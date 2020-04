Nintendo en Lego geven meer details over Super Mario-set die in augustus uitkomt

Nintendo en Lego brengen de eerste Lego-set met Super Mario-thema in augustus uit voor 60 euro. Er komen ook twee uitbreidingen: de Piranha Plant-Power Slide en Eindbaasgevecht Bowser's Kasteel. Die sets kosten respectievelijk 30 en 100 euro.

De set die als eerst uitkomt heet de Avonturen met Mario Starter Set. Deze is ook nodig voor de functionaliteit van de andere sets. In het starterspakket zitten zeven actiestenen voor interacties met de Lego Margio-figuur. Dat groot uitgevoerde Lego-poppetje heeft een lcd als ogen, mond en buik om interactie mogelijk te maken. Het Mario-figuurtje heeft ook een ingebouwde speaker, een accelerometer, gyroscoop en sensor om de actiestenen uit te lezen. Er zijn twee aaa-batterijen nodig voor het figuurtje.

Met de Lego-uitvoering van Super Mario kunnen virtuele muntjes verzameld worden. De score wordt bijgehouden in de Lego Super Maro-app. Die app geeft ook bouwinstructies en suggesties om op een andere manier te bouwen en te spelen. Ook is er vanuit de app toegang tot een forum. In een video zegt Lego dat het bedrijf de afgelopen vier jaar met Nintendo aan het concept heeft gewerkt.

De starterset is aan te vullen met uitbreidingssets. Lego en Nintendo tonen er daar nu twee van. Eerder maakte Nintendo al bekend dat er dit jaar in totaal dertien sets verschijnen, met prijzen tussen 4 en 100 euro.