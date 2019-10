Promovideo's tonen Google Assistant en Motion Sense op Pixel 4

Er zijn promovideo's verschenen die de functies tonen van Google Assistant en Motion Sense op de Google Pixel 4-telefoons. Gebruikers kunnen met de Soli-radar telefoontjes weigeren, tracks skippen en de wekker uitzetten.

De drie functies lijken de belangrijkste toepassingen te zijn voor de Soli-radar op de Pixel 4, meldt 9to5Google. Soli zit boven het scherm van de Pixel 4, bevestigde Google eerder al. De techniek is afkomstig van Googles Atap -divisie die daar al vijf jaar aan werkt. Het team is nu in staat om een kleine versie van de radar te maken die in de bovenste schermrand van een smartphone verwerkt kan worden. Het maakt gebruik van signalen tussen 57GHz en 64GHz, zo bleek eerder. De Soli-radar detecteert kleine bewegingen rondom de smartphone en kan in combinatie met algoritmes handbewegingen herkennen. Google wil Soli demonstreren met een Pokémon-spelletje, waarvan de site beelden heeft.

Promovideo Soli op Pixel 4. Bron: 9to5Google

Daarnaast toont 9to5Google ook functies van de vernieuwde versie van Assistant op de Pixel 4. Die kan sneller werken, omdat de spraakherkenning nu op het toestel zit. Ook dat bevestigde Google zelf eerder. Google zal het gaan promoten als 'de nieuwe Asssistent'.

Zo zal de nieuwe versie meer gebruik maken van doorlopende gesprekken, waarbij de software de context herkent. De voorbeelden laten onder meer zien hoe gebruikers in de software naar foto's kunnen zoeken en de gevonden foto kunnen versturen. Een ander voorbeeld is dat Assistant vluchtinformatie opzoekt en die doorstuurt naar iemand die ernaar informeerde.

Promovideo Google Assistant op Pixel 4. Bron: 9to5Google

Ook zit er een nieuwe chip in de Pixel 4 die Google 'Neural Core' noemt. Het is onbekend wat die precies doet, omdat de Snapdragon 855 al een chip aan boord heeft voor neurale netwerkberekeningen. Daarnaast komt er een slider voor 'dual exposure' die het manipuleren van highlights en schaduwen mogelijk maakt voordat een gebruiker de foto maakt. Tot slot heeft 9to5Google ook samplefoto's in handen die de zoekgigant gebruikt voor marketing.

Google heeft op 15 oktober een evenement gepland staan, onder meer om zijn Pixel-telefoons aan te kondigen. Er verschenen al eerder hands-on-video's en andere details over de telefoons, nadat Google eerder deze zomer al informatie gaf en een render online zette. De vele lekken rondom de Pixel 4 waren onderwerp van gesprek in de meest recente aflevering van de Tweakers Podcast.