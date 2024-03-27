No Man’s Sky Update 4.6 introduceert verbeterde ruimtestations en ship creator

Hello Games heeft de update 4.6 voor No Man’s Sky uitgebracht, genaamd Orbital. De update introduceert enkele visuele verbeteringen, tal van wijzigingen voor ruimteschepen en een tool waarmee spelers zelf ruimteschepen kunnen ontwerpen.

Op de website van No Man’s Sky staat te lezen dat de ruimteschepen uit de game een grondige opfrisbeurt hebben gekregen en voortaan ook procedureel gegenereerd worden. Het exterieur van de ruimteschepen is onder handen genomen waardoor er meer detail en kleur in de constructies te zien zal zijn. De interieurs van de ruimteschepen zijn ook opnieuw ontworpen en in sommige gevallen ook uitgebreid. Er zijn in deze interieurs tevens ook verbeteringen doorgevoerd waardoor het voor spelers makkelijker moet worden om zich er een weg door te banen. Een van de verbeteringen is ook dat de in-game-winkels een visuele opfrisbeurt hebben gekregen.

Orbital introduceert ook de Starship Fabricator. Dat is een in-game tool waarmee spelers zelf eigen ruimteschepen kunnen ontwerpen en bouwen op basis van herbruikbare componenten. Spelers zullen ongewenste ruimteschepen ook kunnen demonteren om de vrijgekomen componenten vervolgens te hergebruiken. Ontwikkelaar Hello Games meldt ook dat het startmenu een visuele opfrisbeurt heeft gekregen. Hierdoor moet de gebruikersinterface voortaan meer consistent zijn. De ontwikkelaar heeft ook verbeteringen doorgevoerd aan het belichtingsmodel in de game en aan de screen space reflection.

Update 4.6 van No Man’s Sky is nu beschikbaar voor alle versies van het spel. No Man’s Sky is beschikbaar voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series X en S, Nintendo Switch en op de pc via onder meer Steam en de Xbox Game Pass.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 21:22 58

27-03-2024 • 21:22

58

Lees meer

No Man's Sky

vanaf € 25,53

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Volgende No Man's Sky-update levert ruimtegevechten met 'honderden schepen'
Volgende No Man's Sky-update levert ruimtegevechten met 'honderden schepen' Nieuws van 27 mei 2026
No Man's Sky voegt met update Pokémon-achtig Xeno Arena toe
No Man's Sky voegt met update Pokémon-achtig Xeno Arena toe Nieuws van 8 april 2026
No Man's Sky krijgt optie bouwen grote ruimteschepen met begaanbaar interieur
No Man's Sky krijgt optie bouwen grote ruimteschepen met begaanbaar interieur Nieuws van 27 augustus 2025
No Man's Sky krijgt fossielen in update 5.6
No Man's Sky krijgt fossielen in update 5.6 Nieuws van 27 maart 2025
No Man's Sky-update voert universum-'refresh' door met gevarieerdere planeten
No Man's Sky-update voert universum-'refresh' door met gevarieerdere planeten Nieuws van 17 juli 2024
No Man's Sky-maker kondigt fantasygame Light No Fire met persistente wereld aan
No Man's Sky-maker kondigt fantasygame Light No Fire met persistente wereld aan Nieuws van 8 december 2023
No Man's Sky Echoes-update voegt nieuw ras en verbeterde ruimtegevechten toe
No Man's Sky Echoes-update voegt nieuw ras en verbeterde ruimtegevechten toe Nieuws van 24 augustus 2023
No Man's Sky Fractal-update voegt PS VR2-ondersteuning en nieuwe expeditie toe
No Man's Sky Fractal-update voegt PS VR2-ondersteuning en nieuwe expeditie toe Nieuws van 22 februari 2023
No Man's Sky komt 7 oktober uit op Nintendo Switch
No Man's Sky komt 7 oktober uit op Nintendo Switch Nieuws van 23 juni 2022
Resident Evil Village en No Man's Sky komen naar PlayStation VR2
Resident Evil Village en No Man's Sky komen naar PlayStation VR2 Nieuws van 3 juni 2022
No Man's Sky Leviathan-update voegt expeditie met roguelike-elementen toe
No Man's Sky Leviathan-update voegt expeditie met roguelike-elementen toe Nieuws van 25 mei 2022
No Man's Sky-maker Hello Games werkt aan 'ambitieuze' nieuwe game
No Man's Sky-maker Hello Games werkt aan 'ambitieuze' nieuwe game Nieuws van 14 april 2022
Hello Games brengt Sentinel-uitbreiding uit voor No Man's Sky
Hello Games brengt Sentinel-uitbreiding uit voor No Man's Sky Nieuws van 16 februari 2022
Hello Games brengt deze zomer No Man's Sky uit voor Nintendo Switch
Hello Games brengt deze zomer No Man's Sky uit voor Nintendo Switch Nieuws van 10 februari 2022
Meer producten en artikelen
Games Hello Games

