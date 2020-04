Update voegt Exo Mech toe aan No Man's Sky

Met een gratis update is een mech suit toegevoegd aan No Man's Sky. Spelers kunnen de Exo Mech gebruiken om planeten te verkennen. De mech heeft volledige ondersteuning voor de vr-versies van de game voor de PlayStation 4 en Steam.

Voluit heet de Exo Mech de Minotaur Heavy Exocraft Hybrid in het spel. De lopende robot is dinsdag toegevoegd met update 2.4 voor de game. De mech is voorzien van een jetpack en kan dus ook vliegen.

De mech is een aanvulling op de bestaande Exocraft in de game. Dat zijn kleine voertuigen om planten te verkennen. De Minotaur is groter en robuuster dan de tot nu toe beschikbare voertuigen. Spelers kunnen de mech gebruiken om gebieden met een hoge temperatuur of schadelijke straling te doorkruisen.

Ook is het mogelijk om vanuit de Minotaur de laser te bedienen om grondstoffen te delven. Vanuit andere voertuigen kan dat niet. No Man's Sky kwam in 2016 uit. De game heeft sindsdien veel gratis uitbreidingen gekregen. Vorig jaar werd het spel opnieuw uitgebracht als No Man's Sky: Beyond met een onlinemodus en vr-ondersteuning.