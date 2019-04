NLZiet wil meer tv-zenders toevoegen aan dienst

Tv-dienst NLZiet is in gesprek met aanbieders van tv-kanalen om die toe te voegen aan de dienst. Nu zitten alleen zenders van NPO, RTL en SBS erin, maar dat moeten er meer worden. Zo wil NLZiet een beter alternatief worden voor tv-abonnementen van providers.

NLZiet-directeur Niels Baas wil tegen Tweakers niet zeggen om welke tv-kanalen het gaat, maar het zijn in elk geval kanalen die in het basispakket van tv-aanbieders zitten. "Ongeveer 75 procent van de dingen die mensen lineair op tv kijken, zit al in NLZiet, maar er zijn nog niches die je niet kunt vinden in onze dienst. Die zouden we graag toevoegen."

NLZiet is een coöperatie van NPO, RTL en SBS, maar andere bedrijven kunnen zich daarbij aansluiten. Daarbij krijgen ze in ruil voor het toevoegen van hun programma's een deel van de opbrengst. Baas weet niet of en wanneer de gesprekken zullen leiden tot overeenkomsten.

Steeds meer klanten van de dienst zeggen dat ze geen tv-abonnement meer hebben. Momenteel heeft 36 procent van de NLZiet-kijkers volgens de enquête onder klanten geen tv-abonnement. Een paar jaar geleden was dat 21 procent. Dat aantal loopt gestaag omhoog, aldus Baas. "Het is niet zo dat dit een piek is, we zien dit elke maand een beetje stijgen."

NLZiet begon als terugkijkdienst voor programma's van de drie grote tv-zenderbedrijven in Nederland, maar heeft sinds 2017 ook live-tv. Via de dienst kunnen gebruikers veel Nederlandse programma's zonder reclame en in hoge kwaliteit terugkijken. Een abonnement kost 7,95 euro per maand.