Reacties (58)

-Moderatie-faq
58
58
33
1
0
20
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
MrFax 27 maart 2024 21:36
En nog steeds echt *alles* gratis. Ik snap niet waar Hello Games het geld vandaan haalt om zo lang zulke grote updates gratis uit te geven.

Wat begon met leugens en een afgeraffelde game eindigt met de grootste dev-comeback allertijden. Het spel is echt zeer volwassen geworden en zeker een hele grote aanrader. Zeker met meerdere mensen te gelijk.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 06:23]

Wolfos
@MrFax27 maart 2024 23:13
Het is zo'n klein team dat ze volgens mij meteen na de launch al genoeg binnengeharkt hadden om tot hun pensioen door te kunnen gaan. Hielp ook mee dat ze wel €60 vroegen voor de game, wat voor een indie game een nogal ongebruikelijk hoge prijs is.

En ik zou ze niet teveel lof geven. Het was een vreselijk voorbeeld voor de industrie dat neptrailers tot zoveel succes leiden. Eerlijkheid word helaas door de markt gestraft.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 06:23]

L0g0ff @Wolfos27 maart 2024 23:30
Je zou deze docu eens kunnen kijken: https://www.youtube.com/watch?v=O5BJVO3PDeQ . Die lead developer heeft zich mee laten zuigen in het sales verhaal en kon niet meer terug. Eigenlijk was het best treurig. Maar hij heeft er keihard aan gewerkt om uiteindelijk alles alsnog waar te maken. Ik heb diep respect voor die man en zijn team dat ze ondanks alles bleven doorgaan naar belofte te maken en daarna zelfs door te gaan om de game mooier en mooier te maken zonder extra te hoeven betalen.
Wolfos
@L0g0ff28 maart 2024 00:02
Maar ze hadden de game nooit kunnen doorontwikkelen als ze niet in de mediaandacht waren gekomen met die neptrailer. Er zat zelfs een UI bij om het te laten lijken alsof het in-game was.

Dat heeft een nogal verkeerd signaal afgegeven richting de rest van de industrie - het loont om meer te beloven dan je waar kunt maken. 8 jaar later is geen enkele grote game nog af bij de release, en dat zijn juist de meest succesvolle projecten, hoe zou dat nou komen 8)7

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 06:23]

Arunia @Wolfos28 maart 2024 07:36
Dat komt alleen niet hier door. Want voor die tijd was dat al aan de gang.

Vind het zelf noemenswaardig dat ze er nog steeds tijd in stoppen. Een kleine developer die zich mee heeft laten slepen met de woorden van grotere partijen. Nee, het had absoluut niet op deze manier moeten gaan, maar menig developer had het gewoon een "stille" dood laten gaan.

Ik heb het spel toen gekocht bij de launch en uitgespeeld. En ja, het was leeg, absoluut. Maar heb andere spellen gehad waar ik meer het gevoel had dat de aankoop zuur is geweest.
Heb het spel met veel plezier gespeeld als ervaring. Zo heb ik het altijd gezien.

Moet nog met alle aanpassingen eens opnieuw starten met het spel, maar dan is het wel weer moeilijk inkomen. Daar baal ik dan wel weer van.

