Door Mark Hendrikman, zaterdag 8 april 2017 12:38, 46 reacties • Feedback

Submitter: jeabakker

Gamestudio Gearbox ziet af van een samenwerking met gamemarktplaats G2A nadat hun overeenkomst onder de aandacht van de media kwam. Gearbox besloot eerst nog enkele eisen aan G2A te stellen om de samenwerking acceptabel te maken, maar dat liep op niets uit.

Gearbox ging een samenwerking aan met G2A voor de verkoop van de verzamelaarseditie van Bulletstorm: Full Clip Edition. In reactie hierop besloot YouTube-gamecriticus John Bain, ook wel bekend als TotalBiscuit, geen verdere 'zendtijd' meer te besteden aan games van de studio. Hierdoor kreeg hij de studio uit Texas zover om met hem om de tafel te gaan zitten om in kaart te brengen wat er precies zo afkeurenswaardig zou zijn aan een samenwerking met G2A. In de gaminggemeenschap staat G2A al langer bekend als een dubieuze marktplaats.

Bain overtuigde Gearbox door middel van een parate verzameling bronnen van het feit dat G2A het makkelijk maakt voor verkopers om onterecht verkregen gamecodes op het platform te verkopen. Diezelfde bronnen levert hij ook aan in zijn eigen verklaring omtrent de zaak. Codes die te koop zijn op G2A zijn veelal goedkoper dan op bijvoorbeeld Steam, maar naar alle waarschijnlijkheid is het overgrote deel van deze codes het resultaat van een creditcard-aankoop waarvan het bedrag daarna weer gestorneerd is. Ontwikkelaars en uitgevers lijden dus verliezen door de praktijken van G2A en de daar aangesloten verkopers. Zo zou SpeedRunners-ontwikkelaar tinyBuild bijna een half miljoen dollar aan winst mis zijn gelopen.

Daarnaast biedt G2A ironisch genoeg een fraudebeschermingsdienst tegen een meerprijs. Het gaat om een maandelijks bedrag en de dienst is moeilijk uit te schakelen voor de gebruiker.

De eisen die Gearbox stelde waren duidelijk. De fraudebescherming van G2A moest gratis gemaakt worden en er moest een api opgezet worden zodat ontwikkelaars en uitgevers frauduleuze gamecodes kunnen laten verwijderen. De vraag aan G2A was om een verklaring van intentie te geven om deze zaken aan te pakken. Daaropvolgend had het bedrijf verschillende termijnen om de verschillende maatregelen te implementeren. Deze termijnen varieerden van 30 tot 90 dagen.

Gearbox gaf als deadline voor de intentieverklaring de release van de Bulletstorm-remaster op Steam. Die vond gisteren plaats en G2A heeft in de tussentijd niets van zich laten horen. De samenwerking met G2A gaat dus niet door, zo bevestigt Gearbox ook tegenover Eurogamer.

De Amerikaanse gameontwikkelaar Gearbox Software is onder andere bekend van Aliens: Colonial Marines, Duke Nukem Forever, Borderlands en Battleborn.