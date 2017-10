NLZiet voegt live-tv toe aan dienst

Streamingdienst NLZiet heeft live-tv als functie toegevoegd aan zijn app en webclient. Daardoor kunnen gebruikers van de dienst naar zenders van NPO, RTL en SBS kijken zonder meerkosten. Daarnaast komt NLZiet beschikbaar voor de PlayStation 4.

Live-tv kijken was sinds de zomer al verkrijgbaar als bèta en is vanaf donderdag beschikbaar voor alle abonnees van de dienst. Gebruikers kunnen live kijken in niet nader gespecificeerde hoge kwaliteit, meldt de dienst. Met streamingdienst NLZiet was het voorheen alleen mogelijk om programma's van Nederlandse omroepen on-demand te kijken.

Met de nieuwe functionaliteit kunnen gebruikers twaalf zenders bekijken. Daarnaast is het met replay mogelijk om live-uitzendingen vanaf het begin terug te kijken. NLziet is een gezamenlijk initiatief van de NPO, RTL en SBS. Via de dienst kunnen gebruikers veel Nederlandse televisieprogramma's zonder reclame en in hoge kwaliteit terugkijken. Een abonnement kost 7,95 euro per maand.

Daarnaast kondigt NLZiet aan dat de dienst niet alleen werkt in de browser, in de apps voor iOS, Android en Samsung-tv's, maar ook op de PlayStation 4. De dienst belooft bovendien dat er ondersteuning voor meer apparaten zal volgen.