[Reactie gewijzigd door Arunia op 23 juli 2024 06:23]

Zoop @Arunia28 maart 2024 15:00
Grootste probleem was daarom denk ik echt die leugens. Want het spel was echt op zich niet verkeerd, ja, een beetje leeg, maar zeker een aardig experiment in procedural generation, en met een belofte dat dit verder uitgebouwd wordt, is dat eigenlijk allemaal prima. Iemand die het spel kocht en speelde zonder naar het media circus geluisterd te hebben kan best een aardige ervaring met het spel hebben.

Maar er waren zaken beloofd, multiplayer als simpel voorbeeld, dat 2 personen samen naar dezelfde plek toegingen, en elkaar gewoon niet konden zien. Zoiets gaat gelijk viral en wat een shitstorm je hebt. En zo waren er nog tal van leugens.

Hadden ze een wat eerlijkere media campagne gehouden dan was er waarschijnlijk allemaal niet zo veel aan de hand, maar ja, hadden ze dan wel zo veel geld binnen geharkt?
LANterfantje @Zoop29 maart 2024 11:11
Er was niets qua multiplayer 'beloofd', eerder werd in 2 interviews gesteld dat de kans om tegelijk op dezelfde planeet te komen enorm klein was ook eentje waarin ze multiplayer niet als prioriteit stelden, want dat zou het spel een slechte multiplayer experience maken.

Interpretatie maakte het dat het voor de ogen van consumenten een multiplayer spel werd, omdat er nog steeds een kans kleiner dan nul was dat het kon gebeuren.
Dit was inderdaad dom van Sean Murray om te zeggen, want het sluit multiplayer niet uit, maar zegt ook niet dat het een feature is.

Verder in andere interviews werd veel gepraat over wat het team graag wilde toevoegen, wat uiteindelijk werd geïnterpreteerd als een waslijst aan gebroken beloftes op launch, die ze nu wel nog stilletjes aan het toevoegen zijn.
Het is een goed voorbeeld waarom een developer geen features moet gaan verkondigen, terwijl een hoop van die features nog niet door een testfase zijn, en een final product nog op de horizon ligt.

Kort om: er was niets beloofd, maar door slechte communicatie werd dat wel geïnterpreteerd.
Het team heeft hun verantwoordelijkheid er voor genomen, en is nu al 8 jaar na release nog steeds bezig om features toe te voegen waarvan men dacht dat het in de complete launch package zat.
Zoop @LANterfantje29 maart 2024 11:28
Het meer vertellen dan dat je daadwerkelijk verkoopt doen er wel meer en de meeste komen er mee weg. Todd Howard is er ook zo eentje. Laatste keer dat ik naar een speech van hem heb geluisterd ging het over Fallout76, hoe ze de game engine opnieuw opgebouwd zouden hebben om multiplayer te accomoderen, het hele lighting systeem is op de schop gegaan etc. Allemaal overdreven marketing praat, want het spel ziet er gewoon uit als een licht opgepoetste fallout4 en het is niet alsof dat multiplayer gebeuren zo bijzonder en robuust is. Hoop blabla dus (en daar bovenop het omhoogpraten van de pre-order gadgets die nogal tegenvielen). Zo'n titel is echter groot genoeg dat ze met dit soort onzin praat weg komen (nadat ze dan wel fatsoenlijke tasjes weggaven), er zijn genoeg mensen die dat soort presentaties nooit zien, het handjevol oplettende fans dat mekkert op Reddit valt dan te verwaarlozen.

Maar zoiets als No Mans Sky, een indie developer die zich nog moet bewijzen (in deze vorm dan in ieder geval) maar wordt wel op dezelfde manier opgehyped, die moeten het op het begin meer hebben van dit soort communities en als die dan juist collectief gaan klagen, dan heb je de shitstorm dat de release van NMS was (ondanks menig AAA-titel dus wel met dat soort bs wegkomt). Of het nou echt leugens waren (wellicht iets te hard woord hiervoor) maar eerder meer plannen waarvan niet duidelijk was hoeveel er al in zou moeten zitten of nog zou moeten komen, maakt niet zoveel uit, het gaat om hoe het geïnterpreteerd werd. En daar kan je de community niet echt de schuld van geven.

