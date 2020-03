Google toont wat Soli-radar in Pixel 4 'ziet' bij gebarenbesturing

De gebarenbesturing van de Pixel 4 lijkt op het eerste gezicht niet veel bijzonderder dan veel bestaande implementaties. Maar schijn bedriegt meer dan je denkt. Google legt in een nieuwe blogpost namelijk gedetailleerd uit hoe het de technologie achter de telefoon heeft gebouwd.

De gebarenbesturing van de Pixel 4 viel tijdens onze review al direct positief op. Google gebruikt voor die besturing een zelfgebouwde technologie genaamd Soli. In de Pixel 4 dat praktisch bijvoorbeeld dat de telefoon automatisch herkent wanneer een gebruiker zijn hand richting het apparaat beweegt. Google maakte wel al bekend dat de techniek werkte via radartechnologie, maar veel details waren er tot nu toe nog niet over bekend. Google werkt al sinds 2015 aan het Soli-project.

In een nieuwe blogpost beschrijft Google wat de Soli-radar precies ziet en hoe het dat signaal verwerkt naar gebarenbesturing. In tegenstelling tot traditionele radarsystemen detecteert Soli beweging, en niet alleen objecten zelf. De Soli-chip zendt een gemoduleerd radiosignaal van 60GHz uit dat vervolgens verplaatsingen van minder dan een millimeter kan waarnemen. Vervolgens houdt de radar rekening met het Doppler-effect om de snelheid van een beweging te bepalen. De afstand en snelheid van een lichaamsdeel dat door de radar wordt geregistreerd kan worden omgezet in een driedimensionaal beeld. In een gifje laat Google zien wat de radar 'ziet'. Het gaat om een persoon die naar de camera loopt, een hand die richting het apparaat grijpt, en een veegbeweging oer het scherm.

Daarbij moet de telefoon wel onderscheid kunnen maken tussen wanneer een gebaar bewust wordt gemaakt om de telefoon te bedienen en wanneer het gewoon een willekeurige beweging is. Dat deed het bedrijf met machine learning. Google bouwde daarvoor eigen algoritmes waarbij duizenden vrijwilligers miljoenen handgebaren maakten. Die data werd gecombineerd met honderden uren aan radarbeelden die achtergrondbewegingen opnamen om een neuraal netwerk te trainen via TensorFlow. Dat gebeurde allemaal in een low power mode, om zeker te weten dat de Soli-radar in de telefoon niet te veel processorkracht en accuduur nodig zou hebben.