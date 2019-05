Film1 stopt per 1 augustus met tv-kanalen en streamingdienst in Nederland

Film1 stopt per 1 augustus met alle Nederlandse activiteiten. Daardoor zijn de televisiekanalen van de Sony-dochteronderneming en de streamingdienst vanaf dat moment niet meer beschikbaar. Volgens 'ingewijden' kon Sony niet meer genoeg filmrechten bemachtigen.

Dat schrijft MediaNieuws op basis van 'ingewijden' en een toelichting van Lisa Broock, de onderdirecteur van de communicatieafdeling van Sony Pictures Entertainment. Momenteel biedt Film1 als dochteronderneming van Sony nog meerdere televisiekanalen aan in Nederland. Ook heeft het een eigen filmstreamingdienst. Volgens de site komen alle activiteiten van Film1 in de komende maanden te vervallen. De televisiekanalen zijn per 1 augustus niet meer bereikbaar; wanneer de streamingdienst offline gaat is niet geheel duidelijk. Tweakers heeft Sony om een reactie gevraagd over het stoppen van de Film1-diensten.

Volgens 'ingewijden' waar MediaNieuws mee heeft gesproken hangt het einde van Film1 in Nederland samen met een strijd om filmrechten. Zo zou Disney alle filmrechten hebben ingetrokken, omdat het vanaf november een eigen streamingdienst Disney+ begint. Daarnaast zouden partijen als Netflix, Amazon Prime en Videoland 'premiumfilmrechten' willen bemachtigen. Vermoedelijk doelt MediaNieuws hiermee op exclusieve contracten waarmee films al dan niet tijdelijk exclusief op een bepaalde dienst beschikbaar zijn. Daardoor zou Film1 niet genoeg films meer kunnen uitzenden en zouden de activiteiten moeten stoppen, schrijft MediaNieuws.

Film1 was tot 2015 eigendom van Liberty Global, het moederbedrijf van UPC. Volgens De Telegraaf moest het bedrijf Film1, de opvolger van Canal+, verkopen als voorwaarde voor de overname van Ziggo. Sony nam Film1 toen over, zodat het de betaalkanalen kon gebruiken voor de verkoop van zijn films, zegt de krant.