Wellicht niet helemaal eerlijk en terecht, maar mag duidelijk zijn dat ze marketing en communicatie niet handig gedaan hadden. Menig AAA dev trekt dan prompt de stekker uit zo'n project, dus absoluut props hoe lang NMS het volhoud en dat het echt een degelijke game is geworden.
Cergorach
@L0g0ff28 maart 2024 07:21
Ik denk dat dit het perfecte voorbeeld is van fake it until you make it is! Een succes worden door de boel te belazeren is niet iets waar ik heel veel respect voor kan opbrengen. Het enige wat erger was geweest was als ze het na de launch niet allemaal hadden gefixt, wat ook heel vaak voorkomt in de games industrie.
batteries4ever @Cergorach28 maart 2024 09:03
Over dat begin: ja dat was zeker niet wat beloofd was. Maar de developers hebben niet gewoon het geld genomen, maar er kei en keihard aan gewerkt om de beloftes ook waar te maken en als dat geen lof verdiend dan weet ik het ook niet meer. Inmiddels is het spel vele grotere franchises voorbij gestreefd. Hoeveel spellen van grote clubs zijn dan uiteindelijk hun geld niet waard? Met een klein clubje zo'n spel te beginnen is eigenlijk waanzin - maar ze hebben het gered! Een tikje positievere toon is dan ook op zijn plaats...
kr4t0s @Wolfos28 maart 2024 07:47
Deze games is bijna altijd met korting te krijgen op Steam nu ook 50% korting. Deze staat op mijn wishlist krijg er regelmatig mail dat game weer on sale is, maar geen tijd ervoor.
Nokterian @MrFax27 maart 2024 22:48
Met iedere gratis update Hello Games doet, worden er nog steeds op alle platforms waar het verkrijgbaar is nog altijd verkocht.

Want veel mensen zien bijvoorbeeld deze trailer voor het eerst en gaan op onderzoek en kopen als nog de game, ze verdienen nog steeds geld omdat mensen de game gewoon kopen.

Het feit dat ze nog er niet mee klaar zijn laat zien hoe door de jaren heen de game zelf gewoon erg goed is geworden.
Llopigat @Nokterian28 maart 2024 01:18
Ja er zouden nog wel wat dingen bij kunnen. Verschillende continenten op planeten met verschillende natuur enzo. En de ruimtestations zijn een beetje eentonig.
Cowamundo @Llopigat28 maart 2024 06:19
En de ruimtestations zijn een beetje eentonig.

Je had het artikel vast nog niet gelezen of het filmpje bekeken?
Llopigat @Cowamundo28 maart 2024 09:25
Ja in de titel staat het maar in het artikel staat verder niks over de ruimtestations, alleen over de ruimteschepen. Dus ik dacht dat dat een foutje was eigenlijk.

En nee filmpje niet bekeken, ik heb te weinig geduld voor filmpjes.

Maar tof dat dit aangepakt wordt. Ik ben er pas sinds kort mee begonnen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 06:23]

Probook8979 @Nokterian28 maart 2024 00:12
Heel benieuwd!
FritsBruin18 @Nokterian28 maart 2024 08:36
+1 Helaas mag ik van ... na 11 jaar geen plusjes meer geven |:(
Homeland @MrFax27 maart 2024 22:08
Klein team, paar miljoen in sales binnenhalen en ze houden het vrij makkelijk jaren lang vol. Verkopen zullen met elke nieuwe update weer even toenemen, daarnaast een stroom geld vanuit MS vanwege Gamepass.

Dit krijg je als je een team met passie hebt, die niet voor het grote geld gaan want dan hadden ze gewoon No Mans Sky 2 en 3 etc. uitgebracht of Season Passes waar je telkens voor moet betalen.
himlims_ @Homeland 28 maart 2024 01:07
Zie de game: “helldivers 2”

- beperkte aanschaf prijs (30-40€)
- dlc beschikbaar, maar 100% te unlocken zonder 1€ uit te geven
- pay2win is er niet
- dikke gameplay voor indie-game prijs

Dus het kan wel, mits alle sterren juist staan, als indie ontwikkelaar een breed publiek aanspreken. Zonder commercieel door het gaatje te gaan.

