Borderlands-ontwikkelaar werkt aan 1vs1-shooter

Ontwikkelaar Gearbox heeft een website voor Project 1v1 online gezet. Onder die codenaam werkt de studio aan een nieuwe first-person shooter, waarin twee spelers het tegen elkaar moeten opnemen. De studio wil in de zomer een test uitvoeren.

Veel details geeft Gearbox nog niet. Op de website staat dat het gaat om een competitieve fps, die de snelle actie van een shooter combineert met de strategie van kaartverzamelgames. Verder meldt de ontwikkelaar dat er deze zomer nog een korte gesloten 'technische test' zal plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden.

Tijdens de test zijn er drie gamemodes speelbaar: Ranked, Challenge en Arena. In de eerste worden spelers met elkaar gematcht aan de hand van hun eerdere prestaties. Door potjes te winnen verdienen spelers experience en crates met daarin kaarten. De Challenge-modus telt niet mee voor de ranking en in de Arena-modus moeten spelers de Arena-kampioen verslaan om zijn plaats in te nemen.

De test dient om de infrastructuur op de proef te stellen, maar Gearbox wil ook polsen wat de mening is van gamers over het nieuwe spel. De resultaten van die test zullen de verdere ontwikkeling van het spel beïnvloeden. Wanneer de game daadwerkelijk uit moet komen, is nog niet duidelijk.