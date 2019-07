Film1 gaat door na overname door SPI International

De Nederlandse filmdienst Film1 zou oorspronkelijk per 1 augustus stoppen, maar de verschillende zenders en het on-demandaanbod worden vanaf die datum voortgezet door SPI International. Dit bedrijf neemt Film1 per augustus over van Sony.

SPI Interational heeft de zender en on-demandienst Film1 overgenomen van Sony Pictures Television. De nieuwe eigenaar zegt dat op basis van deze overeenkomst SPI eigenaar wordt van alle merkrechten die aan Film1 zijn gerelateerd. Het bedrijf gaat de vier filmkanalen van Film1 exploiteren en hetzelfde geldt voor alle digitale diensten in Nederland.

Begin mei liet een onderdirecteur van de communicatieafdeling van Sony Pictures Entertainment nog weten dat Film1 per 1 augustus zou stoppen met de tv-kanalen en de streamingdienst in Nederland. Sony zou van de dienst af willen door een slinkend aantal filmrechten, wat onder meer samen zou hangen met Disney die al zijn filmrechten heeft ingetrokken met het oog op de in aantocht zijnde streamingdienst Disney+.

Film 1 biedt overigens sinds juni een betaalde streamingdienst aan, zodat gebruikers zonder tussenkomst van een tv-aanbieder naar het aanbod kunnen kijken. De dienst kost acht euro per maand en bestaat uit on-demand aanbod en één lineaire zender, Film1 Premiere. Film1 heeft in totaal een viertal lineaire zenders: Film1 Premiere, Film1 Drama, Film1 Action en Film1 Family.

Filmdienst Film1 was tot 2015 eigendom van Liberty Global. Dit bedrijf moest het filmplatform in de verkoop doen nadat het Ziggo inlijfde. Het eigendom van Film 1 kwam in 2015 uiteindelijk in handen van Sony.