Hopelijk is deze game/visie een nieuw standaard in de toekomst
GenomDalar @himlims_28 maart 2024 06:36
Iedereen weet dat dit kan, dat is in het verleden al voorgekomen. Echter zijn de grote studios EA, Ubisoft e.d. die de kleine studios hebben opgeslokt erg gulzig en gierig geworden en melken ze games uit met betaalde DLCs en 'live gaming experience'.
LA-384 @himlims_28 maart 2024 07:04
Is €30-40 tegenwoordig een "beperkte, indy-game aanschafprijs"?!

Persoonlijk vind ik dat al erg veel voor bijvoorbeeld een GTA 6.
YopY @LA-38428 maart 2024 10:33
Kleine indie games: tot en met €15,-, AAA games zijn €60 tot €70. Helldivers is geen AAA game, maar ook geen kleine indie titel; de studio erachter, Arrowhead Game Studios, heeft 100 medewerkers. Past lekker in de middenmoot denk ik. Ter vergelijking, Hello Games heeft 26 medewerkers.

Mensen (in het algemeen) denken teveel in "AAA of indie", en d'r is niks tussen, maar dat klopt dus niet.

Maar, het helpt ook niet dat er geen officiele "gradatie" van games is, dwz, AAA, AA, A, B, C, D, etc games; dat zegt ook al snel iets over kwaliteit of reviews namelijk, wat niet eerlijk is; er zijn meer dan genoeg kleine indie games die een 10 krijgen in reviews, bijv. Hollow Knight dat door maar 2, 3 mensen ontwikkeld is, 4 als je de componist erbij telt.
hrigteri @YopY28 maart 2024 14:01
ik denk dat Manor Lords een geweldig voorbeeld is.
Indie game. 1 ontwikkelaar.
Doet weinig onder voor veel AAA games. Plat gezegd is Manor Lords beter dan City Skylines 2 (maar bij CS2 hebben ze natuurlijk heel veel meer slagkracht en ze gaan die game wel uitmelkendoorontwikkelen.
Knolselderij @LA-38428 maart 2024 09:55
€30-40 vind je veel voor GTA6? wat een belachelijke mening 8)7
Jij vindt dat alles gratis moet zeker?
DBTHECHOSEN @Knolselderij28 maart 2024 15:08
Haha, echt hé
LA-384 @Knolselderij28 maart 2024 19:21
Nee? Waarom zou ik vinden dat alles gratis moet?
Vooruit, "erg hoog" voor een spel als GTA 6 is misschien wat overdreven, maar een normale prijs zou ik het wel vinden.

Ik vind de prijzen van veel spelletjes tegenwoordig exorbitant hoog. Ik speel dan ook nog maar zeer weinig spelletjes, wellicht dat dat er ook mee te maken heeft (in twee richtingen).
Verwijderd @MrFax27 maart 2024 22:11
En nog steeds echt *alles* gratis. Ik snap niet waar Hello Games het geld vandaan haalt om zo lang zulke grote updates gratis uit te geven.
Niet gratis: inbegrepen in de prijs van het spel.

Neemt niet weg dat de nieuwsberichten over dit spel al jaren consistent een goed nieuws feest zijn.
MrFax @Verwijderd27 maart 2024 22:22
Ik heb NMS sinds release, dus voor mij is het "gratis". Ik vond het spel al goed op release, als je de leugens over multiplayer even wegneemt. Niet echt heel veel te doen, maar je kon er je eigen avontuur van maken. Nu heb je wel veel en veel meer handholding, waardoor het echt een spel is geworden en niet een planet exploration sandbox.

Je kan het nog steeds als een volwaardige sandbox spelen, maar dat hoeft dus niet meer. Je hebt zelfs een modus waar je door de hele story geleidt wordt zonder dat je alles zelf moet gaan ontdekken (als je een nieuwe character maakt dan krijg je die optie).

