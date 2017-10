Europees Gerecht verklaart fusie Ziggo en UPC ongeldig - update

Het Europees Gerecht heeft de beslissing van de Europese Commissie om Ziggo en UPC te laten fuseren ongeldig verklaard. Het is nog onbekend wat de precieze gevolgen van deze beslissing zullen zijn voor wat nu VodafoneZiggo is.

Volgens het Gerecht heeft de Europese Commissie niet goed genoeg onderzocht wat de gevolgen van de fusie zouden zijn op het gebied van sportbetaalzenders zoals Sport1. De Commissie redeneerde dat moederbedrijf Liberty Global met Sport1 geen marktmacht heeft, doordat er met Fox Sports een concurrent is. De rechter is het daar niet mee eens, en stelt dat er zonder een goede analyse van de concurrentiegevolgen op de markt voor sportzenders, niet kan worden uitgesloten dat er op dit terrein na de fusie toch een te dominante positie ontstaat.

Daardoor is de beslissing om de fusie tussen UPC en Ziggo goed te keuren, nu drie jaar geleden, in zijn geheel ongeldig, zo redeneert de rechter. Daarmee geeft het Europees Gerecht KPN gelijk. KPN had de zaak twee jaar geleden aangespannen tegen de Europese Commissie, omdat die provider vond dat de beslissing niet goed gemotiveerd was.

Het is nog onbekend wat de precieze gevolgen zullen zijn van deze rechterlijke beslissing. Sowieso kan de Europese Commissie nog in hoger beroep bij het Europese Hof van Justitie. VodafoneZiggo beraadt zich nog op een reactie op de uitspraak.

Een woordvoerder laat aan Tweakers weten: "Deze beslissing heeft geen enkele invloed op de dagelijkse activiteiten van VodafoneZiggo. Wij gaan nu met de Commissie in overleg om de vervolgstappen te bespreken. We gaan ervan uit dat de Commissie een nieuwe beslissing neemt en dat die goedkeuring krijgt." KPN laat weten blij te zijn met de uitspraak en stelt dat de Commissie nu aan zet is. Het wil niet vooruitlopen op de uitkomst van een eventuele nieuwe beslissing.

Update, 11:45: Reacties VodafoneZiggo en KPN toegevoegd.