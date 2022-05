No Man's Sky Leviathan-update voegt expeditie met roguelike-elementen toe

Hello Games heeft woensdag een gratis update uitgebracht voor No Man's Sky. Na het installeren van de update is er een nieuwe expeditie beschikbaar, waarin de spelers hun geboekte vooruitgang verliezen als ze doodgaan.

Volgens de ontwikkelaar is de nieuwste expeditie anders dan anders. In de Leviathan-update komen de spelers in een tijdlus terecht, die wordt veroorzaakt door een groot ruimtewezen. Dit verklaart de roguelike-elementen die de update bevat. Om uit deze lus te raken, moeten de spelers de expeditie afronden, zonder dood te gaan.

Om het langer uit te kunnen houden, verzamelt de speler upgrades tijdens de expeditie. Ook kunnen spelers samen eropuit gaan, zodat ze meer vooruitgang kunnen boeken en sterkere upgrades kunnen krijgen. De moeilijkheidsgraad van de expeditie is gebaseerd op die van de Survival-modus. Daarin zijn vijanden sterker en agressiever. Daarnaast zorgt doodgaan in die modus ervoor dat de speler een deel van zijn opgepakte objecten kwijtraakt.

De expeditie is de komende zes weken beschikbaar, schrijft Hello Games.