HP vernieuwt Envy 17-laptops met Intel Ice Lake-processors

HP komt met nieuwe versies van zijn Envy 17-laptop. In de nieuwe modellen zitten Intel Ice Lake-processors en maximaal een MX330-videokaart. Het 17,3"-scherm heeft een fhd- of 4k-resolutie. De behuizing is nu 1,9cm dik, dat is iets dunner dan de voorgangers.

De Envy 17 is een relatief compacte en lichte 17,3"-laptop, die dan ook is voorzien van zuinige 15W-processors. De modellen die nu te koop zijn, hebben Intel-processors van de Comet Lake-generatie. De nieuwe versies krijgen Ice Lake-cpu's. Die 10nm-processors hebben een snellere geïntegreerde gpu. Er komen versies met de Core i5-1035G1 en met de i7-1065G7.

Het nieuwe model heeft afmetingen van 39,9x25,9x1,9cm en weegt 2,73kg. De vernieuwde HP Envy 17 is daarmee wat compacter en lichter dan zijn voorganger, die afmetingen heeft van 40,5x26,6x2,2 en 2,82kg weegt. Er gaat maximaal 32GB ddr4 in de laptop en de opslag kan bestaan uit een 1TB hdd in combinatie met een 16GB Optane-ssd, of een 1TB nvme-ssd. Ook is er een variant met een 1TB hdd en 256GB ssd.

HP voorziet de Envy 17 van een 55Wh-accu. Het toestenbord is voorzien van een ingebouwde vingerafdruklezer. HP geeft aan dat de nieuwe Envy 17 deze maand in Nederland uitkomt voor een prijs vanaf 999 euro. Welke configuratie kopers dan krijgen, is niet bekend.