaken als bluetooth, wifi en andere functies uit. Ook krijgen alle Pixel-smartphones die de december 2020-update ontvangen adaptive charging. Daarmee wordt de laadtijd van de smartphone in kwestie aangepast, wat accuslijtage moet verminderen.

'Hold for Me' komt ook beschikbaar voor oudere Pixel-toestellen vanaf de Pixel 3, hoewel die functie vooralsnog alleen beschikbaar is in de VS. Met Hold for Me neemt de Google Assistent tijdelijk een telefoongesprek over wanneer een gebruiker in de wacht wordt gezet door een bedrijf. De digitale assistent wacht dan namens de gebruiker en geeft een melding wanneer een medewerker aan de lijn komt.

Google introduceert daarnaast enkele nieuwe functies, die exclusief uitkomen voor de Pixel 4a- en Pixel 5-toestellen. Zo komt het bedrijf met adaptive sound. Google introduceerde deze functie eerder al in zijn draadloze Pixel Buds-oordoppen, maar voegt de feature nu toe aan de geïntegreerde speaker van zijn meest recente Pixel-smartphones. Hiermee worden de microfoons van het toestel gebruikt om naar omgevingsgeluid te luisteren. Aan de hand daarvan worden de equalizer-instellingen van de speaker aangepast, wat de geluidskwaliteit volgens Google zou verbeteren.

De gps-nauwkeurigheid van de Pixel 4a-telefoons en de Pixel 5 wordt volgens Google ook verbeterd in de nieuwe update. Pixel-gebruikers kunnen met de update daarnaast hun scherm delen in Duo-videogesprekken, mits de telefoons zijn verbonden met wifi of 5G. De beeldbewerker in de Google Photos-app wordt ook vernieuwd, en krijgt enkele nieuwe bewerkingsopties voor Pixel 4a- en Pixel 5-telefoons.

Google, Disney en Lucas Arts komen verder met een AR-app die gebaseerd is op The Mandalorian, hoewel deze alleen werkt op Pixel-toestellen met 5G-ondersteuning. Pixel 3-telefoons en nieuwer krijgen wel enkele nieuwe Mandalorian-achtergronden. Een 'Now Playing'-functie is ook nieuw, en herkent automatisch alle muzieknummers die worden afgespeeld op een telefoon en slaat deze op in een los overzicht. Deze kunnen vervolgens geëxporteerd worden naar een afspeellijst in YouTube Music.