No Man's Sky-update voert universum-'refresh' door met gevarieerdere planeten

Hello Games heeft details gedeeld over No Man's Sky-update 5.0. Deze update moet het volledige universum van de game 'verversen' met gevarieerdere werelden. Ook wordt de kwaliteit van water en wolken verbeterd en krijgt de game nieuwe gameplayfuncties.

No Man's Sky-updateversie 5.0, genaamd Worlds Part I, is per direct beschikbaar. Volgens de ontwikkelaar wordt het universum van ruimtegame No Man's Sky hiermee 'volledig vernieuwd'. Planeten in het universum zijn volgens de ontwikkelaar 'getransformeerd op wilde en radicale manieren'. Hello Games noemt bijvoorbeeld de introductie van zwevende eilanden, die door zwaartekrachtvervormingen op bepaalde planeten zijn verschenen.

Daarbij introduceert de studio verschillende grafische upgrades, waaronder gedetailleerdere wolken en schaduwen. Water is nu ook realistischer, met golven en reflecties. Daarbij worden ook andere atmosferische effecten verbeterd, waaronder die van sneeuwbuien, zware regenstormen en dwarrelende stofdeeltjes. Verder krijgt de game 'volledige windsimulatie', van zachte wind waarbij gras en blaadjes ritselen, tot stormen waarbij bomen beginnen te 'schommelen'.

Hello Games voert ook enkele nieuwe gameplayfuncties door, waaronder een nieuwe expeditie, de mogelijkheid om solar-ruimteschepen aan te passen, de optie om ontdekte planeten, flora, fauna en sterrenstelsels op ieder moment te hernoemen, DLSS3 en meer.