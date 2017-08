Nieuwe update No Man's Sky bevat quick-travel en wijzigingen in verhaal

Ontwikkelaar Hello Games heeft een update aangekondigd voor het spel No Man's Sky. In de nieuwe versie worden verbeteringen aan de verhaallijn doorgevoerd en krijgen spelers quick-travelmogelijkheden. De gratis update komt deze week beschikbaar voor alle spelers.

In versie 1.3, die de naam Atlas Rises draagt, kunnen spelers via portalen snel tussen locaties reizen. Dit blijkt uit een email die is verstuurd naar mensen die deelnamen aan de alternate reality game Waking Titan. Dit was een online speurtocht waarbij deelnemers onder meer radio-uitzendingen moesten ontcijferen om meer niveau's van Waking Titan vrij te spelen.

No Man's Sky bestaat vandaag één jaar en onderging tijdens zijn bestaan grote veranderingen. Zo kreeg het spel nieuwe speelmodi en werden er meerdere nieuwe voertuigen geïntroduceerd. Het is nog niet bekend of de nieuwe update nog meer aanpassingen doorvoert; Hello Games-directeur Sean Murray zegt de volledige patchnotes te publiceren voordat de update deze week uitkomt.