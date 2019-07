Ontwikkelaar roept G2A middels petitie op om geen indie-games meer te verkopen

Mike Rose van de in Manchester gevestigde indie-studio No More Robots is een petitie begonnen waarin hij G2A oproept om niet langer indie-titels te verkopen. Gamemarktplaats G2A ligt al langer onder vuur van gameontwikkelaars, omdat het nogal eens om dubieuze verkopen zou gaan.

In de petitie roept Rose G2A op om indie-titels van de website te verwijderen en daarmee blijk te geven van de steun voor de game-industrie. Hij stelt dat het platform van G2A, waarop veelal relatief goedkope keys voor games worden verkocht, ontwikkelaars schaadt. Dat hangt volgens hem samen met het feit dat G2A iedereen de mogelijkheid geeft om heel eenvoudig illegale keys voor games te verkopen, zonder dat de website de transacties controleert.

De in de game-industrie heersende bezwaren tegen gamemarktplaatsen als G2A kwamen onlangs weer in het nieuws toen Rose op Twitter klaagde over een nieuw beleid van G2A over de weergave van advertenties op Google. Daarbij riep hij mensen op om games illegaal te downloaden in plaats van ze via G2A aan te schaffen. Volgens hem zien de ontwikkelaars in beide gevallen toch geen inkomsten binnenkomen en dan verkiest Rose liever de situatie waarin G2A ook geen inkomsten krijgt.

Rose krijgt nogal wat bijval van andere ontwikkelaars, zoals de Nederlandse Rami Ismail. Ismail riep gamers op om games te downloaden en niet via een key-verkoper aan te schaffen als ze te weinig geld hebben. Hij zegt dat sites als G2A ontwikkelaars heel veel tijd kosten, bijvoorbeeld in de vorm van het doen van onderzoek naar valse key-verzoeken en creditcardterugboekingen. Ismail zegt ook dat hij geen moeite heeft met piraterij, omdat 'niemand geld of tijd verliest'; dat laatste is volgens hem bij verkopen via G2A niet het geval.

De grijze markt voor gamekeys bestaat deels uit verkopers die met gestolen creditcardgegevens codes kopen en deze doorverkopen voor lagere prijzen. Keys die te koop zijn op G2A zijn veelal goedkoper dan op platforms zoals Steam, maar naar alle waarschijnlijkheid is een aanzienlijk deel van deze codes het resultaat van een creditcardaankoop waarvan het bedrag daarna weer gestorneerd is.

G2A verweerde zich tegen de kritiek door te stellen dat het ontwikkelaars tien keer het verloren geld bij terugvorderingen uitbetaald nadat de illegaal verkregen keys op G2A zijn verkocht. De website zegt dat het voor de transparantie een onafhankelijk bedrijf onderzoek laat doen naar zijn marktplaats. Dit bedrijf moet kijken of op G2A.com verkochte keys zijn verkregen door gestolen creditcards. G2A stelt daarbij dat de ontwikkelaars dan wel moeten bewijzen dat ze op deze manier geld hebben verloren. De gamemarktplaats stelt overigens dat slechts 8 procent van zijn inkomsten voortkomen uit titels van indie-studio's.