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 06:23]

Yggdrasil @MrFax28 maart 2024 12:05
Het wordt ook nog steeds verkocht, dus blijft er geld binnenkomen. Hoeveel weet ik niet. Ik heb het zelf pas enkele maanden geleden gekocht toen ik een PSVR2 headset kocht.
computerjunky 27 maart 2024 21:56
Blijft een leuke game maar na een uur of 15 heb je het toch wel gehad. De verhaal lijn is flinterdun en veel meer als een veredelde bouw/ survival simulator is het dan niet meer. HJeb hem 2 keer gespeeld maar blijf op ongeveer dezelfde tijd afhaken door gebrek aan content.
Accretion @computerjunky27 maart 2024 22:37
Een ander 'space exploration' spel is 'Elite Dangerous', ik geloof dat die nog minder gameplay elementen heeft.

Maar het ding is dat je met deze games een beetje je eigen doelen moet zetten; of soms ook moet kunnen genieten van doelloos 'exploren'; dat is het idee van de sandboxes.
fre0n @Accretion27 maart 2024 23:04
Het is ook een hele gave base builder, op diverse planeten en zonnestelsels outposts maken met star gates, en naar je eigen mothership toewerken is supervet. Das niet in 15 uur klaar
iqcgubon @Accretion28 maart 2024 09:11
Ondanks dat er in ED geen fluit te doen is heb ik er toch 800+ uur inzitten haha :+ Gewoon de ruimte verkennen is al cool genoeg voor mij. 65k ly club 8-)
Accretion @iqcgubon28 maart 2024 09:53
Ja, exact mijn punt.

Juist spellen met een 'storyline' heb je na een x aantal uur uitgespeeld.
De spellen waarin je je eigen doelen kan zetten en verkennen; zijn juist eindeloos.
YopY @Accretion28 maart 2024 10:37
Mits je je eigen fun kunt maken of je eigen doelen kunt stellen; persoonlijk ben ik daar wat minder in, ook al heb ik ook 200+ uur ergens in Elite gestopt. Minecraft is ook zo eentje, ondanks dat ze daar uiteindelijk wel een doel / eindbaas in gestopt hebben is het uiteindelijk een "doe je eigen ding" soort game.

Dat gezegd hebbende, ik vond Elite toch beter bij me passen dan NMS. Maar in beide gevallen moet je er echt even voor zitten denk ik. Bij NMS haakte ik uiteindelijk af omdat het voelde alsof je bij elke jump eerst weer moet landen en van die kristallen moet opzoeken om verder te kunnen, dat werd snel grindy.

