No Man's Sky-expeditie Emergence laat spelers op grote zandwormen rijden

Hello Games brengt een nieuwe seizoensupdate voor No Man's Sky uit. Deze update voegt onder andere een nieuwe expeditie toe, genaamd Emergence. Die expeditie is gericht op het vinden van kolossale zandwormen, die spelers ook kunnen temmen.

Hello Games schrijft dat Emergence de eerste No Man's Sky-expeditie met een verhaal is. De expeditie speelt zich af op de dorre planeet Wasan, waar spelers gestrand zijn. Deze wereld wordt volgens Hello Games geteisterd door stofstormen en 'titaanwormen'. Dat zijn kolossale zandwormen die door de woestijn van Wasan ploegen. Spelers moeten de impact sites van deze titaanwormen vinden en vernietigen. De expeditie omvat daarbij een 'duister verhaal' waarin spelers de geschiedenis van een cult zullen onthullen.

De update voegt, naast de expeditie, verschillende andere verbeteringen toe aan de game. No Man's Sky krijgt bijvoorbeeld meer diverse zandwormvarianten. Spelers kunnen ook een grote zandworm-companion temmen en deze vervolgens voeren, aaien en erop rijden. De particle effects van de game worden ook verbeterd en Hello Games voegt nieuwe cosmetische items toe, die als beloningen dienen voor het voltooien van de Emergence-expeditie.