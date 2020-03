Nintendo en Lego komen met Mario-legosets

Er komen legosets van Super Mario, zo hebben Nintendo en Lego bekendgemaakt. De figuren als Mario en Yoshi zijn groter dan een regulier legopoppetje en krijgen sensors, een scherm en een speakertje mee. Zo kunnen ze fysieke muntjes pakken en kreten uiten tijdens het spelen.

Spelers krijgen in een set een start en een finish, en kunnen daartussen met allerlei bekende elementen uit de games, waaronder groene pijpen en blokken met vraagtekens, levels bouwen, meldt Lego. Het gaat volgens beide bedrijven niet om een game en niet om een traditionele legoset, maar om iets dat ertussenin zit. Het werkt niet met een Switch, claimt Cnet.

Mario kan detecteren op welke blokjes hij staat en daar vervolgens op reageren door iets op het scherm te tonen of via de speaker iets te laten horen, blijkt uit de video die Lego online heeft gezet. Beide bedrijven maken later meer details bekend over de serie legosets. De sets moeten later dit jaar verschijnen, zo laten de bedrijven weten.