Elite wil ik altijd nog weer eens naar terug, lange reizen maken en dergelijke, maar daar heb ik veel ongestoorde tijd, comfort, en een VR bril voor nodig :+
TNG128MB @Accretion28 maart 2024 12:38
Is al jaren hetzetzelfde. DIt jaar 4 nieuwe schip "varianten" en recent het Thargoid moederschip bijgekomen. Voor de rest is het nog steeds dezelfde content sinds de Odyssey release.
Net nog eens gespeeld na 1,5 jaar stofvangen en dat draait nog altijd even bagger. Speel je lekker op Ultra aan locked 90fps in de ruimte, kom je in de buurt van een settlement en zakt alles naar 20 fps ...
AlfABetA @computerjunky27 maart 2024 23:07
Ik heb het vaker geprobeerd, en het spel houd je in het begin best bezig, maar als je erachter komt dat eigenlijk bijna niets in het spel er toe doet, en geen echt doel heeft, haak ik snel af,. Een beter schip maakt eigenlijk niets uit, of een ruimte of droids gevecht, heb er nog nooit een verloren. Een basis bouwen en voedsel produceren, waarvoor? je hebt altijd voldoende. Minen? zoek gewoon de beste planeet en scan voor de beste resources, en je hoeft nooit meer aan geld te denken. Exploration? voelt snel vervelend. en er is niets spannends aan. In het begin grinden, daarna voelt het aan als een veredelde facebook game voor mij. Had nog nooit het gevoel na een game gespeeld te hebben, van "dit is echt verloren tijd, wat heb ik nou eigenlijk gedaan in deze game wat er echt toe doet" Ben toen Empyrion galactic survival gaan spelen, en hoewel geen perfecte game, toch veel meer plezier mee gehad. krijgt ook nog steeds updates. Goed natuurlijk voor die mensen die er wel plezier aan hebben, dat ze nog zoveel updates uitbrengen.
MneoreJ @AlfABetA27 maart 2024 23:39
dit is echt verloren tijd, wat heb ik nou eigenlijk gedaan in deze game wat er echt toe doet
Ik snap het gevoel wel, maar je moet je wel bedenken dat dit natuurlijk voor elk spel geldt. Zelfs als je bij wijze van de wereld gered hebt als dappere avonturier is het nog steeds allemaal maar een spelletje en heb je aan het eind alsnog niks gedaan dat er "echt toe doet". Het enige waar het om gaat (kan gaan) is of je jezelf vermaakt; virtuele zingeving kan daar zeker een factor bij zijn, maar dat blijft enorm persoonlijk. Hele volksstammen vermaken zich met eindeloos dezelfde game loop spelen, in diverse genres.
PdeBie @AlfABetA28 maart 2024 09:07
Ik heb het vaker geprobeerd, en het spel houd je in het begin best bezig, maar als je erachter komt dat eigenlijk bijna niets in het spel er toe doet, en geen echt doel heeft, haak ik snel af,.
Idem hier helaas. Vaak paar uurtjes spelen (meerdere pogingen gedaan), maar dan raak ik spel vaak niet meer aan.

Komt wellicht ook doordat ik voornamelijk solo speel. Denk dat als je met vrienden speelt dat het dan beter vol te houden is.
LordLuc 27 maart 2024 22:22
De gift that keeps on giving!! Ik kom steeds weer terug bij dit spel.
Blijf het fascinerend vinden. De gameplay loop trekt mij aan als een magneet. Maar ja ik ben dan ook een gigantische sci-fi space nerd, Star Trek, Stargate, The Expanse, Mass Effect Trilogy, Halo.
En nu heb ik een Quest 3 dus ga ik alles in VR ontdekken.
jackyallstar @LordLuc28 maart 2024 00:18
Check de alpha Star Citizen is. Klinkt als iets wat in je straatje past en waar je veel mensen met de zelfde passie zult vinden. Ik kan me namelijk volkomen vinden in je voorkeuren, en het is mijn lievelingsgame geworden ondanks dat het nog een alpha is en de development volgen een aardige bumpy ride is:)
bzuidgeest @LordLuc27 maart 2024 22:41
All die series die jij noemt hebben tenminste een fatsoenlijke verhaallijn of achtergrond. Dit spelletje heeft niets dat de moeite waard is op dat gebied.
prld 27 maart 2024 21:33
Super update met eindelijk lang verwachte updates van ruimteschip customizen en ruimtestation die er eindelijk anders uitzien, ben ondertussen toch wel stiekem benieuwd naar versie 5.

[Reactie gewijzigd door prld op 23 juli 2024 06:23]

WORPspeed 27 maart 2024 22:38
Ik ben blij dat er steeds meer updates komen. Had em rond release gehaald en was er al snel klaar mee. Niet om de gebroken beloftes (zo dicht volgde ik t spel niet), maar omdat er te weinig te doen is in t spel. Amper een verhaal en dat resources verzamelen zodat je resources kan verzamelen in een andere sterrenstelsel stelt ook niet veel voor.
Wanneer de core van t spel leuk wordt om te spelen kom ik wel terug. Hoop dat t nog gaat gebeuren want dan zijn alle deze extra updates opeens een stuk leuker ernaast
batteries4ever @WORPspeed28 maart 2024 09:09
maar dat is toch bij veel games zo? WoW: dood 15 beesten, vind een object, krijg een beetje meer power enz. enz. En wat is het doel van MSFS? Ja, je vleigt van A naar B, zonder doel: de vlucht zelf is het doel!
Het alternatief is een verhaal b.v. The last of Us of Horizon: Call of the Mountain. Dat is leuker, maar als je ergens niet verder komt dan is dat het ook, en als je het uitgespeeld hebt kan het in de kast. Dit is letterlijk een universum waar je kunt blijven exploreren.

