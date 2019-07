Google Pixel 4 krijgt radar voor gebarenbediening en gezichtsontgrendeling

Google heeft details bekendgemaakt over zijn komende Pixel 4-smartphone. Het toestel krijgt aan de voorkant een rij sensors waaronder een radar voor gebarenbediening en gezichtsherkenning. Google werkte al aan de techniek onder de naam Project Soli.

Google bevestigt in een blog dat de Pixel 4 gebarenbediening krijgt die met de Soli-radar werkt. De techniek is afkomstig van Googles Atap -divisie die daar al vijf jaar aan werkt. Het team is nu in staat om een kleine versie van de radar te maken die in de bovenste schermrand van een smartphone verwerkt kan worden.

De Soli-radar detecteert kleine bewegingen rondom de smartphone en kan in combinatie met algoritmes handbewegingen herkennen. Daarmee krijgen gebruikers de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij het afspelen van muziek een nummer over te slaan, een alarm te snoozen, of het toestel op stil te zetten. Google noemt dat Motion Sense en volgens de Pixel-maker zal dat systeem in de loop der tijd beter worden en meer functies krijgen.

Google merkt op dat Motion Sense in een beperkt aantal landen waar Pixel-smartphones verkocht worden beschikbaar zal zijn. Dat lijkt te maken te hebben met toestemming van autoriteiten. Begin dit jaar kreeg Google toestemming van de Amerikaanse toezichthouder FCC voor het gebruik van radar op frequenties tussen 57 en 64GHz. Mogelijk is die toestemming niet in alle landen waar Pixel-smartphones verkocht worden verkregen. In het promotiefilmpje dat Google heeft vrijgegeven staat ook dat het toestel 'mogelijk niet verkocht zal worden totdat vereiste toestemming van autoriteiten is verkregen'.

De Soli-radar zal ook gebruikt worden voor het ontgrendelen van de Pixel 4 met gezichtsherkenning. Volgens Google werkt dat anders dan bij andere smartphones. Als een gebruiker het toestel oppakt, detecteert de radar dat en worden de sensors en algoritmes voor gezichtsherkenning aangezet. Als het gezicht van de gebruiker wordt herkend, ontgrendelt het toestel al tijdens het oppakken. De telefoon hoeft niet eerst voor het gezicht gehouden te worden. De gezichtsherkenning zal ook gebruikt worden voor het bevestigen van betalingen en authenticatie in apps die dat ondersteunen.

Google zegt dat de techniek voor gezichtsontgrendeling volledig op het toestel werkt, zonder beelden online op te slaan of te delen met andere Google-diensten. De bijbehorende data wordt op de Titan M-beveiligingschip in de Pixel 4 opgeslagen. Ook alle data die de Soli-radar nodig heeft wordt volgens Google op de telefoon verwerkt en niet gedeeld of opgeslagen met of bij andere Google-diensten.

Tweakers publiceerde in 2015 een artikel over Project Soli, dat toen nog in een vroege fase was bij de researchafdeling van Google. De radartechniek werd toen gepresenteerd als een manier om veel nauwkeuriger vingerbewegingen te detecteren dan wat mogelijk is met een touchscreen. Of dat ook zo is bij de implementatie in de Pixel 4 is niet duidelijk.

Vorige maand toonde Google de achterkant van de Pixel 4. Daaruit blijkt dat het toestel twee camera's krijgt. Meer officiele informatie is nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk wordt de nieuwe smartphone pas over een aantal maanden volledig onthult.