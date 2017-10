Vliegende bijenrobot kan in water zwemmen en ook weer opstijgen

Onderzoekers van de Amerikaanse Harvard-universiteit hebben een nieuwe versie van de RoboBee ontwikkeld. Het gaat om een twee centimeter kleine robot die in staat is om te vliegen, in het water te landen en te zwemmen, en vanuit het water weer op te stijgen.

De wetenschappers zijn erin geslaagd om de robotbij weer te laten opstijgen vanuit het water door gebruik te maken van een voortstuwingssysteem dat werkt met elektrolyse. De robot heeft een centraal reservoir dat gevuld wordt met water als hij naar de oppervlakte zwemt. Een elektrolytische plaat in dit reservoir vormt het water om tot knalgas; dit gas levert extra drijfvermogen, waardoor de vleugels van de robot boven het water uit geduwd worden. Vier kleine 'drijfpontons' houden de RoboBee in balans aan de oppervlakte. Vervolgens zorgt een vonk voor de ontbranding van het gas, waarmee de bij uit het water wordt gestuwd.

Doordat de RoboBee zo klein is, is er geen ruimte om aparte brandstof mee te nemen voor de lancering uit het water. Een dergelijke chemische reactie om de robot uit het water te lanceren is nodig, omdat de oppervlaktespanning van het water als het ware een bijna ondoordringbare muur vormt. Deze weerstaat meer dan tien keer het gewicht van het mechanische insect en meer dan drie keer het maximale stijgvermogen. De vorige versie van de RoboBee kon dan ook nog niet uit het water opstijgen.

De huidige RoboBee heeft een spanwijdte van 3 centimeter, weegt ongeveer 175 milligram en heeft twee insectachtige vleugels, die in de lucht 220 tot 300 keer per seconde slaan, terwijl dat in het water wordt teruggebracht tot maximaal 13 keer per seconde, omdat het mechanisme door de weerstand van het water anders kapot zou gaan.

De RoboBee heeft nog enkele belangrijke beperkingen. Zo is het ontwerp te klein om sensoren te integreren en evenmin is er ruimte voor een vlieggeleidingssysteem. Mede daardoor is de bijenrobot niet in staat om direct na het opstijgen uit het water weer te gaan vliegen. Ook moet het insect nog aan een draadje zitten om energie te krijgen, omdat het te klein is voor een batterij of andere energiebron.

De makers van de robot denken dat dergelijke kleine robots uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor zoek-en-reddingsmissies, milieudoeleinden of biologische studies. Ze hebben een patent aangevraagd om het in de toekomst commercieel te kunnen inzetten. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Robots, onder de titel A biologically inspired, flapping-wing, hybrid aerial-aquatic microrobot.