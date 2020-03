Verslaggevers Zonder Grenzen opent 'bibliotheek zonder censuur' in Minecraft

Verslaggevers Zonder Grenzen heeft The Uncensored Library geopend in Minecraft. De uit virtuele blokjes opgebouwde bibliotheek bevat artikelen die door onderdrukkende regimes gecensureerd worden. De organisatie wil een omweg bieden om de artikelen inzichtelijk te maken.

The Uncensored Library is gebouwd door BlockWorks. Dat duurde drie maanden en er zijn 12,5 miljoen virtuele bouwsteentjes voor gebruikt. Aan de bouw hebben 24 mensen uit 16 landen gewerkt en die heeft volgens de organisatie ruim 250 uur geduurd.

De bibliotheek bevat Minecraft-boeken met artikelen van journalisten uit Egypte, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië en Vietnam. Die landen staan allemaal erg laag op de ranglijst van persvrijheid. De artikelen die in de bibliotheek zijn te vinden, zijn allemaal in het land van herkomst gecensureerd.

Volgens de organisatie is Minecraft in landen waar kritische blogs en sites worden geblokkeerd, wel toegankelijk en kunnen inwoners op deze manier de artikelen raadplegen. De artikelen zijn beschikbaar in het Engels en in de oorspronkelijke taal. De bibliotheek is te bezoeken via de Minecraft-server visit.uncensoredlibrary.com.