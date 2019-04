NLZiet zegt livestreams na zomer te verbeteren en kijkt naar hogere framerate

NLZiet zegt dat het bezig is met het verbeteren van de algehele kwaliteit van de livestreams van tv-zenders. Volgens sommige klanten is die ondermaats. De tv-dienst gaat ook kijken naar het verhogen van de resolutie, bitrate en framerate.

NLZiet-directeur Niels Baas zegt tegen Tweakers dat de verbeteringen na de zomer zichtbaar moeten zijn. Dat hangt samen met de overgang naar een nieuwe provider voor de livestreams, het Britse Red Bee. Tijdens afgelopen dinsdagavond deed NLZiet een test, waarbij de dienst de huidige provider en de nieuwe inzette voor de livestreams van de voetbalwedstrijd Juventus-Ajax in de Champions League. Baas kan niet zeggen waar de problemen zich precies voordeden. Omdat de problemen pas bij de overgang naar Red Bee zouden moeten zijn opgelost, kan hij niet garanderen dat de komende halve finales van de Champions League probleemloos zullen verlopen.

Samen met Red Bee gaat NLZiet ook onderzoeken of het mogelijk is om de framerate te verhogen. Het gaat dan om livestreams zoals die van voetbalwedstrijden. RTL en NPO verzorgen de uitzendingen zelf; Red Bee zit er dan niet tussen. Alles op NLZiet heeft momenteel een standaardframerate van 25 beelden per seconde, wat bij streams van sportwedstrijden volgens sommige klanten niet fijn kijkt. Verder is het de bedoeling dat ook de resolutie van alle streams op NLZiet op termijn omhoog gaat. De huidige resolutie is 720p en die moet omhoog naar 1080p. Daarnaast is het de bedoeling dat de bitrate omhoog gaat van 4 naar 6Mbit/s.

Baas meldt dat de problemen niet direct op te lossen zijn met een uitbreiding van de servercapaciteit. Volgens hem is er momenteel genoeg capaciteit, maar heeft NLZiet ook te maken met piekverkeer dat afgehandeld moet worden via knooppunten in de netwerken van de internetproviders. Hij zegt dat voor het opvoeren van de kwaliteit van de streams wel extra capaciteit nodig zal zijn. Dat maakt dat het verhogen van de framerate, bitrate en resolutie niet zomaar kan.

NLZiet geeft op Twitter aan dat het dinsdagavond tijdens de voetbalwedstrijd te maken had met 'een enorme piek waardoor NLZiet tijdelijk niet optimaal gebruikt kon worden'. De dienst bood hiervoor zijn excuses aan en zegt hard te werken aan verbeteringen. Onder meer op Twitter is flink geklaagd over de kwaliteit van de streams van NLZiet. Onder meer tijdens beide wedstrijden tussen Ajax en Juventus waren er klachten over wegvallende verbindingen, veel bufferen, lage framerates of een in zijn geheel niet werkende dienst.