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 23 juli 2024 06:23]

WORPspeed @batteries4ever28 maart 2024 09:36
In Wow is de combat tenminste leuk, krijg je nog gear, wordt je sterker. Voor zo ver ik speelde in NMS kreeg je af en toe een iets sterker multitool, was combat nooit leuk, leken alle gebieden te veel op elkaar en was de 'loot' bijna nooit interessant
JacOwns7 28 maart 2024 08:26
Heel gaaf!
De game miste inderdaad een "Pimp My Ride" functie en om een bepaald soort model/kleur van een schip te krijgen moest je al snel seeds vinden of met je safe game gaan knooien. Staat op dit moment niet meer op mn PC maar ga dit zeker weer eens proberen.
Berehum 28 maart 2024 13:25
Ik heb dit spel echt te weinig gespeeld voor de hoeveelheid content. Ik mis wat sturing, en ben daarom maar een beetje aan het rondvliegen meestal. Heeft iemand tips over hoe je een beetje een start kan maken in NMS en wat verder leuk is om te doen?
NoManSky @Berehum28 maart 2024 14:25
Begin een nieuwe expeditie.
Van daaruit start je redelijk makkelijk en je krijgt nog eens mooie rewards.
Speel het al vanaf het begin 🙃

Daarna ga je je eigen weg. Piraat, handelaar, reiziger,...
Ik ben alles wat 😝

Mijn PSN: Zondah
Rogers 27 maart 2024 22:57
Dit als een MMO lijkt mij wel vet. Voor single player ziet het wat dood uit.
Manatwork @Rogers28 maart 2024 21:51
Voor zover ik weet is deze game multiplayer.
1Joshua5 28 maart 2024 07:54
Wat we zien is ondanks alle updates, dat NMS nog steeds niet succesvol is. Ikzelf vind het een bagger game. En ipv het spel echt recht te doen. Werkt dit zogenaamd kleine team al 5 jaar aan een andere.

Grappig dat de Solo developer van Stardew Valley. Sinds de 1.6 update meer actieve spelers heeft een 2d pixel game dan NMS momenteel 111k vs NMS 7K. En de trend jarenlang was 8k voor NMS en 30+ voor SV.

Echt een geval hoe niet een game te releasen, en updates trekken het project niet meer vlot.
NoManSky @1Joshua528 maart 2024 14:39
Spel heeft inderdaad een slechte start gemaakt, maar hey... Kijk wat het nu geworden is! Niets in-game aankopen, geen passes kopen, 1x kopen en klaar! Geen pay to win.

Deze update is nog maar het begin.
Komen er nog.
ZinloosGeweldig @1Joshua528 maart 2024 17:22
De ontwikkelaars van het spel kunnen waarschijnlijk de rest van hun leven teren op de verdiensten van dit spel. De Reviews op Steam zijn 'Grotendeels Positief'. Recente Reviews 'Erg Positief'. Maar de game is niet succesvol, want? Jij vindt het een bagger game?
1Joshua5 @ZinloosGeweldig8 april 2024 23:41
Wat begrijp je niet? Dat volgens Steam Charts er gem over de jaren 8k daily spelers zijn van NMS en rond de 38k voor stardew valley. Dan heb ik het nog niet gehad over beide updates waar SV iets van 145k een record had en NMS ruim 100k minder. Het gaat om cijfers die in dit geval mijn mening over het spel bevestigen en velen met mij.
ZinloosGeweldig @1Joshua59 april 2024 16:57
Ik begrijp dat jou definitie van succesvol “Evenveel of meer daily spelers als/dan Stardew Valley” is?
Aadzor 28 maart 2024 11:28
Heel gave update. Ik blijf dit spel zo af en toe weer pakken (voor de Switch).

Gaat wel een domper worden voor mensen die hielden van ‘ship hunting’.
NoManSky @Aadzor28 maart 2024 14:37
Zoals ik 😭🙄

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.