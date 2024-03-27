No Man’s Sky Update 4.6 introduceert verbeterde ruimtestations en ship creator

Hello Games heeft de update 4.6 voor No Man’s Sky uitgebracht, genaamd Orbital. De update introduceert enkele visuele verbeteringen, tal van wijzigingen voor ruimteschepen en een tool waarmee spelers zelf ruimteschepen kunnen ontwerpen.

Op de website van No Man’s Sky staat te lezen dat de ruimteschepen uit de game een grondige opfrisbeurt hebben gekregen en voortaan ook procedureel gegenereerd worden. Het exterieur van de ruimteschepen is onder handen genomen waardoor er meer detail en kleur in de constructies te zien zal zijn. De interieurs van de ruimteschepen zijn ook opnieuw ontworpen en in sommige gevallen ook uitgebreid. Er zijn in deze interieurs tevens ook verbeteringen doorgevoerd waardoor het voor spelers makkelijker moet worden om zich er een weg door te banen. Een van de verbeteringen is ook dat de in-game-winkels een visuele opfrisbeurt hebben gekregen.

Orbital introduceert ook de Starship Fabricator. Dat is een in-game tool waarmee spelers zelf eigen ruimteschepen kunnen ontwerpen en bouwen op basis van herbruikbare componenten. Spelers zullen ongewenste ruimteschepen ook kunnen demonteren om de vrijgekomen componenten vervolgens te hergebruiken. Ontwikkelaar Hello Games meldt ook dat het startmenu een visuele opfrisbeurt heeft gekregen. Hierdoor moet de gebruikersinterface voortaan meer consistent zijn. De ontwikkelaar heeft ook verbeteringen doorgevoerd aan het belichtingsmodel in de game en aan de screen space reflection.

Update 4.6 van No Man’s Sky is nu beschikbaar voor alle versies van het spel. No Man’s Sky is beschikbaar voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series X en S, Nintendo Switch en op de pc via onder meer Steam en de Xbox Game Pass.