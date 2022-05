Hello Games brengt Sentinel-uitbreiding uit voor No Man's Sky

Hello Games heeft woensdag een nieuwe gratis uitbreiding beschikbaar gemaakt voor No Man's Sky. De uitbreiding bevat onder meer grote vijandige robots, nieuwe upgrades voor wapens en een veranderd gevechtssysteem.

De ontwikkelaar zegt dat de update "een herziening van het gevechtssysteem en de vijanden bevat, om het spel uitdagender te maken". Zo is een van de nieuwe vijanden een gigantische robot, die is uitgerust met een vlammenwerper. Gevechten zijn gevarieerder en verlopen sneller, onder meer door aanpassingen aan de vuursnelheid. Ook heeft Hello Games aan de camera-instellingen gesleuteld, waardoor de gevechten "dynamischer" in beeld worden gebracht.

De uitbreiding brengt nieuwe wapen-upgrades met zich mee en voorziet de projectielen van de Multi-Tool van nieuwe effecten. Het is nu zelfs mogelijk om je eigen robots te bouwen, die je vergezellen bij het verkennen van de planeet.

Verder ondersteunt de pc-versie van de game AMD FidelityFX Super Resolution 1.0, dat voor betere beeldkwaliteit en een hogere framerate moet zorgen.

No Man Sky's Sentinel-update is nu uit op pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S. De uitbreiding is ook beschikbaar voor beide Game Pass-versies.